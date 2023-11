Šešku prva postava in osmina finala, Oblak nepremagan do "teniške" zmage

V četrtem krogu lige prvakov je Borussia Dortmund še drugič premagala Newcastle in zdaj lažje diha v skupini F, v skupini smrti, v kateri je AC Milanna večerni tekmi z 2:1 premagal PSG. V skupini H bi si Barcelona s četrto zmago že lahko zagotovila osmino finala, a je izgubila - z 0:1 proti Šahtarju. Naša pozornost pa je bila usmerjena v Beograd, kjer je bil na tekmi skupine G med Leipzigom in Crveno zvezdo Benjamin Šeško končno v prvi enajsterici. Zatresel je okvir vrat, s soigralci se je veselil zmage z 2:1 in napredovanja v osmino finala. To je dva kroga pred koncem skupinskega dela uspelo tudi Manchestru Cityju, ki je s 3:0 premagal Young Boys. Najvišjo zmago večera je dosegel Jan Oblak z Atleticom Madridom, 6:0 proti Celticu.

Po dveh tekmah Borussia v težavah, zdaj do druge zmage

Niclas Füllkrug je zabil svoj prvi gol v ligi prvakov. Za vodstvo z 1:0. Foto: Reuters V skupini smrti, kot smo poimenovali skupino F z AC Milanom, PSG-jem, Borussio Dortmund in Newcastle Unitedom, se je nemški velikan po uvodnih dveh tekmah z eno samo točko zdel v zelo nezavidljivem položaju. A je pred dvema tednoma zmagal v Angliji (1:0) in bolje začel tudi povratno tekmo. Ko se je Newcastle po 20 minutah le nekoliko otresel pritiska Borussie, pa je ta izkoristila protinapad in povedla v 26. minuti. Po podaji Marcela Sabitzerja je svoj prvi zadetek v ligi prvakov dosegel Niclas Füllkrug, ki je Borussio poleti okrepil iz vrst Werderja. Na legendarnem Westfalenstadionu so bili navijači spet na nogah, potem ko jih je ekipa pred dnevi razočarala s porazom na velikem nemškem derbiju z Bayernom.

Veselje na tribunah Westfalenstadiona. Borussia Dortmund je zmagala drugič zapored. Foto: Reuters V drugem polčasu so bili domači še bolj nevarni za nasprotnikov gol, eno najlepših priložnosti pa je imel Julian Brandt, ko je v 58. minuti dobil žogo na robu kazenskega prostora in iz težkega položaja močno in natančno streljal. Vratar Nick Pope se je vrgel in stegnil, kot je dolg in širok, in ravno toliko s prsti oplazil žogo, da je ta zletela mimo vratnice v kot. Zelo razpoloženi Brandt je 20 minut pozneje v protinapadu dobil žogo prek polovice igrišča (podajalec Karim Adeyemi) in stoodstotno priložnost zanesljivo izkoristil (2:0). To je bil tudi končni rezultat.

Milan Škriniar je zadel za 1:0. Foto: Reuters AC Milan se je na domačem San Siru skušal maščevati PSG-ju za boleč poraz v Parizu pred 14 dnevi (0:3), po katerem so padli na dno skupine F. A začetek je bil zanje vse prej kot spodbuden, že v deveti minuti je za Parižane zadel Milan Škriniar. A le tri minute pozneje je Milan že izenačil na 1:1. Zadel je Rafael Leao. Akcije v prvem polčasu res ni manjkalo: na obeh straneh po pet strelov znotraj okvira vrat. A mreža se ni več stresla, enkrat le vratnica, v 27. minuti jo je zadel Ousmane Dembele.

Olivier Giroud je zadel za vodstvo AC Milana z 2:1. Zaostajali so z 0:1. Foto: Reuters V 50. minuti so domači prišlo do vodstva in preobrata: Theo Hernandez je izvrstno podal v kazenski prostor, Olivier Giroud pa je še enkrat več dokazal, kako dobro zna zaključiti akcijo. Z glavo je žogo poslal v desni zgornji kot, vratar Gianluigi Donnarumma, ki je pred prihodov v Pariz igral za AC Milan, je bil nemočen. Milančani bi lahko še povišali prednost, a se je Donnarumma v 85. minuti izkazal z vrhunsko obrambo. Streljal je Noah Okafor. Tekmo sta v Milanu spremljala tudi legendarna David Beckham in Thierry Henry.

Dortmund zdaj s sedmimi točkami vodi, PSG jih ima šest, Milan pet, Newcastle pa štiri.

Prvi poraz za Barcelono

Danilo Sikan Foto: Reuters V Hamburgu, kjer v tej sezoni gosti evropske tekmece ukrajinski brezdomec iz Donecka, je imela do te tekme neporažena v skupini H Barcelona v prvem polčasu več žogo, a nobenega strela v okvir vrat. Nato pa šok za favorite v 40. minuti, ko je Danilo Sikan izkoristil lep predložek v kazenski prostor in zabil z glavo za vodstvo Šahtarja z 1:0. Že v Barceloni pred 14 dnevi so Ukrajinci pošteno namučili Katalonce, a ostali brez točke (2:1). Tudi po glavnem odmoru je bil bolj nevaren Šahtar, pravzaprav je tudi še zatresel mrežo, a gol Brazilca Newertona v 87. minuti zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Preboja med 16 tako s porazom 0:1 Barcelona (devet točk) še ni potrdila, Šahtar ima po drugi zmagi zdaj šest točk.

