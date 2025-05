"Želim igrati za klub, ki ustreza mojemu slogu igre, da lahko pokažem največ. To je zame najpomembnejše," je v teh dneh v intervjuju za Sport1 v Braziliji, kjer ga trenutno čaka prijateljski obračun s Santosom, dejal Benjamin Šeško. Slovenec se bo poleti skoraj zagotovo poslovil od Leipziga, ki si mu z bundesligo ni uspelo zagotoviti mesta v evropskih tekmovanjih. Slovenski napadalec, ki bo na zadnji majski dan dopolnil 22 let, naj bi bil na radarju angleških velikanov.

V otoških medijih so tako v ponedeljek že pisali, da si Slovenca močno želijo pri Arsenalu. Arsenal naj bi bil pripravljen ponuditi RB Leipzigu 100 milijonov evrov odškodnine za slovenskega napadalca, poročajo britanski mediji. Športni direktor londonskega kluba Andrea Berta se je že sestal s predstavniki Leipziga, ki se jim s prodajo Šeška ne mudi, saj ima veljavno pogodbo do junija 2029.

Slovenski napadalec, ki bo 31. maja dopolnil 22 let, bi lahko, kot vse kaže, kariero nadaljeval na Otoku. Foto: Aleš Fevžer

V pogodbi Šeška je sicer navedena odškodninska klavzula, ki znaša okoli 80 milijonov evrov. Vodstvo Arsenala je, kot navedeno, pripravljeno preseči ta znesek, ker verjame v ogromen potencial slovenskega reprezentanta, ki je v tej sezoni dosegel 21 golov in šest podaj.

Arsenal z vsemi silami nad lovoriko

Arsenal je sezono končal na drugem mestu v premier ligi in izpadel v polfinalu lige prvakov. Vodstvo kluba in trener Mikel Arteta sta odločena okrepiti igralsko ekipo, da bi se prebila do konca v obeh tekmovanjih, zato za dosego tega ne bodo varčevali z denarjem, poročajo britanski mediji. Šeško je v intervjuju za nemško televizijo Sport1 v Južni Ameriki spregovoril o svoji prihodnosti. "Klub mi je dal veliko in mi še naprej daje veliko vsak dan. To je odličen klub za razvoj. Trenutno sem igralec RB Leipziga, zato se trudim iz dneva v dan. Če pride do prestopa, pride, in če ne, potem ga ne bo," ostaja trdo na tleh Šeško, ki si želi v klub, kjer bo lahko še naprej razvijal svoj potencial.

Pri Arsenalu naj bi bili predvsem v precepu, ali se odločijo za Šeška ali napadalca Sportinga Viktorja Gyokeresa, ki je na Portugalskem osvojil dvojno krono in na 52 tekmah dosegel 54 golov. Med klubi, ki naj bi si želeli usluge slovenskega napadalca, naj bi prednjačila tudi Chelsea in Liverpool.

