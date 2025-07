Po Angležinjah do visoke zmage še Francozinje

Nogometašice Anglije so v drugem krogu predtekmovalne skupine D na evropskem prvenstvu premagale Nizozemke s 4:0, na pragu četrtfinala pa so se po zmagi s 4:1 nad Walesom znašle nogometašice Francije. Med najboljših osem so se v torek uvrstile nogometašice Nemčije in Švedske. Nemke so po preobratu ugnale Danke (2:1), Švedska pa je bila s 3:0 boljša od Poljske. Že v ponedeljek so španske nogometašice po uvodni zmagi proti Portugalski s 5:0 nadigrale še Belgijo s 6:2 in si zagotovile četrtfinale. Portugalke so v izdihljajih srečanja prišle do točke proti Italijankam.

Nogometašice Anglije, branilke naslova, so prišle do prve zmage na turnirju (4:0 proti Nizozemski). Na stadionu Letzigrund v Zürichu je boljšo igro Anglije proti Nizozemkam v 22. minuti kronala Lauren James, ko je z roba kazenskega prostora odlično merila za prvi zadetek svoje reprezentance. Vodstvo so angleške nogometašice povišale v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko je bila uspešna Georgia Stanway. V 60. minuti je po treh neuspešnih zaporednih strelih soigralk v kazenskem prostoru Jamesova dosegla še svoj drugi gol na srečanju. Ella Toone je po protinapadu v 67. minuti postavila končni izid.

Francozinje so ugnale Valižanke s 4:1. Foto: Reuters Favorizirane Francozinje, ki so za uvod EP premagale branilke naslova Angležinje, so v večerni tekmi premagale Wales s 4:1. Povedle so že v 8. minuti, ko je zadela 27-letna najboljša strelka in igralka prejšnjega francoskega prvenstva Clara Mateo. Le 6. minut pozneje je po protinapadu in z nekaj sreče pri odboju žoge za prvi gol Valižank na velikih tekmovanjih izenačila 38-letna Jessica Fishlock.

V 43. minuti je po prekršku nad Mateo v kazenskem prostoru udarec z bele pike v vodstvo spremenila Kadidiatou Diani. A je streljala preveč po sredini gola ter ni manjkalo veliko, da bi bila vratarka tekmic uspešna v posredovanju. V 53. minuti in deset minut pozneje sta Amel Majri in kapetanka Grace Geyoro povišali izid na 4:1 ter odločili dvoboj.

V četrtfinale tudi Nemke in Švedinje

Nemke so premagale Danke. Foto: Reuters Nemke, aktualne evropske podprvakinje in bronaste z zadnjih olimpijskih iger, so v drugem krogu potrebovale preobrat za zmago proti Danski. Tekmice so dobile prvi polčas z 1:0, dva zadetka v nadaljevanju pa sta Nemčiji prinesla drugo zmago po uvodnih 2:0 proti Poljski.

Na drugi tekmi v skupini C je Švedska, ki je v prvem krogu z 1:0 premagala Dansko, ugnala Poljsko s 3:0, kar pomeni, da bosta Nemčija in Švedska v zadnjem krogu odločali o prvem mestu po predtekmovanju.

Do napredovanja tudi Španke

Španke imajo z evropskimi prvenstvi neporavnane račune. Potem ko so 2023 v Sydneyju postale svetovne prvakinje, lani pa osvojile ligo narodov, na evropskem prvenstvu še nimajo vidne uvrstitve. Njihova najboljša je polfinale iz 1997. Na zadnjem evropskem prvenstvu 2022 so Španke izpadle v četrtfinalu proti kasnejšim zmagovalkam Angležinjam.

Španke so po Portugalkah nadigrale še Belgijke. Foto: Reuters

Z drugo zmago v skupini B si je Španija že zagotovila mesto v izločilnih bojih. Druga tekma v skupini B v Ženevi med Portugalsko in Italijo se je namreč končala z remijem 1:1. Španija ima šest točk, Italija štiri, Portugalsko eno, Belgija pa je še brez.

Norvežanke kot prve v četrtfinale, Švicarke razžalostile Islandke

Norvežanke se veselijo druge zmage in napredovanja. Foto: Reuters

Norvežanke so dosegle drugo zmago v skupinskem delu tekmovanja. Po uvodni zmagi nad Švicarkami so v nedeljo ugnale še finske sosede (2:1) in si že izborile uvrstitev v četrtfinale.

Norvežanke so povedle že v tretji minuti po avtogolu finske obrambne igralke Eve Nyström, zmagoviti gol pa je v 84. minuti dosegla Caroline Graham. Za Finke je v 32. minuti zadela Oona Sevenius.

Švicarke bodo o napredovanju odločale na tekmi proti Finkam. Foto: Reuters

Gostiteljice Švicarke so na veliko veselje domačih nogometnih privržencev v švicarski prestolnici osvojili tri točke in imajo možnosti, da se prebijejo v četrtfinale. Prvi gol je dosegla Geraldine Reuteler v 76., drugega pa Alayah Pilgrim v 90. minuti.

V četrtfinale se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin.

