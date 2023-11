Oblak lovi kljukico. Leipzig ne odhaja na šolski izlet, ampak po senzacijo.

V ligi prvakov je znanih šest udeležencev osmine finala. Danes bi se lahko število podvojilo, kljukico bi si lahko z zmago na Nizozemskem priigral tudi Jan Oblak (Atletico). Poleg madridskega velikana si lahko danes napredovanje zagotovijo tudi Lazio, Feyenoord, Barcelona, Porto, PSG in Borussia Dortmund. Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta z Leipzigom gostovala pri Manchester Cityju. Ko so se rdeči biki nazadnje mudili na Etihadu, je vroči Norvežan Erling Haaland dosegel kar pet zadetkov.

Liga prvakov, 5. krog:

Torek, 28. november:

Današnji nogometni dan se bo začel ob 18.45 v Rimu (Lazio – Celtic) in Hamburgu (Šahtar – Antwerp), ravno v mestu na severu Nemčije, kjer bo 2. decembra vroči ples kroglic udeležencev Eura 2024, po dolgem času pa bo na tako pomembnem in prestižnem dogodku prisotna tudi Slovenija.

Atletico je v tem trenutku edini klub v petih najmočnejših evropskih ligah, ki se lahko pohvali z dvema nogometašema z dvomestnim številom zadetkov. To sta Alvaro Morata (12 zadetkov) in Antoine Griezmann (11). Foto: Reuters

Lazio bi se lahko z domačo zmago nad Celticom povsem približal napredovanju med najboljših 16, nato pa bi za potrditev srečnega scenarija potreboval še večerno pomoč Oblakovega Atletica v Rotterdamu. Simeonejeva četa si lahko z zmago nad Feyenoordom že zagotovi preboj, kar bi bil lep uspeh po lanskem polomu, ko je osvojila zadnje mesto v skupini in izpadla iz Evrope še pred začetkom zime. Da pa bo večer v skupini E še bolj razburljiv, je poskrbel scenarij, po katerem bi si lahko danes izboril napredovanje tudi nizozemski prvak. Če bo Feyenoord vzel mero Atleticu, Celtic pa ostal neporažen na Olimpicu, bo v Rotterdamu na De Kuipu še zelo veselo.

Kylian Mbappe se želi danes maščevati Newcastlu za visok poraz v Angliji. Foto: Reuters

Skupina smrti F je zelo izenačena, med najboljšim in najslabšim so le tri točke razlike. Če bi vodilni dvojec danes zmagal, bi se v osmino finala še pred zadnjim krogom že uvrstila Borussia Dortmund in PSG. Rumeno-črni gostujejo na San Siru, kjer bo Milan računal na pomembno prednost domačega igrišča. Če jo bo znal izkoristiti v svojo prid, bi lahko rdeče-črni na lestvici prehiteli Nemce. Danes bi si lahko vstopnico za preboj med 16 zagotovili tudi Parižani. Če se bodo maščevali Newcastlu za boleč poraz na St. James Parku, kjer so v tej sezoni izgubili z 1:4, obenem pa bi Borussia spravila v težave Milančane, bi se Kylian Mbappe in druščina že veselila napredovanja.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 - Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 - Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Harry Kane (Bayern)

3 - Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Brais Mendez (Real Sociedad), Danylo Sikan (Šahtar)

...

1 - Benjamin Šeško (Leipzig)

Gvardiol vesel, da je Haaland zdaj njegov soigralec

Erling Haaland je pred osmimi meseci kar petkrat zatresel mrežo Leipziga na Etihadu. Foto: Reuters V skupini G sta že znana potnika v osmino finala, še kako živ in napet pa je boj za tretje mesto, ki prinaša nadaljevanje sezone v ligi Europa. Švicarji imajo prednost domačega igrišča, a bo v Bernu ogromno srbskih navijačev. Crvena zvezda bi si z zmago že zagotovila tretje mesto. Ker pa velja podobno tudi za Young Boys, bo v Švici vse prej kot dolgočasno.

