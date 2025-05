Slovenski nogometni as Benjamin Šeško se nahaja pred veliko prelomnico v karieri. Bliža se trenutek, ko bi se lahko poslovil od RB Leipziga in napolnil klubsko blagajno rdečih bikov. Gotovost, da bo mladi napadalec poleti zapustil Leipzig, je vse večja, je pa po tem, ko je zaradi manjše poškodbe kolena izpustil zadnjo tekmo sezone, atraktivno prijateljsko tekmo z Neymarjevim Santosom (3:1), vse bolj vprašljivo, ali bo lahko prihodnji teden pomagal Kekovi četi.

Še malo, pa bo Benjamin Šeško na rojstnodnevni torti upihnil 22 svečk. Veseli dogodek v družini mladega Radečana, ki vztrajno in marljivo podira mejnike slovenskega nogometa, se bo zgodil v soboto, ravno na dan, ko bo Evropa dobila novega prvaka. V Münchnu, na stadionu, kjer je Šeško v karieri večkrat nastopal tako v klubskem kot tudi reprezentančnem dresu, se bosta v finalu lige prvakov udarila PSG in milanski Inter.

Bo Leipzig s prodajo Slovenca zaslužil sto milijonov?

Benjamin Šeško bo v soboto dopolnil 22 let. Foto: Guliverimage V največjem in najdražjem klubskem tekmovanju na svetu pa v prihodnji sezoni ne bo Leipziga. Rdeči biki so v tej sezoni razočarali navijače in si sploh niso priigrali uvrstitve v Evropo, kaj šele ligo prvakov. Zato namerava Leipzig pred začetkom nove sezone pošteno prevetriti zasedbo in prodati najdražje igralce.

Največ denarja bi mu lahko prinesla prodaja mladega Slovenca, za katerega se že dolgo zanimajo številni evropski velikani. Najbolj vztrajno se omenjata najboljša angleška kluba Liverpool in Arsenal, pa tudi Manchester United, zanj naj bi se zanimala še Milan in Juventus.

Po poročanju številnih medijih, o tem piše tudi nemški Bild, bi lahko Leipzig s prodajo Šeška zaslužil najmanj 70, morda pa celo sto milijonov evrov. Tako že nekaj časa diši po novem rekordu slovenskega nogometa, že zdaj pa je jasno, kako mladega slovenskega asa in njegovega agenta čaka pestro in vroče poletje. Šeško bi lahko namreč poskrbel za eno najbolj odmevnih zgodb letošnjega prestopnega roka, zato ga nogometna javnost pozorno spremlja na vsakem koraku.

Učil se je surfanja, nato izpustil tekmo

Šeško je tako zadnji teden preživel v Braziliji. Po koncu tekmovalne sezone 2024/25, v kateri Leipzigu v nemški bundesligi marsikaj ni šlo po načrtih, tako da je zaostal kar za šestimi tekmeci, pa se še ni mogel odpraviti na dopust. S klubom se je v sklopu promocijskega dogodka odpravil v Brazilijo. V deželi, nori na nogomet, sploh edini na svetu, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih in proslavljala kar pet naslovov prvaka, je sprva krepil vezi s klubom RB Bragantino, ki prav tako sestavlja družino Redbullovih nogometnih projektov.

Benjamin Šeško se je skupaj s soigralci v Braziliji prepustil tudi drugim športnim čarom. Tako ga je legendarni brazilski surfer Pedro Scooby učil veščin surfanja:

Mreža nogometnih klubov pod okriljem glavnega sponzorja Red Bull je razpršena po vsem svetu. V Braziliji tako njegove barve zastopa RB Bragantino, Leipzig pa je v zadnjih dneh lahko opravljal treninge v njegovem trenažnem središču v Atibaii, okolici Sao Paula.

V torek so rdeči biki iz Nemčije trenirali pred petsto ljubitelji nogometa. Delili so avtograme in spominske fotografije, na kar je Šeško še kako navajen, ko je govora o tekmah slovenske reprezentance, na zelenici v Atibaii pa ni mogel opraviti odprtega treninga. Začutil je bolečine v kolenu, tako da se je klubsko vodstvo odločilo, da se iz previdnosti raje ne pridruži soigralcem. O tem, da niso želeli ničesar tvegati, saj prihaja poletje, v katerem od prodaje Šeška pričakujejo ogromno denarja, se je razpisal tudi Bild.

Benjamin Šeško in soigralci so v sezoni 2024/25 ostali brez vstopnice za Evropo. Foto: Guliverimage

Šeško je zaradi tega izpustil tudi vrhunec kratkega obiska Brazilije. RB Leipzig je namreč odigralo prijateljsko tekmo s Santosom, slovitim brazilskim klubom, v katerem je nekoč blestel Pele, zdaj pa zanj nastopa Neymar. Šeško ni kandidiral za srečanje, Leipzig pa je brez njega na stadionu Cicero de Souza Marques premagal brazilske tekmece s 3:1.

Začetno enajsterico Leipziga so sestavljali Vandevoordt, Nedeljković, Orban, Bitshiabu, Nusa, Kampl, Seiwald, Raum, Baumgartner, Xavi in Openda. Od prve minute je tako zaigral nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, v 72. minuti pa je na igrišče stopil še mladi up Leipziga Robert Ramšak. V igro je vstopil namesto Loisa Opende, strelca enega izmed zadetkov za goste. Pod dva se je podpisal Xavi Simons. Mladi Nizozemec je bil presrečen, da je lahko po dolgem času užival v družbi Neymarja, ki je bil njegov mentor in vzornik pri PSG.

Neymar je odigral prvi polčas, nato pa ga je zamenjal Hyan, ki je prispeval tudi častni zadetek za Santos. To je bila še zadnja tekma Leipziga, na kateri jo je vodil začasni trener Zsolt Löw.

Kdo je Robert Ramšak? Star je 18 let, je sin Slovenca in Hrvatice, rojen v Nemčiji ter nemški reprezentant do 19 let. Je ofenzivno nastrojen zvezni igralec. Lani se je pridružil Leipzigu, pred tem pa je nabiral znanje v akademiji Bayerna na Bavarskem. Leta 2023 je pomagal Nemčiji do evropskega naslova na Euru do 17 let, bil je tudi najboljši strelec tekmovanja. Istega leta je postal še svetovni prvak do 17 let.

Bo nared za Luksemburg?

Po vrnitvi iz Brazilije se Benjamin Šeško ne bo mogel kar tako predati počitku. V soboto bo dopolnil 22 let, že dva dni pozneje pa se začnejo priprave slovenske izbrane vrste za prijateljski tekmi. Najprej bo 6. junija gostovala v Luksemburgu (majhna državica, ki sestavlja Beneluks, je spomladi presenetljivo Švedsko, jesenskega tekmeca Kekove čete v kvalifikacijah za SP 2026, premagala z 1:0), nato pa se bo 10. junija pred polnimi tribunami celjskega stadiona pomerila še z Bosno in Hercegovino.

Benjamin Šeško je na 41 nastopih za slovensko reprezentanco dosegel 16 zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi lažje poškodbe kolena se tako poraja vprašanje, ali bo najboljši reprezentančni napadalec in strelec zadnjih let tako pripravljen za dvoboja z Luksemburgom in BiH. Selektor Matjaž Kek je na zadnji seznam kandidatov, kar zadeva napadalce, uvrstil še Blaža Kramerja, Aljoša Matka in Andresa Vombergarja.