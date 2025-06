Andrej Razdrh, selektor nogometne reprezentance do 21 let, je objavil seznam 23 igralcev, na katere računa na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Kot je dejal, je imel z njim velike težave, največja pa je zaenkrat odpoved Marcela Ratnika, ki ni dobil dovoljenja svojega novega kluba. Zaradi njega in tudi drugih odpovedi je položaj ocenil kot težak.

"Širši seznam smo morali kar nekajkrat spreminjati. Na njem ni kar nekaj igralcev, ki so bili prvotno mišljeni, igralci so praktično odpadali iz dneva v dan. Najboljši so bili dnevi, ko nismo dobili nobenih informacij, te pa so bili redki," je nad težkim položajem, ki je nastal zaradi poškodb in klubskih obveznosti, na novinarski konferenci pred zaključnim delom priprav potarnal Razdrh.

Selektor ne bo mogel računati na Marka Ristića, Jana Đapa, Marcela Ratnika, Nejca Gradišarja in Davida Flakusa Bosilja. "Zadnji in najhujši udarec je bila odpoved Ratnika. Na njem se je marsikaj gradilo, z njim smo se pripravljali. Vsaj za prvo tekmo z Nemčijo smo popolnoma analizirali, strategijo že naredili, a po novici, da Ratnika, ki si je želel igrati, ne bo, lahko vse podatke, vse papirje vržem stran. Njegova odsotnost bo spremenila marsikaj. Strategijo, način igre in najbrž tudi spremembo sistema," je največjo težavo, s katero se trenutno ubada, opisal selektor.

Marcel Ratnik Foto: www.alesfevzer.com

Seznam še vedno ni dokončen

Seznam igralcev še vedno ni dokončen, selektor upa, da ne bo več prišlo do odpovedi, najbolj ga skrbi Luka Topalović, ki lahko s svojim Interjem odpotuje na svetovno klubsko prvenstvo. "Zaenkrat ne vem ničesar. Niti jaz, niti sam igralec, ki se nam je zaradi obveznosti v mladi ekipi svojega kluba pridružil pred dnevi. V pogovoru mi je dejal, da si želi z nami, a ne ve, ali ga bo klub pustil. Inter je pred kratkim zapustil trener, tako da informacij o tem, ali nanj računajo, ni. Jaz upam, da bo njegova uvrstitev na seznam signal klubu, da je euro tisto, kar je za Luko trenutno bolj pomembno," Razdrh upa, da bo Inter pustil Slovenca, da igra na Slovaškem.

Selektor zatrjuje, da so odpovedi igralce prizadele, na njih vplivale, a jih niso vrgle iz tira. "Jaz vsem tem igralcem, ki bodo odpotovali na prvenstvo, povsem zaupam. Ta reprezentanca se je gradila dve leti, dala marsikaj skozi. Kemijo so zgradili, normalno, da bodo odsotne pogrešali, a sčasoma se bo to pozabilo. Tisti, ki so v kadru, so tako zreli, tako povezani, da, kar se tiče energije, ni in ne bo težav. Prav nasprotno, tega prvenstva si želijo, vzdušje je popolnoma enako, kot je bilo na tekmah kvalifikacij, kjer so pred Francijo in Avstrijo zasedli prvo mesto. Tega jim nihče ne more vzeti, toda fantje si želijo še več," je Razdrh potrdil, da na prvenstvo kljub odpovedim ne bodo šli kot opazovalci, ampak na njem želijo še kaj storiti.

"Naši cilji se ne glede na odpovedi in tudi moč skupine, v kateri sta poleg močne Češke zadnja dva evropska prvaka Nemčija in Anglija, ki sicer imata podobne težave kot mi, a se jim te zaradi širokega kadra ne bodo tako poznale, niso spremenili. Želimo priti iz skupine, za to na Slovaško potujemo, sam pa si predvsem želim, da bi zadnja tekma s Češko o tem odločala," je še dejal Razdrh.

Seznam: - vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow), Žan Luk Leban (Everton), Lovro Štubljar (Domžale);

- branilci: Mitja Ilenič (New York City), Srđan Kuzmić (Viborg), Lovro Golič (Roma), Relja Obrić (Atalanta), Nino Milić (Domžale), Sandro Jovanović (Koper);

- zvezni igralci: Žan Jevšenak (Oliveirense), Enrik Osterc (Helmon Sport), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Svit Sešlar (Celje), Jošt Pišek (Mura), Martin Pečar (Bravo), Marcel Lorber (Domžale), Luka Topalović (Inter), Edvin Krupić (Domžale);

- napadalci: Tio Cipot (Grazer), Tjaš Begić (Frosinone), Marko Brest (Olimpija), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Č. Potočnik (Köln).

Preberite še: