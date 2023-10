Slovenijo trese nogometna mrzlica: 33 dni pred tekmo so Stožice razprodane

Slovenski nogometaši so po osmih kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo 2024 na prvem mestu kvalifikacijske skupine H z 19 točkami in tako v odličnem položaju, da si po letu 2000 zagotovijo drugi nastop na evropskem prvenstvu.

Delo še ni opravljeno, zadnja dva obračuna varovance Matjaža Keka čakata 17. novembra pri drugouvrščenih Dancih in 20. novembra v Stožicah, ko bo v Ljubljani gostoval trenutno tretjeuvrščeni Kazahstan, ki ima štiri točke manj od Slovencev in je še vedno v igri za eno od prvih dveh mest in neposredno napredovanje na Euro.

Slovenci bodo imeli na pomembni domači tekmi številčno navijaško spodbudo, z zadnjimi predstavami so sprožili nogometno evforijo in izjemno povpraševanje po vstopnicah. 33 dni pred obračunom Slovenije in Kazahstana so pošle še zadnje vstopnice, tako da bodo Stožice na ta pomemben dan pokale po šivih.