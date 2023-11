Nova mojstrska poteza Jana Oblaka, Uefa znova izpostavila Slovenca

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak že dolgo spada med najboljše vratarje na svetu. V tej evropski sezoni je kar nekaj časa čakal na tekmo, na kateri je ohranil mrežo nedotaknjeno. Dočakal jo je v 4. krogu, ko je pozdravil rekordno visoko zmago nad Celticom, s katero se je njegov klub povzpel na vrh lestvice. Prvič, odkar 30-letni Slovenec brani v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, je njegova ekipa zmagala s tako visokim rezultatom. Atletico je odpravil škotskega velikana kar s 6:0.

Najprej bi skoraj dosegel avtogol, nato je postal prvi strelec lige prvakov

Alvaro Morata (levo) je dvakrat zatresel mrežo Celtica, Antoine Griezmann (desno) pa enkrat. Foto: Reuters Za to, da je madridski klub sklenil srečanje brez prejetega zadetka, je v veliki meri zaslužen prav Škofjeločan. Kapetan slovenske reprezentance je v 28. minuti s fantastično obrambo preprečil avtogol soigralca Alvara Morate. Takrat je Atletico vodil z 1:0, na Wanda Metropolitanu pa je zadišalo po izenačenju.

Gostje so izvedli kot, nato pa je Morata poskušal izbiti žogo v polje, a se mu je poskus povsem ponesrečil, tako da je žogo pod nevarnim kotom usmeril proti lastnim vratom. Na njegovo srečo je dogajanje pozorno spremljal Oblak in z izjemnim refleksom, žogo je odbil z roko, preprečil izenačenje.

Morata je sicer pozneje na tekmi dosegel dva zadetka, na lestvici najboljših strelcev lige prvakov pa vodi s petimi zadetki. Na tej lestvici je zelo visoko še en Oblakov soigralec. Francoz Antoine Griezmann si s štirimi goli deli drugo mesto.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 - Alvaro Morata (Atletico)

4 - Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City)

3 - Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Rasmus Hojlund (Man United), Brais Mendez (Real Sociedad), Danylo Sikan (Šahtar)

1 - Benjamin Šeško (Leipzig)

Oblak, Donnarumma, Provedel in ter Stegen

Izjemna poteza Oblaka ni ušla Evropski nogometni zvezi (Uefa), ki je njegovo posredovanje uvrstila med najboljše obrambe vratarjev v torkovem delu lige prvakov. Za najboljše posredovanje torkovega večera lige prvakov kandidirajo še Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je PSG rešil še višjega poraza na "svojem" San Siru, najbolj pa se izkazal z obrambama pri strelih Thea Hernandeza in Noaha Okaforja.

Najboljša vratarska posredovanja v torkovem delu lige prvakov po izboru Uefe:

🥵 Oblak averts disaster

👀 Donnarumma at full stretch

⚡ Provedel's quick reaction

👏 Ter Stegen makes himself big



Who made the best save? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/psluMwQcWT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2023

Uefa je izpostavila še enega italijanskega vratarja, to je čuvaj mreže Lazia Ivan Provedel, ki je v uvodnem krogu v izdihljajih srečanja premagal Jana Oblaka, tokrat pa blestel proti najboljšemu strelcu Feyenoorda Santiagu Gimenezu. Med vratarskimi junaki večera se je znašel še Nemec Marc-Andre ter Stegen. Z Barcelono je v Hamburgu doživel prvi evropski poraz v sezoni. Katalonci so izgubili proti Šahtarju (0:1) in zapravili prvo priložnost, da si že priigrajo napredovanje med najboljših 16. Nemec je imel veliko dela, navdušil pa s posredovanjem ob strelu Danyla Sikana, sicer s tremi zadetki najboljšega strelca Šahtarja v ligi prvakov, pa tudi strelca zmagovitega gola na srečanju z Barcelono v 40. minuti.

Jan Oblak ni v ligi prvakov še nikoli zmagal s tako prepričljivo razliko, kot je v Atletico v torek odpravil Celtic. Foto: Reuters

Jan Oblak se v ligi prvakov med vratnicama Atletica dokazuje že skoraj desetletje, a ni še nikoli pozdravil tako visoke zmage kot ravno v torek nad Celticom. Pred tem je Atletico najvišje premagal Malmö (22. oktobra 2014), bilo je 5:0, a je takrat Oblak sedel na klopi, branil pa Miguel Angel Moya. Leto dni pozneje je bilo drugače, takrat je Škofjeločan odigral vso tekmo proti Astani, ki jo je Atletico 21. oktobra 2015 v Madridu odpravil s 4:0. Takrat je za goste zaigral tudi nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić. To je bila tako do torka tudi najvišja Oblakova zmaga na tekmi lige prvakov.