V Kekovi četi že dalj časa za najbolj prepoznavna člana in največja ambasadorja slovenskega nogometa v svetu veljata Benjamin Šeško in Jan Oblak. Mladega napadalca Leipziga čaka burno in pestro poletje, saj bi se lahko za ogromno denarja preselil h kateremu izmed bogatih evropskih velikanov, prvi vratar madridskega Atletica, ki bo kmalu postavil nov mejnik v zgodovini španskega prvenstva, pa se pripravlja na pester junij. Najprej v reprezentanci, nato še v klubskem dresu na svetovnem prvenstvu v ZDA. Pred tem se bo odpravil še v Beograd, kjer bo odpravljal posledice manjših poškodb.

Pred največjima zvezdnikoma slovenskega nogometa je burno poletje. Otoški novinarji že dolgo zganjajo pomp okrog Benjamina Šeška, ki naj bi si ga v svoji ekipi želela videti tudi najboljša angleškega kluba Liverpool in Arsenal, tako da je zelo velika možnost, da bi 21-letni napadalec že to poletje zapustil Leipzig. Zlasti po tem, ko so rdeči biki v Nemčiji ostali brez evropske vstopnice.

Kam se bo poleti odpravil Benjamin Šeško? Foto: Aleš Fevžer

Selektor Kek je o visokem in samozavestnem Posavcu, ki bo konec meseca na rojstnodnevni torti upihnil v 22 svečk, povedal: "Začelo se je obdobje, ko se bodo naslovnice polnile z napisi, kam in kako bi lahko šel Šeško. Lani to ni najboljše izpadlo, a vse to so težave, ki jih morajo igralci reševati individualno," se selektor zaveda, da je pred najdražjim slovenskim nogometašem nepozabno poletje, v katerem bi lahko padel nov absolutni rekord, kar zadeva najdražji slovenski prestop vseh časov. Ta je že tako v lasti Šeška, ki je leta 2023 za 24 milijonov evrov Salzburg zamenjal za Leipzig. Trenutna tržna vrednost Benjamina, za katerim se ozira polovica Evrope, po oceni Transfermarkta trenutno znaša 65 milijonov evrov.

Jan Oblak se bo vpisal v zgodovino

Jan Oblak je od šestega priznanja zamora oddaljen le še nekaj milimetrov. Foto: Reuters Čeprav je Jan Oblak že davno prestopil prag četrtega desetletja, še vedno spada med najbolj cenjene vratarje na svetu. Temu primerno visoka je tudi njegova tržna vrednost. Znaša 25 milijonov evrov, po novem presežku, s katerim bo znova pisal zgodovino, pa se bo Škofjeločan zagotovo naposlušal novih čestitk.

Le še čudež v zadnjem krogu španskega prvenstva, če bi se njegova mreža na gostovanju v Gironi zatresla zelo velikokrat, bi mu lahko preprečil, da priznanje zamora osvoji že šestič v karieri. S tem bi postal absolutni rekorder španskega prvenstva, prvi čuvaj mreže, ki bi se lahko pohvali s kar šestimi prestižnimi priznanji, ki jih prejme vratar španskega prvoligaša z najmanj prejetih zadetkov v sezoni. "Čestitke Janu za nov mejnik v španski la ligi," se selektor Kek klanja kapetanu, ki se bo kmalu z zlatimi črkami vpisal v zgodovini španskega prvenstva.

Matjaž Kek reprezentanco pripravlja na jesenske kvalifikacije za SP 2026. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav s Simeonejevo četo v tej sezoni ni osvojil nobene lovorike – v ligi prvakov je po izvajanju 11-metrovk izpadel proti Realu, v pokalu je v polfinalu izpadel proti Barceloni, v prvenstvu pa se bo očitno moral zadovoljiti s tretjim mestom –, bo sezona 2024/25 Oblaku prinesla veliko zadovoljstvo, saj bo osvojil rekordno šesto zamoro. Časa za proslavljanje pa ne bo veliko, saj ga junija že čakajo nove obveznosti. Najprej reprezentanca, nato pa še svetovno klubsko prvenstvo v ZDA, na katerem nastopa kar 32 ekip, rdeče-beli pa se želijo predstaviti v pozitivni podobi in si z uspešnim nastopanjem napolniti klubsko blagajno.

"Uradni termin Fife je med 2. in 10. junijem. Klubi se morajo prilagajati igralcem za svetovno klubsko prvenstvo. Jasno, da je to velik in finančno zelo podprt projekt, a Jan 2. junija prihaja na trening reprezentance," je Kek poudaril, da bo kapetan kljub natrpanemu urniku na reprezentančni akciji. Sloveniji želi pomagati tudi na prijateljskih tekmah z Luksemburgom in BiH.

Jan Oblak bo pred prihodom na reprezentančno akcijo opravil še terapije v Beogradu. Foto: Reuters

V želji, da bi prišel na reprezentančno akcijo v čim boljšem stanju, pa bo pred tem opravil še terapije v Srbiji. "Del časa pred tem bo prebil v Beogradu na terapijah zaradi določenih manjših poškodb. Tak je trenuten dogovor med kapetanom in selektorjem," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju še pojasnil selektor Kek, ki ga prihodnji mesec tako čakata prijateljski preizkušnji z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino, od katerih pričakuje veliko, saj bosta to zadnji generalki pred jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026.