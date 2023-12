Kako je organizirati nogometno tekmo lige prvakov? S takšnimi pogoji, kot jih premore RB Leipzig, je to nekaj povsem preprostega. Gledalcu lahko ponudiš marsikaj. Pride na stadion, se umesti na udoben sedež, vmes okrepča s pijačo in jedačo, kupi še kakšen navijaški artikel. In če nogometni praznik z zgodovinskim presežkom popestrita še Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je težko kaj lepšega kot obiskati takšno tekmo kot Slovenec. Kaj vse se je v sredo dogajalo v Red Bull Areni, enem izmed desetih prizorišč Eura 2024, in kakšna bo usoda Šeška pri rdečih bikih?

Leipzig je ponosen na svojo nogometno zgodovino. Seže krepko nazaj, naš vodnik na kratkem ogledu modernega objekta Red Bull Arena je večkrat ponosno izpostavil, da je prvi nemški prvak postal prav klub iz največjega mesta na Saškem. To je leta 1903 uspelo VfB Leipzigu.

Po drugi svetovni vojni se je preimenoval v Lokomotivo, postal eden najboljših klubov v Vzhodni Nemčiji, po združitvi Nemčije pa hitro izginil iz elitnega nogometnega zemljevida. Ni igral več vidne vloge. Vse do takrat, ko je poslovno priložnost začutil bogati koncern Red Bull. Obožuje vlaganja v vrhunski šport in s svojim kapitalom pomaga marsikomu, večini pa predstavlja konkurenco, s katero se ne more primerjati, kaj šele enakovredno kosati. Z njegovo pomočjo se je Leipzig nogometno prebudil.

Kako je na Red Bull Areni v Leipzigu?

Lokomotiva je dolgo časa životarila, prebudil je ni niti projekt, ki je Leipzigu pred dvema desetletjema zagotovil nov stadion, na katerem so se leta 2006 igrale tudi tekme svetovnega prvenstva. No, leta 2009 pa je mesto na Saškem le dočakalo nov nogometni zagon. Ustanovil se je RB Leipzig. Uradno RasenBallsport Leipzig. Elegantno se je izognil kršenju pravila, saj klubi v Nemčiji v imenu ne smejo nositi sponzorja. Ker pa RB seveda vse takoj spomni na Red Bull, je bil njihov namen dosežen. Klub, ki je nadaljeval tekmovalno pot nižjeligaša SSV Markranstädt, se je začel dvigovati.

RB Leipzig je zelo mlad nemški klub, a se že lahko pohvali s številnimi osvojenimi lovorikami. Foto: Ana Kovač

Rdeči biki so postali velik klub

Danec Yussuf Poulsen je globoko zapisan v srcih navijačev Leipziga. Foto: Ana Kovač Prihajali so vse boljši in cenjeni igralci. Že leta 2013 se je klubu pridružil Danec Yussuf Poulsen, ki že dolgo uživa sloves velikega ljubljenca navijačev. In še vedno je odličen. Pred šestimi leti je prišel iz Leverkusna Kevin Kampl, pomagal klubu do kar nekaj (super)pokalnih lovorik, letos pa se je pridružil še Benjamin Šeško. Slovenska srca so začela hitreje biti za rdeče bike iz Nemčije. Mladi, a zelo bogati in vedno bolje organizirani klub je postal del nogometne elite. Postal je velik klub, ki ničesar ne prepušča naključju, temu primerna je tudi organizacija tekem lige prvakov.

Navijači lahko na njih uživajo, o čemer smo se lahko na lastne oči prepričali v sredo, ko smo vstopili v kraljestvo rdečih bikov in v Areni, ki bo prihodnje leto gostila tudi štiri tekme evropskega prvenstva, doživeli nepozabno izkušnjo. Na njej sta imela posebno vlogo slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl, po njej pa je postalo še bolj jasno, kakšna bi bila lahko usoda 20-letnega Radečana, ki spada med najbolj nadarjene napadalce na svetu.

