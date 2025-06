Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek ob 19. uri odigrala prijateljsko tekmo z Luksemburgom. To bo predzadnja preizkušnja pred jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026. Selektor Matjaž Kek bo zaradi zdravstvenih težav na delu pogrešal kar nekaj prvokategornikov. Najverjetneje bodo manjkali tudi kapetan Jan Oblak, prvi napadalec Benjamin Šeško in steber zvezne vrste Adam Gnezda Čerin. Slovenija je zadnjo tekmo, na kateri ni nastopil niti eden izmed omenjene trojice, odigrala 15. novembra 2020.

Po koncu napornih klubskih sezon 2024/25, v katerih so najboljši slovenski nogometaši dosegali spremenljive rezultate, je napočil čas še za prijateljski tekmi z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino.

Kekova četa tega ni doživela že pet let

Jan Oblak je v tej sezoni blestel med vratnicama Atletica in prejel rekordno šesto priznanje zamora v španskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Selektor Matjaž Kek se je zavestno odpovedal mlajšim kandidatom, ki bodo ta mesec z izbrano vrsto do 21 let nastopili na Euru na Slovaškem, zaradi poškodb so predhodno odpadli Andraž Šporar, Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, naknadno pa še David Tijanić, zaradi daljšega neigranja manjkata Jan Mlakar in Žan Vipotnik, sodeč po zadnjih treningih, kjer so v tem tednu na Brdu pri Kranju potekale vadbe slovenske reprezentance, pa na gostovanju v Luksemburgu na zelenici ne velja pričakovati tudi treh zelo pomembnih adutov Slovenije.

Kapetan Jan Oblak, ki je s 76 nastopi tudi najbolj izkušen v slovenski zasedbi, podobno kot prvi strelec Benjamin Šeško (16 zadetkov na 41 tekmah) ter standardni član zvezne vrste Adam Gnezda Čerin v zadnjih dneh ni opravil polnih treningov. Tako bi lahko selektor Kek ostal brez številnih članov najmočnejše postave. Slovenija je pod njegovim vodstvom tekmo, na kateri niso Oblak, Šeško in Gnezda Čerin odigrali niti minute, nazadnje odigrala 15. novembra 2020. Takrat je Slovenija v Stožicah premagala Kosovo z 2:1.

Dvoboj med Slovenijo in Armenijo, odigran 4. junija 2024, je bil zadnji, na katerem za Slovenijo nista nastopila Jan Oblak in Benjamin Šeško. Foto: www.alesfevzer.com

Z enakim rezultatom se je na istem prizorišču pred letom dni končala prijateljska tekma med Slovenijo in Armenijo (2:1). To je zadnje srečanje Slovenije, na katerem na zelenici ni bilo največjih zvezdnikov slovenskega nogometa, dolgoletnega vratarja madridskega Atletica Oblaka ter enega najboljših mladih napadalcev v Evropi Šeška, ki se spogleduje z odmevnim poletnim prestopom, najpogosteje se omenja možnost selitve na Otok k londonskemu Arsenalu.

Kek: Iz reprezentance se ne izpade zaradi ene slabe poteze

Matjaž Kek se zaveda, da ga največje delo čaka jeseni, ko se bodo delile vstopnice za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer Slovenska izbrana vrsta bi lahko tako v petek v Luksemburgu preizkusila na delu kar nekaj novih kandidatov ali pa bi tisti, ki do zdaj niso bili deležni večje minutaže, prejeli večjo priložnost. "To pomeni priložnost za nekoga drugega. Kliče po tem, da poskušamo najti kakšno rešitev. Je kar nekaj novih imen, ki so tudi skozi našo ligo naredila dober vtis, zdaj pa je treba vse skupaj zložiti v mozaik, ki, upam, bo dober. Prepričan sem, da bodo vsi dali vse od sebe," je v četrtek na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal selektor Matjaž Kek in dodal, da si je vsak od vpoklicanih to zaslužil: "V reprezentanco se ne pride z eno dobro potezo in iz nje se ne izpade zaradi ene slabe poteze. Tu so fantje, ki so si v določenem obdobju to prislužili."

''Pripravljalni tekmi proti Luksemburgu in nato proti Bosni in Hercegovini dajeta možnost širiti kader, predvsem pa najti pred jesenskimi kvalifikacijami kakšno novo rešitev, ki lahko pride prav v tekmovalnem ciklu," je pojasnil selektor Kek, da sta bila junijska tekmeca izbrana z namenom.

Zaradi odpovedi je Matjaž Kek naknadno v izbrano vrsto vpoklical nogometaša Domžal Danijela Šturma, s 13 zadetki tudi tretjega najboljšega strelca 1. SNL. In najboljšega slovenskega strelca 1. SNL. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

"Eden od kriterijev pri izbiri je bil tudi ta, da je Luksemburg že marca igral s Švico in Švedsko (s tekmicama Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026, Švica je premagala Luksemburg s 3:1, Švedska pa je izgubila z 0:1, op. p.), po drugi strani Luksemburg ni ravno spektakularno nogometno ime, tako da lahko vidiš, kako bodo fantje na to reagirali ob koncu sezone. Je pa Luksemburg že pokazal konstanto v zadnjem obdobju, ima selektorja, ki ve, za kaj gre, igralci so v dobrih klubih in je to pravšnji izziv," selektor Kek nikakor ne podcenjuje tekmeca, ki ga njegov stanovski kolega Luc Holtz vodi neprekinjeno že 15 let, med vpoklicanimi nogometaši pa ne manjka igralcev slovitih klubov, kot so Benfica, Borussia Dortmund ali Borussia Mönchengladbach.

Bijol: Če tega ne bo, bomo v težavah

Jaka Bijol se zaveda kakovosti Luksemburga. Foto: www.alesfevzer.com Luksemburškim napadalcem bo delo oteževal Jaka Bijol. "Čaka nas težka tekma, morali bomo biti stoodstotni, če želimo dober izid. Najprej pa si želimo dobro igrati, se pokazati v pravi luči in nadgraditi zastavljeno," je dejal srednji branilec, ki bo poleti zamenjal klubsko okolje. Pred zadnjo tekmo v dresu Udineseja je namreč napovedal, da ne bo več igral za klub iz Vidma.

Samozavestni Korošec, ki bi lahko v petek v Luksemburgu nosil kapetanski trak, je poudaril, kako zelo pomemben so prijateljske tekme. "Na dobrih izidih se gradi pozitivno ozračje, če tega ni, pride do nepotrebnih trenj. Zato so tudi prijateljske tekme pomembne za vzdrževanje ozračja in pozitivne miselnosti," je povedal in se ozrl na Luksemburžane.

"So zelo kakovosten tekmec. Ko smo jih analizirali, smo videli, da so resna ekipa. Tekma bo tako res dobra in bomo morali biti res osredotočeni, biti pravi v dvobojih in na igrišču. Če tega ne bo, bomo v težavah," se zaveda, da je Luksemburg spomladi doma v prijateljskem dvoboju premagal Švedsko.

Matevž Vidovšek, ki bi lahko branil od prve minute, če ne bo povsem pripravljen Jan Oblak, že ima izkušnje z luksemburžanskim nogometom. Zmaji so pred leti v Evropi stežka ugnali Differdange. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija se je z Luksemburgom nazadnje merila leta 2007, ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 v gosteh zmagala s 3:0, doma pa z 2:0. Pred tem je istega tekmeca dvakrat ugnala še v kvalifikacijah za SP 2002. Slovenija je trenutno 51. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Luksemburg pa 91.