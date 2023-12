Benjamin Šeško ruši mejnike slovenskega nogometa. Slovenija še nikoli ni imela opravka z napadalcem, ki bi dosegal takšne uspehe in bil deležen tolikšne pozornosti svetovne javnosti že pri rosnih 20 letih. Je najbolj vroči slovenski nogometaš, njegova vrednost pa z vsakim zadetkom, bodisi za RB Leipzig bodisi za reprezentanco, nezadržno raste. O zahtevni in poučni nogometni poti, v kateri mu še zdaleč ni bilo postlano z rožicami, je ob iztekajočem se letu 2023 spregovoril v Spotkastu.

Nasmejani Benjamin Šeško pleni pozornost z razkošnim nogometnim znanjem, delavnostjo in za svoja leta neverjetno zrelostjo. "Počutim se posebnega, da sem lahko nekomu vzor," uživa v vlogi vzornika najmlajšim. Lahko jim svetuje marsikaj. V mladosti se je srečeval s številnimi ovirami. Nikoli ne bo pozabil tegob iz vse prej kot prijetnega obdobja, ko se je njegova družina srečevala s finančnimi stiskami. "Ni bilo lahko. Lepo je, da lahko zdaj delam in živim drugače. Ni stvari, ki je ne bi dal za družino," čuti obvezo, da olepša življenje družini in sorodnikom.

Ko se je preselil v Salzburg, mu je bilo težko, saj ni poznal jezika. Ni govoril ne angleško ne nemško. Zapiral se je v sobo in komaj čakal, da je konec treninga. Nato pa so se stvari vendarle spremenile ... Foto: Sportal Ko se je prvič podal v tujino, je bil še zelo mlad. Po prihodu v Avstrijo je občutil tesnobo. "Bilo je težko, ker nisem poznal jezika. Nisem govoril ne angleško ne nemško. Zapiral sem se v sobo in komaj čakal, da je konec treninga. Skozi čas pa sem se le sprostil," je zaživel drugače, se začel družiti s soigralci, na igrišču pa je vse bolj prihajalo do izraza njegovo znanje. "Če sem dal to skozi, bom dal še marsikaj drugega," ga je izkušnja naredila močnejšega.

Naredil je pomemben korak v življenju in se v Salzburgu dotaknil zvezd. Poleti je sledila selitev v Nemčijo, v reprezentanci je postal paradni konj napada, najboljši strelec v kvalifikacijah in še kako pomemben dejavnik pri uvrstitvi na Euro 2024, ob koncu leta pa je sledila še pika na i. Prejel je nagrado za najbolj obetavno športno slovensko osebnost leta 2023 in se na seznamu pridružil številnim zdaj že slovitim predhodnikom, med njimi je tudi košarkarski as Luka Dončić, ki ga zelo spoštuje.

Naslednji cilj samozavestnega varovanca agenta Elvisa Bašanovića, ki je vanj verjel že od mladih let v Krškem, je ta, da postane eden najboljših v Leipzigu, šele nato pa bi lahko napočil trenutek, ki ga že dalj časa napovedujejo različne govorice o zanimanju največjih evropskih klubov, ki ga vabijo v svoje vrste. Na primer londonski Arsenal.

Pri 20 letih se lahko pohvali s kar desetimi zadetki v dresu članske slovenske reprezentance, s katero ga prihodnje leto čaka vrhunec, nastop na Euru 2024. Foto: Ana Kovač

Dres katerega kluba pa bi rad najraje oblekel? "Z veseljem bi igral za Real Madrid. To so velike besede, a se bom trudil, kar se da, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo," bi lahko poskrbel za še en mejnik slovenskega nogometa in postal prvi Slovenec, ki bi zaigral za 14-kratne evropske prvake. "Pustimo se presenetiti, kakor govorijo,"' je s širokim nasmeškom, njegovim zaščitnim znakom, s katerim izžareva pozitivno energijo na vsakem koraku, kar so hitro prepoznali tako v Sloveniji kot tudi Salzburgu in Leipzigu, povedal mladi Radečan. O tem smo se z njim v Nemčiji pogovarjali prejšnji teden, še pred plesom kroglic, ki je v osmini finala lige prvakov RB Leipzig združil prav z … madridskim Realom! Šeška torej spomladi čakata dva nepozabna spektakla.

V Spotkastu se je dotaknil številnih tem. Tudi Eura 2024, soigralca Kevina Kampla, za katerega v smehu pravi, da je faca, znamenitega plesa "Šeško's on fire", simbolike rdečih bikov, nove pričeske, strasti do tetovaž, prepoznavnosti rojstnega kraja, novoletnih želja in še bi lahko naštevali. Dobrodošli v Spotkast.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo pa se tudi na Siol.net in na YouTubu.