V Leipzigu ni tako kot v Salzburgu

Ob prihodu na nogometni objekt, ki je v zadnjih letih postal redni udeleženec elitne lige prvakov, najmočnejšega klubskega tekmovanja, kar si ga lahko zamisli nogomet, je bilo vse v znamenju rdečih barv. Red Bull se je pred leti lotil temeljite prenove stadiona in ga spremenil v prijeten dom, ki gosti zvezdniško zasedbo RB Leipzig, v kateri ne manjka mladih asov. Ljubitelji nogometa v Leipzigu so bili sprva skeptični do vlagateljev, a je iz leta v leto, pri tem so pripomogli tudi uspehi in finančno blagostanje Red Bulla, ki je pomagalo okolju, rasla ljubezen.

Notranjost Red Bull Arene v Leipzigu Foto: Ana Kovač

Tako so razmere že boljše kot v Salzburgu, kjer se starejši navijači, vajeni nekdanjih trofejnih vijoličnih barv, ponosa nekdanjega kluba iz Mozartovega mesta, še danes stežka sprijaznijo s tem, da so zdaj glavni rdeči biki. Šele po prihodu kapitala, ki ga je prispeval koncern Red Bull. Zdaj so rdeči biki nogometni gospodarji še v Leipzigu, mestu, še kako ponosnem na baročnega skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. Šeško se je tako iz Mozartovega mesta preselil v Bachovega.

Na stadionu Red Bull Arena je bilo že ogromno odmevnih pop in rock koncertov. Foto: Ana Kovač

Ko smo se v sredo bližali vhodu na tribune stadiona, smo zaslišali znano melodijo. To je pesem ''Freed from desire'', s katero je leta 1996 zaslovela Italijanka Gala, ki so jo vzeli za svojo mnogi ljubitelji nogometa, sprva tisti na Otoku, nato še preostali. Navijači Leipziga so refren predrugačili v ''Leipzig's on fire'' torej ''Leipzig je vroč''.

Slovenski nogometni navijači so po zadnjih uspehih reprezentance, preboju na Euro 2024, k temu je pripomogel tudi njegov ples na slavnostnem odru, napev posvetili Šešku. V Leipzigu tako pred tekmo, med njo in po njej odmeva znana melodija, eden najbolj priljubljenih nogometnih napevov, ki so si ga gledalci po tekmi v Leipzigu požvižgavali še dolgo v noč.

Navijači Leipziga ne marajo sedišč

Za nemoteno izvedbo tako velikega nogometnega dogodka, kot je tekma lige prvakov, po zagotovilih prijaznih organizatorjev, predstavnikov kluba RB Leipzig, skrbi kar 1.600 oseb. Več, kot je sploh gledalcev na večini prvoligaških tekem v Sloveniji. V številko so vključeni stevardi, kuharji in prostovoljci, pa vsi drugi, ki pomagajo klubu pri izvedbi spektakla, s katerim si lahko pridno polni klubsko blagajno. Iztržki niso slabi, saj se cena vstopnic giblje med 45 in 70 evri. Klub premore okrog 30 tisoč imetnikov sezonskih vstopnic.

Najglasnejši navijači RB Leizpiga spremljajo domače tekme rdečih bikov stoje. Foto: Ana Kovač

Obisk je velik, zaslužek tudi, najglasnejši domači navijači pa so deležni posebnih ugodnosti. Za vstopnico morajo odšteti le 20 evrov. Na njihovi tribuni bi moralo v bistvu biti postavljenih le šest, sedem tisoč sedežev, a so, ker jih zanima zgolj navijanje stoje, sklenili s pristojnimi dogovor. S tem se je poistovetila večina navijačev. Našli so rešitev, saj stojijo na posebnih mestih, kjer bi se lahko povzdignili improvizirani sedeži, a navijači tega na tekmah ne počnejo. Vsaj na tekmah rdečih bikov. Če pa bi sektor prekrili s pravimi sedeži, takšnimi, kot jih ne manjka po drugih tribunah, tako bo denimo tudi na tekmah Eura 2024, kjer bo Leipzig eden izmed desetih prizorišč, se na najglasnejši tribuni v Leipzigu ne bi stiskalo tako veliko navijačev.