Derbi večera bo potekal na Etihadu. RB Leipzig na stadion, kjer je pred osmimi meseci doživel polom, odhaja brez strahu. Čeprav se zaveda, da je v Manchestru spomladi izgubil z 0:7, Erling Haaland pa jim je dal kar pet zadetkov, verjame, da bo tokrat drugače. Takrat je bil Joško Gvardiol še branilec Leipziga, v tej sezoni pa je soigralec Norvežana. "Zame se tista tekma ni končala dobro. Veselil sem se obračuna s Haalandom, nato pa je v 60 minutah dosegel pet zadetkov. Ko sem videl, da ga bo trener zamenjal, sem si oddahnil," je mladi Hrvat srečen, da v tej sezoni nastopa skupaj s Haalandom. V ligi prvakov je branilec naslova Manchester City v tej sezoni vse štiri tekme. Leipzig je v gosteh ugnal s 3:1.

Erling Braut Haaland zelo rad trese mrežo Leipziga. Na sedmih tekmah je dal kar 11 zadetkov. To mu je uspelo v dresu Borussie Dortmund in Manchester Cityja. Foto: Guliverimage

Nemški trener Marco Rose, ki bo danes računal tudi na Benjamina Šeška in Kevina Kampla, tako da bi lahko nekdanji slovenski reprezentant nosil kapetanski trak, je v Anglijo odpotoval z visokimi pričakovanji. "To ne bo šolski izlet. Želimo se izkazati in dokazati," pravi 47-letni Nemec. Če bi Leipzig ugnal City s tremi zadetki, bi lahko prevzel tudi vodilni položaj v skupini. Statistika sporoča, da City, odkar ga vodi Guardiola, v Evropi na domačem stadionu ni še nikoli izgubil za več kot dva zadetka. V zadnjih desetih letih je City za tri gole doma izgubil le dvakrat, obakrat v angleškem prvenstvu: leta 2015 proti Liverpoolu (1:4) in pet let pozneje proti Leicester Cityju (2:5).

Haaland je strelski stroj, ki melje v ligi prvakov. Na 34 tekmah je dosegel že 39 zadetkov. Pri gostiteljih naj bi manjkali Mateo Kovačić, Jack Grealish in Matheus Nunes, pri gostih pa ne bo Tima Wernerja, Danija Olma in Willija Orbana. Vodilni Manchester City ni v Evropi izgubil že na 18 zaporednih tekmah, vse od maja 2022, ko je ostal praznih rok na povratni tekmi polfinala proti Realu.

Nova zaključna žogica za Barcelono

Gavi si je poškodoval koleno na srečanju med Španijo in Gruzijo. Čaka ga zelo dolgo okrevanje. Foto: Reuters V skupini H bi se lahko pri vrhu še zapletlo. Barcelona je imela po treh zaporednih zmagah vse v svojih rokah, a je nato izgubila proti Šahtarju in zapravila prvo zaključno žogico. Danes ima na voljo drugo. V Katalonijo prihaja Porto, z njim vred pa tudi izkušeni branilec Pepe, pri 40 letih najstarejši strelec v ligi prvakov vseh časov, ki bo zaigral prvič proti Barceloni po letu 2017, ko je zapustil Real Madrid.

Katalonci ne bodo mogli računati na mladega Gavija, ki si je na zadnji reprezentančni tekmi huje poškodoval koleno. Barcelona lahko napreduje v primeru zmage, zadostuje pa ji tudi remi, če Šahtar pred tem ne bo premagal Antwerpa. Če bo Porto danes osvojil več točk od ukrajinskega prvaka, se bo zagotovo prebil med najboljših 16. Šahtar lahko dokončno izpade iz igre za napredovanje, če bo danes ostal praznih rok proti belgijskemu prvaku, nato pa se bosta Barcelona in Porto razšla brez zmagovalca.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (6): Bayern München, Inter, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad

Sreda, 29. november:

