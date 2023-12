PSG od pekla do raja, Šeško v polno, nasmejan tudi Oblak

V ligi prvakov sta danes postala znana še zadnja dva udeleženca osmine finala najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. To sta postala PSG, ki je na zadnji tekmi remiziral z Borussio Dortmund (1:1), in Porto, ki je v neposrednem boju za napredovanje s 5:3 ugnal Šahtar. RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom je za konec skupinskega dela z 2:1 ugnal Young Boys, Šeško pa se je ob potrditvi drugega mesta nemške ekipe podpisal pod svoj drugi gol v ligi prvakov. Iz prvega mesta pa se bo v ponedeljkov žreb parov osmine finala podal Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je na obračunu za najboljše izhodišče v skupini E z 2:0 ugnal Lazio.

Liga prvakov, skupinski del, 6. krog (torek)

Liga prvakov, skupinski del, 5. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 4. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 3. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 2. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 1. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, 6. krog:

Sreda, 13. december:

Šeško do drugega zadetka v ligi pravkov

Za uvod v zadnje dejanje skupinskega dela se je dokončno odvilo dogajanje v skupini G, kjer si je prvo mesto že pred tem krogom zagotovil stoodstotni Manchester City, do napredovanja pa je že prišel tudi RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom.

Odločen je bil tudi boj za tretje mesto s tem pa tudi uvrstitev v dodatne kvalifikacije za osmino finala lige Europa, ki je pripadlo Young Boys. Ravno švicarska ekipa je v zadnjem krogu gostovala na stadionu Red Bull Arena v Leipzigu. Na obračunu, ki tako ni imel pretiranega tekmovalnega naboja, pa je srečanje od prve minute začel tudi Šeško, ki je v tej sezoni že dosegel prvenec v najmočnejšem evropskem tekmovanju, to pa mu je uspelo ravno na prvi tekmi skupinskega dela proti ekipi iz Berna, ki so jo Leipzižani dobili s 3:1, Šeško pa je takrat zabil v 92. minuti in postavil končni izid srečanja.

Benjamin Šeško je že v šesti minuti zadel, a je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Foto: Reuters

Slovenec je tudi drugo tekmo proti Young Boys odprl željan izkoristiti veliko priložnost, v šesti minuti je po podaji Emila Forsberga zadel, a je bil njegov gol po posredovanju Vara zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Prvi polčas se je nato končal brez zadetkov, je pa Šeško na začetku drugega polčasa udaril še drugič. V 51. minuti je 20-letni Slovenec po podaji Benjamina Henrichsa v kazenskem prostoru najprej preigral enega izmed branilcev gostov, nato pa z levico močno in neubranljivo sprožil v levi zgornji kot vrat švicarske ekipe in se podpisal pod svoj drugi zadetek v ligi prvakov. A veselje domače ekipe ni trajalo dolgo, le dve minuti kasneje je na drugi strani vrnil udarec Ebrima Colley.

Tekmo je v prvi postavi začel tudi Kevin Kampl, podal je pri drugem golu Leipziga. Foto: Reuters

Dogajanje se je potem povsem razživelo, gostitelji pa so v 56. minuti udarili še drugič, potem ko je po asistenci Kevina Kampla zadel Forsberg, s tem pa postavil tudi končni izid srečanja. Šeško je igral do 74. minute, Kampl pa celo tekmo in bil za svojo predstavo najbolje ocenjeni nogometaš domače ekipe.

Manchester City je s 3:2 slavil v Beogradu na gostovanju pri Crveni zvezdi in ohranil stoodstotni izkupiček. Za zmago sinjemodrih, ki so igrali z rezervno postavo, so zadeli 20-letni debitant Micah Hamilton (19.), Oscar Bobb (62.) in Kalvin Phillips z bele pike (85.). Za domače pa sta v polno merila In-Beom Hwang (76.) in Aleksandar Katai (91.),

Manchester City je tako skupinski del končal pri 18 točkah, Leipzižani so jih zbrali 12, Young Boys štiri, Crvena zvezda pa eno.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Galeno (Porto), Gabriel Jesus (Arsenal), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig), Danilo Sikan (Šahtar)

3 – Joao Felix (Barcelona), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Joselu (Real Madrid), Lukas Lerager (Köbenhavn), Joao Mario (Benfica), Kylian Mbappe (PSG), Brais Mendez (Real Sociedad), Rodrygo (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Ferran Torres (Barcelona)

...

2 – Benjamin Šeško (Leipzig)

PSG-ju troboj za zlata vredno vstopnico

Zvečer je bilo v ospredju dogajanje v skupini F, kjer so bili pred zadnjim krogom pri možnostih za napredovanje ob Borussii Dortmund, ki si je že pred zagotovila mesto med najboljših 16 ekip, še PSG, Newcastle in Milan. PSG je bil sicer v zadnjem krogu kar nekaj časa v nebogljenem položaju, saj je ob številnih zapravljenih priložnostih zaostajal z 0:1 proti Dortmundčanom, ob tem pa je Newcastle vodil proti Milanu in bil nekaj časa virtualno v položaju za napredovanje, medtem ko se je Parižanom obetalo le tretje mesto in nadaljevanje sezone v ligi Europa, a se je na koncu vse postavilo po notah francoske ekipe.

