Le Benjamin Šeško? Kje pa, Leipzig po katastrofi ostaja brez pol ekipe!

Nemški Sport Bild se je razpisal o težavah, v katerih se je po rezultatsko neuspešni sezoni znašel RB Leipzig. Bogati nemški klub, vajen nastopov med evropsko elito, se sploh ni uvrstil v Evropo. Zato bo v novo sezono vstopil z manjšim proračunom, hkrati pa namerava pošteno prevetriti in pomladiti zasedbo. Odšlo bi lahko kar 14 igralcev, najboljša med njimi, Slovenec Benjamin Šeško in Nizozemec Xavi Simons, stara sta komaj 21 in 22 let, pa bi lahko pošteno napolnila klubsko blagajno. Rdeči biki si zgolj od njune prodaje obetajo vsaj 150, če ne celo 170 milijonov evrov.

Na Saškem tega niso vajeni. Prvič, odkar se RB Leipzig dokazuje v elitnem nemškem tekmovanju, so rdeči biki ostali brez vstopnice za evropska tekmovanja. V tej sezoni so tako doživeli rezultatski polom. Najprej so poskrbeli za nezaslišan črni niz, kjer so v ligi prvakov izpadli že po ligaškem delu, nato pa se jim ni uspelo prebiti niti med najboljših šest v nemški bundesligi.

To je izrazit neuspeh za klub, ki si lahko privošči ogromno in ima v svojih vrstah veliko prepoznavnih nogometnih imen. Med njimi sta tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Prvi bo konec meseca dopolnil 22 let in že zdaj spada med najboljše mlade nogometaše na svetu, drugi pa pri 34 letih še vztraja v vrhunskem nogometu, a zaradi vse pogostejših težav z zdravjem le stežka sledi redni tekmovalni formi.

Veliki mojstri za vzgojo in prodajo mladih igralcev

Joško Gvardiol je za zdaj rekorder Leipziga. Rdeči biki so z njegovo prodajo zaslužili 90 milijonov evrov. Foto: Reuters Leipzig se bo po poročanju Sport Bild v tem poletnem prestopnem roku lotil temeljite prenove zasedbe. Vedno ga je spremljal dober nos za prihod nadarjenih igralcev, ki so v dresu rdečih bikov dozorevali, nabirali izkušnje, hkrati pa jim je rasla tudi tržna vrednost, tako da so v zadnjih letih z njihovo prodajo zaslužili ogromno denarja.

Zaslužki so bili prvovrstni. Hrvat Joško Gvardiol je tako odšel k Manchester Cityju za 90, Madžar Dominik Szoboszlai v Liverpool za 70, Francoz Christopher Nkunku v Chelsea za 60, Gvinejec Naby Keita v Liverpool za 60, Španec Dani Olmo v Barcleono za 55, Nemec Timo Werner v Chelsea za 53, Francoz Dayot Upamecano v Bayern za 42,5, njegov rojak Ibrahima Konate v Liverpool za 40, še en Francoz Mohamed Simakan v Al-Nassr za 35 milijonov evrov in tako naprej.

Xavi Simons pri 22 letih že spada med nosilce igre nizozemske reprezentance. Foto: Reuters

Vodstvo RB Leipziga tako spremlja izrazito dober občutek za zaslužek v nogometnem poslu, ogromno denarja pa si obeta tudi od prodaje dveh najboljših igralcev te generacije, to sta Benjamin Šeško in Xavi Simons. Glede prodaje Slovenca kroži ogromno govoric, nekatere glede zaslužka Leipziga segajo celo do sto milijonov evrov. Ker se za Posavca, ki ga prihodnji mesec čakata prijateljski tekmi z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino, zanimajo tudi največji angleški klubi, se pričakuje izjemen posel.

Kdo vse bi lahko še odšel?

Bi lahko Leipzig zapustil tudi 34-letni Kevin Kampl? Foto: Reuters Pri Leipzigu se bo tako po katastrofalni sezoni, v kateri so ostali brez Evrope, začelo novo poglavje. V klub naj bi prišlo ogromno novih mladih obrazov, s pomočjo katerih si bo Leipzig poskušal povrniti moč, s katero je v preteklosti že spadal med evropsko klubsko smetano. Sport Bild tako poroča o tem, da bi lahko saški klub zapustilo vsaj 14 igralcev.

Poleg Šeška in Simonsa je v beležnicah snubcev zelo cenjen tudi 22-letni Francoz Castello Lukeba. Tudi pri mladem branilcu se omenjajo visoke številke, saj njegova odkupna klavzula znaša kar 90 milijonov evrov. Leipzig ga je sicer pripeljal iz Lyona za 30 milijonov. Klubsko okolje bi lahko zamenjal tudi 27-letni Nemec David Raum. Leipzig ga je pred leti pripeljal iz Hoffenheima, njegova odkupna klavzula pa znaša okroglih 50 milijonov evrov.