Zaslužek kluba pa je bil v sredo še večji, RB Leipzig si je še dodatno napolnil blagajno, saj je za zmago nad švicarskimi prvaki od Uefe prejel nagrado v višini 2,8 milijona evrov. Toliko je vredna zmaga v ligi prvakov, kjer se resnično cedita med in mleko. Foto: Ana Kovač

V sredo naj bi se na dvoboju z Young Boys, ki ni odločal več o ničemer, saj si je RB Leipzig že zagotovil drugo, Švicarji pa tretje mesto v skupini, po uradnih podatkih zbralo več kot 44 tisoč gledalcev. Le nekaj manj od uradne kapacitete objekta, kar je ob pogledu na kar nekaj praznih delov tribun nekoliko čudilo. A občutek, da je tokrat na ogromnem objektu v Leipzigu, prenovljenem Zentralstadionu, manj gledalcev od uradne številke, je očitno varal.

Na tekmo najraje s tramvajem in ... kolesom!

Stadion je zelo funkcionalen. Ni povsem v središču Leipziga, ne pa tudi povsem na obrobju. Večina gledalcev tako pride na tekmo s tramvajem, številni odidejo na pot tudi z vlakom. Od glavne železniške postaje do Red Bull Arene jih loči približno 15 minut hoje. Ko je vreme bolj naklonjeno kolesarjem in je topleje, v sredo je bilo pač bolj zaspano, zimsko in rahlo deževno, pa ne manjka niti kolesarjev. Za njih je rezerviran poseben prostor za parkiranje koles pred stadionom.

Povsem desno je prostor, namenjen gledalcem, ki se odpravijo na ogled srečanja RB Leipziga s kolesom. Foto: Ana Kovač

Na večjih tekmah se tako pred Areno znajde tudi po 1.500 koles. In vse je organizirano do zadnje potankosti, klubskemu vodstvu je všeč takšna usmerjenost obiskovalcev, saj je v skladu z ''zeleno'' strategijo, ki se je v Nemčiji lotevajo zagnano in premišljeno. Želijo se izogibati prometnim zamaškom pred in po tekmah. Število jeklenih vozičkov, ki se valijo proti stadionu, je bistveno manjše, kot je bilo v preteklosti. Manj trpijo tudi najbolj prometne ulice v okolici objekta.

Gledalci na srečanju rdečih bikov ne morejo ostati lačni ali žejni. Foto: Ana Kovač Vsak prostor na stadionu je zelo dobro izrabljen. Prevladujejo trgovinice z dresi in nogometnimi spominki, največ pa je prostorov, kjer sta na voljo pijača in jedača. Nemci se tega v skladu s svojim finančnimi zmožnostmi, te so vse prej kot skromne, ne branijo.

Največje gneče za pijačo in jedačo vladajo med polčasoma. Foto: R. P. Vonj po hrani se med tekmo širi po vsem stadionu, tako da brbončice hitro začnejo hrepeneti po okrepčilu. Diši po tradicionalnih nogometnih specialitetah, kjer so v ospredju preste in hot dogi. Občutiti je bilo energijo, ki jo izžareva predbožični duh, kar pa zadeva ljubitelje piva, teh pa v Leipzigu podobno kot drugih nemških krajih ni malo, so cene skoraj primerljive s tistimi na nogometnih tekmah v Ljubljani.

Liter piva je tako na srečanju lige prvakov stal 9,9 evra. To je bila posebna ugodnost. Običajni kozarček, v katerem se ponuja pol litra piva, je bil na voljo nekoliko dražje, stal je 5,3 evra. Energijske pijače, ki jih v kraljestvu osrednjega sponzorja ne manjka, so bile na voljo po bistveno ugodnejših cenah.