Borussia Dortmund in PSG sta se na koncu razšla z remijem 1:1, za vodstvo gostiteljev je na Signal Iduna Parku v 51. minuti zadel Karim Adeyemi, zlata vreden gol pa je le pet minut kasneje za točko PSG-ja dosegel Warren Zaire-Emery. Kylian Mbappe je v 76. minuti dosegel še en gol za PSG, a bil v nedovoljenem položaju. Borussia Dortmund si je z remijem zagotovila prvo mesto, PSG pa drugo.

PSG si je po drami zagotovil napredovanje. Foto: Reuters

Z nekaj drame pa je postregel tudi obračun na St. James' Parku v Newcastlu, kjer so domači nogometaši po preobratu z 1:2 klonili proti Milanu, ki bo tako sezono nadaljeval v evropski ligi, Newcastle pa je klavrno sklenil evropsko pot. Za vodstvo Newcastla ja v 33. minuti zadel Joelinton, nato pa sta za veliko zmago Milana v drugem polčasu za preobrat poskrbela Christian Pulisic in Samuel Chukwueze, ki je v 84. minuti uničil evropske sanje angleškega prvoligaša.

Borussia Dortmund je prvi del končala pri enajstih točkah, PSG in Milan sta jih zabeležila po osem, a je na drugem mestu zaradi boljše razlike končala francoska ekipa, Newcastle pa pet.

Jan Oblak je zaklenil svoja vrata. Foto: Reuters

Jan Oblak je z Atletico Madridom na zadnji tekmi skupine E v neposrednem boju za prvo mesto z 2:0 ugnal Lazio in si zagotovil najboljše izhodišče pred ponedeljkovim žrebom parov osmine finala. V španski prestolnici sta za zmago domačih zadela Antoine Griezmann (6.) in Samuel Lino (51.), Oblak pa je brezhibno opravil svoje delo. Atletico je lahko zadovoljen s prvim delom tekmovanja, saj pred tem v zadnjih šestih poskusih prvega dela ni nikoli končal na prvem mestu, dvakrat se mu tudi sploh ni uspelo prebiti do napredovanja.

Zasedba Diega Simeoneja je tako skupinski del končala s 14 točkami, Lazio na drugem mestu z desetimi, tretji Feyenoord pa s šestimi. Ta je sicer na zadnji tekmi kroga moral z 1:2 priznati premoč Celticu, ki je tako evropsko sezono sklenil s štirimi točkami. Celtic je povedel po golu Luisa Palme z bele pike v 33. minuti, a je Feyenoord v drugem polčasu odgovoril preko Yankube Minteha. Za tri točke Celtica pa je že v sodnikovem dodatku zadel Gustaf Lagerbielke. Škotski klub je tako na tekmah skupinskega dela lige prvakov prekinil niz 15 tekem brez zmage, brez katere je bil vse od uspeha s 3:0 v gosteh pri Anderlechtu septembra 2017.

Do napredovanja še Porto Porto je zmagal s 5:3. Foto: Reuters

Zadnjo vstopnico za napredovanje pa si je v skupini H priigral Porto, ki je v neposrednem boju za napredovanje s 5:3 ugnal Šahtar in se bo v žreb podal kot drugo najboljša ekipa skupine H. V prvem polčasu je Wanderson Galeno z dvema goloma Portugalcem priigral vodstvo z 2:1, za 3:1 pa je podal Mehdiju Taremiju. Stephen Eustaqio je z avtogolom Ukrajincem dal nekaj upanja v 72. minuti, a sta ga hitro pokopala Pepe z zadetkom za 4:2 in Francisco Conceicao za 5:2. Eguinaldo je ob koncu le kozmetično popravil izid na končnih 5:3.

Iz najboljšega izhodišča se bo v ponedeljkov žreb podala Barcelona, ki je sicer v zadnjem krogu z 2:3 klonila proti Antwerpnu, a zaradi boljše gol razlike na lestvici končala pred Portom.

Antwerp je proti Barceloni povedel že v drugi minuti, ko je bil natančen Arthur Vermeeren, za Barcelono je nato odgovoril Ferran Torres, a je belgijsko moštvo v drugem polčasu še enkrat prišlo do vodstva. V 56. minuti je za 2:1 zadel Vincent Janssen. Za Barcelono je nato v 91. minuti izenačil Marc Guiu, a so gostitelji zapretili še tretjič, le minuto kasneje je za zmago zadel George Ilenikhena in katalonski zasedbi prizadejal drugi evropski poraz v sezoni.

Napredovanje v osmino finala so si zagotovili (16): Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Köbenhavn Lazio, Manchester City, Napoli, Porto, PSG, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga, Benfica, Milan in Šahtar.

Liga prvakov, 6. krog:

Torek, 12. december:

Sreda, 13. december:

Lestvice: