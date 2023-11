Zgodovinska priložnost za Slovenijo in Matjaža Keka

Slovenski ljubitelji nogometa o tem, da bi se članska izbrana vrsta družila z elito na velikem tekmovanju, sanjarijo vse od leta 2010. Ko so se nekdanji Kekovi junaki vrnili iz Afrike, se je začelo sušno obdobje, v katerem je Slovenija v šestih zaporednih kvalifikacijskih ciklusih zaman naskakovala preboj med najboljše. Letos pa bi bilo lahko čakanja konec. Zasedbi, ki ji Matjaž Kek dirigira v kvalifikacijah za Euro 2024, kaže tako dobro, da bo imela ta mesec kar dve zaključni žogici za nastop na evropskem prvenstvu! Kdo vse pa bo naskakoval podvig v Köbenhavnu in Ljubljani? To bo selektor pojasnil ob 12. uri. Na seznamu sicer ne gre pričakovati presenečenj.

Nogometna evforija na sončni strani Alp že dolgo ni bila tako izrazita kot ravno to jesen. Ko so se kvalifikacije za Euro 2024 prevesile v drugi del, igra slovenska reprezentanca kot v transu. Točke osvaja marljivo in temeljito, po štirih zaporednih zmagah, drug za drugim so padli Severna Irska (4:2 v Ljubljani), San Marino (2:0 v gosteh), Finska (3:0 v Ljubljani) in še enkrat Severna Irska (1:0 v gosteh), Kekova četa v zadnja dva kroga kvalifikacij vstopa s prvega mesta!

Nogometni praznik, kakršnega Ljubljana še ni videla

Stožice bodo 20. novembra na tekmi med Slovenijo in Kazahstanom pokale po šivih. Kekovo četo bi na Euro 2024, če si vozovnice pred tem ne bo zagotovila na Danskem, proti Kazahstanu odpeljal že remi! Foto: www.alesfevzer.com Če si Kazahstan v predzadnjem krogu ne bo privoščil spodrsljaja proti San Marinu, uradno najslabši reprezentanci na svetu, ki pa je v zadnjem nastopu skoraj šokirala Dansko (1:2), bi Sloveniji na derbiju vodilnih na Danskem za zagotovitev vozovnice na Euro 2024 zadoščala zmaga. Slovenskim nogometašem se ponuja zgodovinska priložnost, saj si niso še nikoli priigrali nastopa na velikem tekmovanju že po skupinskem delu kvalifikacij, ampak šele po dodatnih kvalifikacijah. Letos bi bilo lahko drugače!

Kekovi bojevniki, reprezentanca prinaša posrečeno zmes mladih, neustrašnih, drznih in ambicioznih ter starejših in izkušenih igralcev, na katere se lahko slovenska reprezentanca zanese, bodo v Köbenhavnu gostovali 17. novembra. Če takrat ne bodo premagali Dancev, s katerimi so se pred petimi meseci v Stožicah razšli brez zmagovalca (1:1), bo Slovenija dočakala še eno zaključno žogico. Ta prinaša prvovrstni nogometni praznik, kakršnega Ljubljana še ni videla. Slovenija se je namreč na velika tekmovanja uvrščala po tekmah v Kijevu (Ukrajina 1999 – 1:1), Bukarešti (Romunija 2001 – 1:1) in Mariboru (Rusija 2009 – 1:0), čez dva tedna pa se ji ponuja priložnost, da si vozovnico za veliko tekmovanje priigra še v Ljubljani.

Navijači hladijo šampanjec, selektor in nogometaši pa ...

Selektor Matjaž Kek s pomočnikoma Boštjanom Cesarjem in Milivojem Novakovićem dobro ve, kako prestižno in lepo je nastopiti na velikem tekmovanju. Foto: Reuters Stožice so razprodane, zanimanje je ogromno, nogometna reprezentanca na čelu z Janom Oblakom in Benjaminom Šeškom, ki se v napadu izjemno dopolnjuje z Andražem Šporarjem, igra najboljše predstave, odkar se je leta 2019 na vroči selektorski stolček vrnil Matjaž Kek. Da pa bi bila pot do nastopa na Euru 2024 še lepša, matematika potrjuje, da bi Sloveniji v zadnjem krogu do popolnega uspeha proti Kazahstanu zadoščala že točka.

Slovenski navijači tako že hladijo šampanjec, selektor Kek in njegovi varovanci pa ohranjajo mirno kri. Ostajajo trdno na tleh, nočejo poleteti in se prepustiti evforiji, ampak iti postopno iz tekme v tekmo. Takšno zrelo razmišljanje jim je za zdaj prinašalo imenitne rezultate. Na osmih tekmah so osvojili kar 19 od maksimalnih 24 točk.

Zdaj sledi veliki finale, največji preizkus zrelosti, na katerega pa namerava 62-letni Mariborčan poslati preizkušeno zasedbo. Nikoli ni bil pristaš pretiranega eksperimentiranja, zato pred odločilnima spopadoma za Euro 2024 na seznamu ne velja pričakovati bistvenih sprememb. Razlog bi bile lahko le zdravstvene težave.

Brekalo ne bo mogel pomagati soigralcem

Branilec norveškega Vikinga David Brekalo bo moral zaradi poškodbe trebušne prepone pod nož. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Selektorju Keku podobno kot prejšnji mesec ne prizanašajo. Konkurenca na položaju osrednjih branilcev bo znova osiromašena, saj Davida Brekala pestijo težave zaradi poškodbe trebušne prepone. Ker jih bo prisiljen reševati z operativnim posegom, ta mesec ne bo mogel pomagati soigralcem. V udarni enajsterici naj bi Ljubljančana podobno kot prejšnji mesec nadomestil Miha Blažič in znova združil moči z Jako Bijolom, enim izmed znanilcev novega slovenskega nogometnega vala, ki kljub mladosti navdušuje z zrelostjo, disciplino in vrhunskimi izvedbami.

Za dodatne težave je poskrbelo zdravstveno stanje Erika Janže. Prekmurec se je jeseni ustalil v začetni enajsterici na položaju levega bočnega branilca, zaradi poškodbe gležnja pa je bil prisiljen izpustiti zadnje tri klubske tekme, tako da bo prihodnji teden, ko se bo začela reprezentančna akcija, pod posebnim drobnogledom reprezentančnega zdravnika dr. Matjaža Vogrina.

Erik Janža je na zadnji domači tekmi Slovenije proti Finski proslavljal strelski prvenec v državnem dresu. Foto: www.alesfevzer.com

Po drugi strani je lahko selektorju Keku na lica narisala nasmeh vrnitev kapetana Olimpije Timija Maxa Elšnika, ki se je po krajši odsotnosti vrnil na zelenico, podobno pa velja za Petra Stojanovića, ki se je, odkar ga je selektor Kek v izbrani vrsti premaknil bližje vratom tekmeca, preporodil in predstavlja eno največjih slovenskih orožij. V serie B že igra za Sampdorio, tako da bi bil lahko polno pripravljen za odločilna spopada z Dansko in Kazahstanom.

O tem, kdo vse bo prejel vpoklic za bližajoči se kvalifikacijski tekmi v Köbenhavnu (17. november) in Ljubljani (20. november), bo selektor Kek več pojasnil ob 12. uri na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju. Nato pa se prihodnji teden začnejo kratke priprave na tekmi, na katerih bo Slovenija lovila največji uspeh po letu 2010. Naj se odštevanje začne!