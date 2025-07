Italijanke za uvod tesno prek Belgijk

Italijanke so na prvi četrtkovi tekmi evropskega prvenstva za ženske v Švici z 1:0 strle Belgijke, zvečer se bodo pomerile Španke in Portugalke.

Vse tekme se do sobote začenjajo z minuto molka v spomin na portugalskega zvezdnika v dresu angleškega Liverpoola Dioga Jote in njegovega mlajšega brata Andreja Silve, ki sta v današnjih jutranjih urah umrla v prometni nesreči v severozahodni Španiji.

Nogometašice Italije so prvenstvo stare celine odprle s pomembno zmago nad Belgijkami, ki jim jo je z golom v 44. minuti zagotovila Arianna Caruso.

Zvečer sledi srečanje svetovnih prvakinj Špank in Portugalk.

Finke po 16 letih do zmage na EP

Finke so se v sredo veselile zmage z 1:0 (0:0) in prvič po letu 2016 dosegle zmago ter si priigrale dobro izhodišče za preboj v četrtfinale. Norvežanke so z 2:1 premagale Švico in skočile na vrh lestvice.

Finke so ugnale Islandke. Foto: Reuters

Pri vročini okrog 30 stopinj Celzija si je tekmo v Thunu ogledalo 8000 gledalcev, odločilni gol pa je padel v 70. minuti, ko je zadela Katariina Kosola. Pred tem je islandska reprezentantka Hildur Antonsdottir v le nekaj minutah prejela dva rumena kartona in morala v 58. minuti z igrišča.

Zvečer sta v skupini A v Baslu tekmo odigrale še gostiteljice Švicarke in dvakratne evropske prvakinje Norvežanke. Tekma je služila tudi za uradno odprtje prvenstva, z 2:1 pa so zmagale skandinavske igralke.

Na EP sodeluje 16 reprezentanc. Slovenke so brez EP ostale na zadnji stopnički v odločilnih tekmah z Avstrijo.

