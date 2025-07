Lionel Messi in soigralci Inter Miami so se po slovesu od klubskega svetovnega prvenstva hitro vrnili v tekmovalni ritem lige MLS, Argentinec pa zadnji teden nadaljuje strelsko serijo.

38-letnik je na sobotni tekmi proti Nashvillu dvakrat zadel – z izjemnim strelom v 17. minuti je poskrbel za prvo vodstvo –, Inter pa je po njegovi zaslugi slavil z 2:1.

Takole je s prostega strela popeljal Inter Miami v vodstvo:

S peto zaporedno zmago so nogometaši Miamija končali kar 15 tekem dolg niz neporaženosti tekmecev. Messi pa je ob zmagi poskrbel za nov rekord. Še na peti zaporedni tekmi lige MLS je nasprotnikovo mrežo zatresel dvakrat, kar v tem tekmovanju ni uspelo še nikomur.

Lionel Messi in the last 5 matches in MLS :



Against Nashville: ⚽️⚽️

Against New England: ⚽️⚽️

Against Montreal: ⚽️⚽️🅰️

Against Columbus: ⚽️⚽️🅰️🅰️

Against Montreal: ⚽️⚽️🅰️

Against Philadelphia: ⚽️ pic.twitter.com/oXZPQkZ17C