Na drugi tekmi skupine je Porto z 2:0 premagal Antwerp. Katalonci in Portugalci imajo devet točk, Ukrajinci šest.

City in Leipzig že v osmini finala, Šeško od prve minute

Benjamin Šeško je na svoji 15. tekmi za Leipzig šele četrtič dočakal mesto v prvi postavi. Foto: Guliverimage Slovenski ljubitelji nogometa smo bili še posebej pozorni na dogajanje v skupini G, kjer sta si favorita Manchester City in RB Leipzig že dva kroga pred koncem zagotovila napredovanje. Evropski prvak je gostil švicarski Young Boys, katerim je Erling Haaland pred dvema tednoma v Švici zabil dvakrat. Njegov nastop je bil zaradi bolečin v gležnju vprašljiv, a je znova dvakrat zadel. City je zmagal s 3:0.

Rdeči biki, pri katerih nastopata Kevin Kampl in Benjamin Šeško, so gostuovali pri Crveni zvezdi. Trener Marco Rose je končno v prvo postavo spet uvrstil Šeška. To je 15. tekma slovenskega reprezentanta za Leipzig, a šele četrta v prvi enajsterici. V ligi prvakov je na prejšnjih tekmah skupaj odigral 54 minut. Ni trajalo dolgo in so se člani nemškega kluba veselili. Zabil pa ni slovenski 20-letnik, temveč nizozemski: po samostojni akciji še na drugi tekmi zapored Zvezdi Xavi Simons. Šeško je sredi polčasa prvič udaril proti golu, a je eden od Zvezdašev podstavil nogo in žoga je zletela v kot. Zelo dramatičen je bil zaključek polčasa. Najprej je po hudi napaki v obrambi Zvezde stoodstotno priložnost dobil Lois Openda, a je ena na ena z vratarjem domačih Omrijem Glazerjem odigral tako nonšalantno, da mu je ta žogo snel z noge. In malo je manjkalo, da bi bili nekaj sekund pozneje iz protinapada Zvezde nogometaši Leipziga kaznovani. Že v sodnikovem dodatku pa je Openda prodrl po levi strani in imel v kazenskem prostoru odprta Šeška in Emila Forsberga. Podal je slednjemu, ta pa je streljal mimo desne vratnice.

Crvena zvezda je drugi polčas začela zelo ofenzivno, a to je odprlo prostor našemu Šešku, ko je v 52. minuti prodrl s polovice igrišče in s 25 metrov močno streljal po tleh. Vratar je bil premagan, a je Slovencu zadetek preprečila vratnica. Ostal je brez svojega drugega gola v ligi prvakov, v 71. minuti ga je zamenjal Lukas Klostermann. Ko se je zdelo, da bo Crvena zvezda prišla do izenačenja - Peter Olayinka je imel v 75. minuti lepo priložnost, a mu je branil Janis Blaswich - pa je dve minuti pozneje protinapad Leipziga izvrstno zaključil Openda. S preigravanjem je iz igre vrgel Milana Rodića in zadel za 2:0. A tekma še ni bila odločena. V Beogradu je vse močneje padel dež, v 81. minuti pa je končno vendarle padel tudi gol Zvezde. Streljal oziroma podal je Guelor Kanga, žogo je skušal izbiti Benjamin Henrichs, a jo je le preusmeril v mrežo svojega vratarja. Za zadnjih 10 minut tekme je v igro vstopil Kampl, ki to sezono običajno sicer začenja tekme.

Čeprav so Srbi še naprej pritiskali, pa se rezultat ni več spremenil in z zmago 2:1 je tudi Leipzig potrdil napredovanje v osmino finala. Ima devet točk (vodilni Manchester City 12), Zvezda in Young Boys samo po eno.

Oblak prvič nepremagan, Atletico zabil šest golov.

Antoine Griezmann in Alvaro Morata sta dala vsak po dva zadetka. Foto: Reuters Atletico Madrid je gostil Celtic, ki je v ponedeljek praznoval 136. rojstni dan. Slovenski vratar Jan Oblak se minuli petek ni najbolj izkazal na gostovanju pri Las Palmasu. Na dvoboju španskega prvenstva je prejel dva zadetka, pri katerih bi lahko, tako so zapisali tudi osrednji španski mediji, bolje posredoval, tako da si ni prislužil višje ocene. Je šlo pa zdaj Škofjeločanu toliko bolje v ligi prvakov. Prvič v tej evropski sezoni je ohranil mrežo nedotaknjeno. Še bolj razpoloženi pa so bili njegovi kolegi v napadu. Dosegli so najvišjo zmago večera - s 6:0. Po dvakrat sta zadela Antoine Griezmann in Alvaro Morata, ki je zdaj s petimi goli najboljši strelec v letošnji ligi prvakov. Po štiri imajo Griezmann, Haaland in Evanilson (Porto).

Na drugi tekmi skupine E je Lazio z 1:0 premagal Feyenoord in je v sedmimi točkami drugi. Ima torej točko manj od Atletica. Feyenoord ima šest točk, Celtics eno samo.

