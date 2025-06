Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pod Pohorjem zaključuje priprave na evropsko prvenstvo, ki bo od 11. do 28. junija na Slovaškem. Reprezentanti priprave ocenjujejo kot uspešne in izpostavljajo pomen taktične priprave na tekmece.

"Mislim, da smo preizkusili veliko taktičnih različic in jih poskušali še nadgraditi. V kvalifikacijah smo se držali zgolj enega sistema, medtem ko smo zdaj preizkusili več postavitev, v katerih lahko igramo vsi igralci navkljub različnim karakteristikam," je na druženju z novinarji povedal napadalec Tjaš Begić.

Begić je kot veliko prednost slovenske reprezentance izpostavil predvsem ekipni duh, saj vsi igralci dihajo kot eno. Izbrana vrsta je v torek odigrala prijateljsko tekmo s Slovaško (2:2), ki pa po njegovih besedah ni pokazala veliko.

"Prvih 25 minut smo izgledali dobro, nato pa je rdeč karton prejel Svit Sešlar in se nam je tekma v taktičnem smislu precej podrla. Borili smo se in dokazali, da lahko tudi z igralcem manj dosežemo pozitiven rezultat, a taktičnih zamisli, ki bi bile priprava na tekmo z Nemčijo nismo mogli izpeljati do konca."

Tjaš Begić Foto: Guliverimage

Trije zahtevni tekmeci

Poleg Nemcev, se bodo Slovenci na Slovaškem merili še z Angleži in Čehi. "Nedvomno nas čakajo trije zahtevni tekmeci. Nemčija, Anglija in Češka so zelo kakovostne reprezentance, a mi se ukvarjamo predvsem z našo igro," je o tekmecih na evropskem prvenstvu povedal vezist Jošt Pišek, ki se ni pretirano obremenjeval s tem, ali bo med potniki na Slovaško.

"Vsak dan smo dali vse od sebe in nismo veliko razmišljali o tem, kdo bo izpadel iz ekipe. Treningi, fitnes in druženje so bili naša vsakodnevna rutina. Teden je kar hitro minil," je vtise s priprav strnil Pišek.

Obdobje pred evropskim prvenstvo je zaznamovalo tudi kar nekaj odpovedi igralcev, ki so bili v kvalifikacijah standardni člani reprezentance. "Marsikdo zaradi določenih težav ni z nami, a menim, da so ga fantje, ki so prišli zraven, dobro nadomestili. Vsi so kvalitetni igralci, zato se mi to ne zdi prevelik hendikep," je o manjkajočih igralcih razmišljal Pišek.

Jošt Pišek Foto: NŠ Mura

Kojić: To še posebej velja, ko gre za igranje za slovensko reprezentanco

Med tistimi, ki so se te dni potili pod Pohorjem je tudi Olimpijin napadalec Dino Kojić, ki podobno kot njegovi soigralci ne čuti pretirane utrujenosti zaradi nedavnega konca klubske sezone. "Ta šport imam zelo rad, zato sem vedno pripravljen dati vse od sebe, kar še posebej velja, ko gre za igranje za slovensko reprezentanco."

Kojić je na vprašanje, kakšen točkovni izkupiček bi ga zadovoljil, odgovoril zelo neposredno: "Najbolj bi me zadovoljilo prvo mesto v skupini, a zadovoljen bi bil tudi, če bi v izločilne boje napredovali z drugega mesta."

Poleg velikih izzivov, ki jih čakajo na Slovaškem, pa se Slovenci nastopa med 16 najboljšimi reprezentancami v Evropi tudi veselijo. "Veseli me, da bomo lahko nastopili na velikem odru, na katerem te vsi vidijo. Na stadionu nas bo gledalo veliko ljudi. To bo tudi prvo tekmovanje, kjer nas bodo lahko videli tudi naši starši," je pričakovanja pred potjo na Slovaško strnil Begić.

Evropsko prvenstvo bo trajalo od 11. do 28. junija. Slovenija bo prvi tekmi z Nemčijo in Anglijo igrala 12. in 15. junija ob 21. in 18. uri v Nitri. Tekma s Češko bo na sporedu 18. junija ob 21. uri v Dunajski Stredi. Izbrana vrsta bo na Slovaško odpotovala v ponedeljek.