Šeško in Kampl pisala zgodovino

Kevin Kampl se je pridružil Leipzigu leta 2017, v sredo pa je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Foto: Ana Kovač V Leipzigu se je v sredo pisala prav posebna zgodovina slovenskega nogometa. Prvič sta na tekmi lige prvakov od prve minute v tujem klubu zaigrala dva slovenska soigralca. To se je seveda že dogajalo v preteklosti, ko se je z evropsko elito družil Maribor, takrat je bilo na delu istočasno ogromno Slovencev, kar pa zadeva legionarje, slovenske nogometaše v tujih klubih, pa se je to zgodilo prvič v obdobju državne samostojnosti. Vse skupaj pa je bilo še toliko slajše, ker sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl neposredno vplivala na končni rezultat, zmago gostiteljev z 2:1.

Temu, da bi se pojavila v začetni enajsterici na tekmi lige prvakov, sta bila v tej sezoni blizu že na gostovanju v Beogradu pri Crveni zvezdi, ko se je prvič med začetnih 11 v ligi prvakov za Leipzig znašel Šeško. Takrat pa je Kampl vstopil v igro šele v nadaljevanju. Na vseh preostalih tekmah lige prvakov je Šeško začel s klopi in zaigral šele v drugem delu.

Evropski strelski prvenec v Leipzigu

Šeško je na začetku drugega polčasa po tem, ko se je mojstrsko otresel branilca Švicarjev, popeljal RB Leipzig v vodstvo z 1:0. To je bil njegov prvenec v ligi prvakov na domači tekmi. Podobno kot v reprezentanci (Verbič) ima tudi v klubu soimenjaka, s katerim rad sodeluje. To je Benjamin Henrichs, ki je prispeval podajo.

Med najbolj prodajanimi izdelki v klubski trgovini RB Leipzig so tudi tisti, ki so povezani z Benjaminom Šeškom. Foto: R. P. Šeško je dosegel drugi zadetek v ligi prvakov, hkrati pa poskrbel za strelski prvenec na domači tekmi. Mladi nogometaš, ki pri Leipzigu nosi številko 30, je doživel glasne ovacije. V prihodnje bo zagotovo še poskočila prodaja njegovih šalov in dresov, kjer je v trgovini dobro zastopan in se artikli z njegovo podobo najdejo v bolj izpostavljenih vitrinah.

Ko smo šli v klubsko trgovino, smo tako ob šalu z njegovo podobo opazili manjšo skupino čeških ljubiteljev nogometa, ki zaradi bližine Leipziga radi obiščejo takšne spektakle. Zelo spoštujejo Šeška, ki postaja ob Janu Oblaku najbolj prepoznaven obraz slovenskega nogometa na svetu.

Šeškov agent Bašanović: Ne razmišljamo o prestopu v januarju

Veselje soigralcev, strelca Benjamina Šeška in podajalca Benjamina Henrichsa. Foto: Reuters Pred stadionom pred srečanjem zaradi urejenih potovalnih navad, večina je prispela s tramvajem, ni bilo zaznati pretirane gneče. Kolone navijačev so se vile proti objektu, drugače pa je bilo na poti do garaže, kjer se zbirajo častni gostje prireditve, ki spremljajo tekmo na VIP-tribuni. V gneči je zastal tudi Šeškov agent Elvis Bašanović, a zaradi tega ni bil pretirano slabe volje. Njegov varovanec mu je z novo odmevno predstavo hitro vrnil nasmešek na obraz, Koprčan pa po tekmi ni skrival zadovoljstva za Sportal: ''Izjemno sem vesel vsakega zadetka Benjamina, še toliko bolj v ligi prvakov. Današnji gol je nagrada Benjaminu za ves trud in motivacija za naprej,'' nam je povedal nekdanji nogometaš, ki je v Leipzigu prejemal čestitke za nastop 20-letnega varovanca skoraj na vsakem koraku.