Lois Openda in Benjamin Šeško sta v tej sezoni sestavljala udarni par napadalcev Leipziga. Foto: Guliverimage

Tu pa je še 25-letni belgijski as Lois Openda, s katerim je Šeško pogosto sodeloval v konici napada. Openda naj ne bi imel v pogodbi navedene odkupne klavzule, tako da bi se v primeru njegove prodaje o odškodnini dogovarjalo s snubci. Leipzig je v Belgijca investiral veliko denarja. Zanj je Lensu plačal 40 milijonov evrov. Podobno velja tudi za Nizozemca Xavija, katerega so rdeči biki lani odkupili od PSG za 50 milijonov evrov. Za Šeška so leta 2023 plačali Salzburgu več kot dvakrat manj (24).

Vrzel po odhodu "veteranov" bi zapolnili novinci

Danec Yussuf Poulsen je član Leipziga že od leta 2013. Foto: Guliverimage Športni direktor Leipziga Marcel Schäfer se zaveda zahtevnosti nove sezone, saj bo zaradi nepričakovano skromne sezone trpel tudi proračun. Ta naj bi se po poročanju Sport Bilda skrčil vsaj za 20 odstotkov, tako da se klub nagiba k temu, da bi ga počasi zapustili tudi nekateri izmed starejših igralcev, ki zavirajo priložnost za večje dokazovanje in minutažo mlajšim kandidatom.

Leipzig jih namerava poleti v klub pripeljati kar nekaj, v obratno smer, na izhodnih vratih, pa bi se lahko pojavili številni izkušeni nogometaši. Omenjajo se Danec Yussuf Poulsen (30 let), ki je z Leipzigom že od samih začetkov, ko se je dokazoval še v nižjih nemških ligah, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl (34), Peter Gulacsi (35), Willi Orban (32), Lukas Klostermann (28) in Amadou Haidara (27).

Pri rdečih bikih se to poletje pripravljajo korenite spremembe. Foto: Guliverimage

Poleg njiju se bo težko našlo mesto tudi za Nemca Tima Wernerja (29 let), ki se vrača s posoje pri Tottenhamu, kot tudi Portugalca Andreja Silve (29 let), ki je nabiral tekmovalno formo pri Werderju. Oba imata z Leipzigom sklenjeno pogodbo do leta 2026, njuni plačni zneski pa spadajo med višje v klubu, zato ni izključeno, da bi to poletje zapustila Red Bull Areno. V želji, da bi Leipzig zmanjšal stroške pri plačah, bi lahko tako starejši nogometaši zapustili klub za simbolično odškodnino ali celo brez nje.

Če bi obveljala ta ideja, bi v klubu ostalo trdno prikovanih le 13 od zdajšnjih 32 profesionalnih nogometašev. Prihodnost petih je odprta zaradi klavzul, kar 14 pa bi jih lahko zapustilo klub. Obetata se torej ogromna prevetritev kadra in začetek nove zgodbe pri Leipzigu, ki želi privabiti v svojo okolje številne obetavne igralce.

Išče se nov trener

Zsolt Löw je začasno opravljal vlogo trenerja le do konca sezone. Foto: Reuters S pomočjo silnih milijonov evrov, ki bi jih prejeli od prodaje najboljših igralcev, v tem pogledu izstopajo Šeško, Simons in Lukeba, športni direktor pri iskanju kandidatov ne bi smel imeti večjih težav. Bo pa deležen velikega pritiska, saj želi vodstvo kluba računati na kader, s katerim bi se lahko v novi sezoni potegoval za lovorike. Zato želi znova zgraditi kakovostno ekipo Leipziga, v kateri bi se za vsako igralno mesto potegovala vsaj dva vrhunska kandidata.

Leipzig bo moral poleti izbrati tudi novega trenerja. Kandidatov je kar nekaj, za nekatere bi bilo treba plačati tudi večjo odškodnino (denimo Avstrijec Oliver Glasner – Crystal Palace in Španec Cesc Fabregas – Como), kandidati so tudi še nekateri nemški trenerji. To so Matthias Jaissle (Al Ahli), Roger Schmidt (brez kluba), Danny Röhl (Sheffield Wednesday) in Alexander Blessin (St. Pauli).

Oliver Glasner je konec prejšnjega tedna popeljal Crystal Palace do zgodovinskega uspeha. Londonski klub je osvojil pokal FA. Foto: Reuters

Pred Leipzigom je tako poletje, v katerem bo potekal dinamičen promet v obe smeri. Tako na vhodnih kot tudi izhodnih vratih, kjer bi lahko rdeče bike zapustila oba Slovenca, tako Šeško kot tudi Kampl.