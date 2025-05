Pozimi je Slovenija čustveno podoživljala šokantno selitev Luke Dončića iz Teksasa v Los Angeles, poleti pa bi lahko, kar zadeva menjave klubskega okolja slovenskih športnih zvezdnikov, za osrednjo zgodbo poskrbel Benjamin Šeško. Mladi nogometni as, ki sicer zelo obožuje košarko in Dončića, bi lahko zapustil Leipzig in kariero nadaljeval v katerem izmed bogatih evropskih velikanov. Po novem je znano, koliko bi lahko za odhod 21-letnega Posavca zaslužili rdeči biki. Omenja se tako veliko milijonov evrov, da bi bil to zagotovo eden največjih letošnjih prestopov na svetu!

Pred nekaj dnevi je Benjamin Šeško na dvoboju proti Bayernu dosegel spektakularni zadetek z zunanjo stranjo stopala. Oddaljenost je bila ogromna, namerili so kar 37 metrov. To je bil še eden v vrsti čudežnih zadetkov slovenskega dragulja, ki je le še potrdil njegov talent in visoko nogometno inteligenco, s katero že dolgo para živce obrambam tekmecem.

Gad yon gòl Sesko fè kont Bayern guys 🙆🏽‍♂️🙆🏽‍♂️🙆🏽‍♂️ pic.twitter.com/ZPpRyroibD — M͓̽a͓̽r͓̽t͓̽i͓̽n͓̽ 2͓̽4͓̽ 💜🐍💛 (@Mart_Bryant24) May 3, 2025

Bavarcem, novim nemškim prvakom, je zatresel mrežo že na tretji zaporedni tekmi, kar je vsej prej kot mačji kašelj, njegova mojstrovina pa je le še pospešila kroženje špekulacij in govoric o tem, kako bi lahko poleti spremenil klubsko okolje in zapustil Leipzig.

Leipzig želi najmanj 80 milijonov evrov

Če bi se to zgodilo, bi svet dočakal enega letošnjih največjih prestopov. O tem, kakšne številke bi pri tem spremljale selitev mladega slovenskega asa, se je nedavno razpisal nemški Sky Sport. Poroča o tem, da je njegova odkupna klavzula, zapisana v pogodbi, odvisna tako od dosežkov Leipziga kot tudi njegovih predstav in individualne statistike. Zlasti tega, koliko zadetkov in asistenc je prispeval, pa tudi tega, koliko časa je prebil na igrišču.

Boljše so številke, večja je odkupna zahteva Leipziga. Šeškova statistika je za zdaj tako dobra in prepričljiva, da so številke zrasle na najmanj 80 milijonov evrov. Vsaj toliko denarja torej Leipzig pričakuje, če bo hotel kateri izmed premožnih snubcev že v poletnem prestopnem roku odpeljati vročega Slovenca.

Tako je konec prejšnjega tedna z ogromne oddaljenosti z velike razdalje mojstrsko zatresel mrežo Bayerna. Foto: Reuters

Zapisali pa so tudi, da bi se lahko prestop speljal brez aktivacije odkupne klavzule v pogodbi, ki slovenskega napadalca z rdečimi biki veže do leta 2029. V tem primeru bi lahko bil zaslužek saškega kluba še večji. Lahko bi dodali še bonuse, tako da bi se zaslužek rdečih bikov še povišal. Kdo ve, morda na 90, morda celo na sto milijonov evrov.

To bo predmet pogajanj s snubci, že zdaj pa je malodane očitno, da bo Šeško z morebitno poletno selitvijo poskrbel ne le za največji slovenski prestop vseh časov, imetnik slednjega je prav on, ko ga je Leipzig leta 2023 kupil od Salzburga za 24 milijonov evrov, ampak tudi enega najbolj udarnih poletnih poslov na svetu.