Ker pa ne manjka govoric o tem, da bi zaradi prehude konkurence, zaradi katere pri rdečih bikih (še) ne more računati na status člana udarne enajsterice, lahko odšel drugam, najpogosteje se kot možnost omenja londonski Arsenal, smo o tem povprašali tudi Bašanovića. Ponovil je tisto, kar je v tem jesenskem delu poudaril že nekajkrat, in s tem dal vedeti, kakšen bo njegov status v prihodnje.

Benjamin Šeško se je zelo razveselil novega zadetka, s katerim je pomagal Leipzigu do zmage nad Young Boys, več o svoji karieri in prekrasnem nogometnem letu 2023 pa nam je zaupal v Spotkastu, ki si ga boste na Sportalu ogledali prihodnji teden. Foto: Ana Kovač

''Ne razmišljamo o prestopu v januarju, saj ima Benjamin v RB Leipzigu vse, kar potrebuje mladi nogometaš za razvoj,'' je njegov agent pojasnil, kako je Šeško prezadovoljen s tem, kar mu ponuja eden najboljših nemških klubov, ki se je v preteklosti izkazal kot uspešna valilnica talentov. Tako do nadaljnjega odpade vsakršna možnost selitve. Šeško ostaja v Leipzigu, s katerim ima sicer sklenjeno pogodbo kar do leta 2028.

Šved pred odhodom v New York

Emil Forsberg je v sredo dosegel zmagoviti zadetek po podaji Kevina Kampla, pozneje izbranega za igralca tekme. Foto: Ana Kovač Po zadetku Šeška so Young Boys hitro odgovorili z izenačenjem in razveselili svoje navijače. Prišlo jih je 2.500. Švicarji so bili upravičeni do vstopnic v vrednosti pet odstotkov kapacitete stadiona, na tekmah nemške bundeslige pa je odstotek za gostujoče privržence še višji, ena desetina. Leipzig pa je vseeno hitro vrnil gostom.

Emil Forsberg je po podaji Kevina Kampla zadel za 2:1. Izkušeni Šved, ki se ga povezuje z zimskim odhodom v ZDA (New York Red Bulls), dolgoletni kolega Kampl pa ga je označil za enega izmed legend kluba, je povišal na 2:1. Forsberg je eden izmed najbolj zaslužnih igralcev za veliki vzpon Leipziga. Na zidu slavnih v notranjosti stadiona so na čudovitem muralu upodobljeni še Yussuf Poulsen, Timo Werner, trener Marco Rose in Dani Olmo. Morda se jim v prihodnosti pridružita še Benjamin Šeško in Kevin Kampl, ki je v sredo prejel nagrado za igralca tekme, kdo ve.

Nogometaši Leipziga bodo zadnjo domačo tekmo v letu 2023 odigrali v soboto. Foto: Ana Kovač

Gostom se je v izdihljajih srečanja ponudilo nekaj priložnosti vsaj za remi, a se jim ni izšlo. Favorit je zmagal, obenem pa dokazal, da zmore zmagovati v ligi prvakov tudi takrat, ko stopijo na igrišče tisti, ki se ne morejo pohvaliti z veliko minutažo. In da so lahko zelo uspešni tudi takrat, ko sta v začetni enajsterici oba Slovenca. Prvič. S tem je bil nogometni spektakel v Leipzigu le še boljše doživetje. Rdeče bike čakata do božičnih praznikov še dve tekmi.

Najprej bo v soboto gostoval Hoffenheim, po tekmi pa bo klub priredil nogometašem božično zabavo, v torek, 19. decembra, pa bosta Šeško in Kampl sklenila jesenski del nemške bundeslige z gostovanjem pri Werderju v Bremnu. In to le dan po tem, ko bosta na žrebu v Nyonu izvedela za tekmeca v osmini finala lige prvakov. Ni kaj, pred rdečimi biki bodo še zanimivi dnevi.

Še nekaj utrinkov z Red Bull Arene pred srečanjem z Young Boys:

