"Navdušen sem, da lahko Anthonyju izrečem dobrodošlico," je ob Elangovem prihodu v Newcastle povedal trener moštva Eddie Howe. Dodal je še, da je bil 23-letni nogometaš že dolgo na listi želja novih okrepitev, zato je zelo vesel, da se je priključil moštvu že v zgodnji fazi priprav za novo sezono, ki se bo začela 15. avgusta.

"Ima izjemen talent, kar ga dela zelo edinstvenega in nevarnega v napadu. Njegova hitrost, energija in zmožnost ustvarjanja priložnosti ter doseganja zadetkov nas bo precej okrepila in še dodatno izpopolnila naš način igre," se je z izbranimi besedami o novi okrepitvi razgovoril Howe.

Newcastle je minulo sezono končal na petem mestu angleškega državnega prvenstva in se uvrstil v ligo prvakov.

Elanga je svojo člansko kariero začel pri Manchester Unitedu. Dres Nottingham Foresta je nosil od leta 2023 in zanj v lanski sezoni državnega prvenstva, v kateri je omenjeni klub zasedel zanj visoko sedmo mesto, prispeval šest zadetkov in 11 podaj.

Nottingham Forest je sicer za švedskega vezista ob njegovem prihodu iz Manchestra plačal zgolj dobrih 17 milijonov evrov odškodnine.

Matjaž Rozman se vrača domov

Vratar Matjaž Rozman je sedma poletna okrepitev Nogometnega kluba Aluminij Kidričevo. Izkušeni 38-letnik, ki je svojo kariero začel prav v Kidričevem, se v "šumo" seli kot prost igralec in je z rdeče-belimi sklenil enoletno sodelovanje, so sporočili iz kluba.

Matjaž Rozman se vrača k Aluminiju. Foto: Jure Banfi

Izkušeni osemintridesetletni vratar je svoje prve nogometne korake naredil sicer v sosednji Gerečji vasi, a kaj kmalu oblekel rdeče-beli dres in si že kot član nogometne šole Aluminija zagotovil prestop v takratnem prvoligašu ljubljanskemu Interblocku, s katerim je postal tudi pokalni prvak. Zatem je sledila prva selitev v tujino k nemškemu Greuther Fürthu, od tam pa k velenjskemu Rudarju in hrvaškemu Slaven Belupu. Iz hrvaškega prvoligaša je sledila selitev v Celje, kjer je z grofi ostal devet sezon, ob tem pa v Celju osvojil dva naslova državnih prvakov in dva pokalna naslova, prav tako pa s Celjani izkusil slast igranja v evropskih pokalih.

"Zame je to res poseben občutek. Ko sem odhajal iz kluba, si nisem znal predstavljati, kam me bo nogometna pot zanesla, kako bo potekala moja kariera. Sedaj čutim hvaležnost, spoštovanje do vseh v klubu, ki so bili tukaj že takrat, ko sem odhajal, da sem dobil priložnost, da se lahko pokažem slovenski nogometni javnosti. Sedaj se mi vračajo vsi ti lepi, spomini iz mladosti. Res lep občutek je, ko se po dvajsetih letih vrneš domov. Ekipa je res zelo mlada, tudi oba vratarja. A kot sem videl na treningih, sta oba zelo nadarjena z ogromnim potencialom. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami pomagam tako njima kot celotni ekipi. Imamo mladega in ambicioznega trenerja, ki goji modern stil nogometa ima zelo zanimive treninge in svojo idejo," je v klubski mikrofon dejal Rozman, ki je med vratnicama v prvi ligi stal že 352-krat.

Aldin Jakupović za Bravo

Bravo Big Bang pa je okrepil član mlajših selekcij slovenske reprezentance, 19-letni Aldin Jakupović. Napadalec v ekipo prihaja iz vrst Olimpije in je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja, je zapisal klub.

"Počutim se izjemno, kot da bi fante poznal leta in leta. Dober stik sem navezal tudi s strokovno ekipo in všeč sta mi način igre ter filozofija kluba. Moj cilj je, da si s trdim delom priborim čim več priložnosti za igro ter pomagam ekipi," je ob podpisu pogodbe povedal najstnik.

"Zelo smo veseli, da smo se uspeli dogovoriti za prestop Aldina. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil odgovornim pri NK Olimpija Ljubljana, še posebej Igorju Barišiču, za zelo konstruktivna pogajanja. Sicer pa gre za igralca, ki je že prvi dan priprav potrdil, da ustreza našemu modelu igre. V zadnjih tednih je prepričal tudi s karakterjem, z ostalimi fanti v slačilnici pa se je tudi dobro in hitro ujel. Je eden najboljših napadalcev svoje generacije, slovenski reprezentant in verjamemo, da se v njem skriva še bistveno več od prikazanega do zdaj," pa je ob podpisu pogodbe izpostavil športni direktor kluba Dejan Močnik.