Rekorden strelski izkupiček v tej sezoni

Še pred tem pa čaka Šeška zahtevna končnica nemškega prvenstva, v katerem želi Leipzig popeljati vsaj do četrtega mesta, ki še zagotavlja nastop v ligi prvakov. V tej sezoni se rdeči biki v Evropi niso proslavili. V ligi prvakov se sploh niso uvrstili med 24 najboljših, pri napredovanju jim niso pomagali niti trije zadetki Šeška. V prihodnji sezoni bi lahko, če se bodo uresničile številne govorice, v katerih prednjačijo zlasti otoških medijev, Leipzig v Evropi nastopal brez mladega Slovenca.

Benjamin Šeško je v tej sezoni v dresu Leipziga dosegel že 21 zadetkov. Do konca sezone bo odigral še dve tekmi. Foto: Guliverimage

Šeško je v tej sezoni na nemškem prvenstvu dosegel 13 zadetkov, skupno pa je na 43 tekmah v vseh tekmovanjih za rdeče bike dal 21 zadetkov, dodal pa še šest asistenc. S tem je izenačil strelski rekord v članski konkurenci iz sezone 2020/21, ko je nabiral drugoligaške minute v Avstriji v dresu Lieferinga, razvojnega kluba Salzburga, in se podpisal pod 21 zadetkov. V prejšnji sezoni 2023/24 je dal 18 golov.

Ne le angleški, ampak tudi španski velikani!

Kdo vse pa naj bi se zanimal za Posavca? To nista le Arsenal, s katerim Šeška povezujejo že dolgo, in Liverpool, ki na nogometni tržnici išče primerno menjavo za Darwina Nuneza, ampak se omenjajo tudi Chelsea, Manchester United in Newcastle. Skratka smetana najmočnejše lige na svetu. Skoraj vsi najboljši in največji klubi razen Manchester Cityja, ki ima, kar zadeva napadalce, v svojih vrstah že Erlinga Haalanda in Omarja Marmousha. Oba sta, zanimivo, pred odhodom na Otok razveseljevala ljubitelje nogometa ravno na nemškem prvenstvu.

Arsenal skuša po prihodu nekdanjega športnega direktorja madridskega Atletica Andree Berte v London pripeljati zlasti vročega Šveda Viktorja Györekesa, ki blesti pri Sportingu in ga v soboto čaka odločilen derbi portugalskega prvenstva z Benfico za morebitno ubranitev državnega naslova. Skandinavcu madžarskih korenin se nasmiha tudi prestižno priznanje zlatega čevlja. Foto: Reuters

Za Šeška naj bi se po poročanju športnega dnevnika AS zanimali tudi v la ligi. In to vsi trije najboljši klubi! Tako Barcelona, Real Madrid kot tudi Atletico Madrid. Kataloncem se nasmiha trojna krona, saj so osvojili že pokal in superpokal, na prvenstvu pa imajo štiri točke prednosti pred belimi baletniki. Ravno pred klubom, za katerega je Benjamin Šeško dejal, da bi rad nekoč zaigral prav zanj. S tem bi pisal zgodovino, saj bi postal prvi Slovenec v belem dresu kraljevega kluba.

Španci so poročali, da bi lahko Leipzig za Šeška zahteval kar sto milijonov evrov, a bi se lahko končna zahteva tudi znižala na 90 ali pa tudi 80 milijonov, če bi rdečim bikom spodletelo v bundesligi v boju za četrto mesto in ligo prvakov.

Benjamin Šeško se bo v naslednji tekmi pomeril proti Werderju. V začetku leta je zablestel na dvoboju proti klubu iz Bremna, ko je zatresel njegovo mrežo po imenitnem projektilu. Po njem si je prislužil tudi pohvale Jürgena Kloppa. Foto: Guliverimage

Leipzig, pri katerem se poleg Šeška že vrsto let dokazuje tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, dva kroga pred koncem sezone zaseda šesto mesto. Za tretjeuvrščenim Eintrachtom iz Frankfurta zaostaja šest, za Freiburgom dve, za Borussio Dortmund pa eno točko. Do konca sezone ga čakata še gostovanje pri Werderju (10. maj) in zadnja domača tekma s Stuttgartom (17. maj).