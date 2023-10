Koliko točk še potrebuje Slovenija za Euro? Matematika je jasna.

Slovenija na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah, na katerih se bo pomerila z Dansko (17. novembra v gosteh) in Kazahstanom (20. novembra doma), za zanesljivo udeležbo na Euru 2024 potrebuje vsaj tri točke. Vseeno proti kateremu tekmecu. Po enem najbolj norih scenarijev bi ji za vozovnico na tako želeno veliko tekmovanje zadoščala celo dva poraza! Preverili smo, kaj pravi matematika in kaj odloča, če več ekip skupinski del konča z enakim številom točk.

Slovenska reprezentanca si je z zmago v Belfastu, četrto zaporedno v tem kvalifikacijskem ciklusu, skupno pa že šesto, krepko izboljšala že tako visoke možnosti za nastop na Euru 2024. "Nekaj je v zraku, začelo je po nečem dišati. Upam, da bomo prišli na Euro. Je pa zdaj pred nami Köbenhavn, tekma z Dansko in nič drugega," pred nadaljevanjem kvalifikacij, v katerih je Slovenija na osmih tekmah zbrala kar 19 točk in je trenutno vodilna v skupini H, previdno in nič kaj zaletavo razmišlja selektor Matjaž Kek. Dodaja, da ga čaka mesec dni bombardiranja.

Slovenija že dolgo ni bila tako blizu velikega tekmovanja. Med navijači narašča evforija, prihodnje leto bi lahko bili priča rekordno množičnemu romanju slovenskih ljubiteljev nogometa v Nemčijo, a nastop na Euru vendarle še ni potrjen. Manjka še nekaj.

Zadnja dva kroga: 17. november:

Kazahstan – San Marino

Finska – Severna Irska

Danska – Slovenija



20. november:

Severna Irska – Danska

San Marino – Finska

Slovenija – Kazahstan

Če bo Slovenija zmagala vsaj enkrat, bo na Euru

Slovenija, če noče biti odvisna od drugih, se lahko na Euro prihodnji mesec uvrsti že z eno zmago na dveh tekmah. Foto: www.alesfevzer.com V igri za Euro vztrajajo še tri reprezentance (Slovenija, Danska in Kazahstan), o vozovnicah pa bi se lahko odločalo vse do zadnjega. Vsak izmed omenjene trojice lahko tudi potegne kratko, tako da nas čaka še kako pester in razburljiv zaključek kvalifikacij.

Enako kot Slovenija ima 19 točk tudi Danska, ki je za mnoge prva favoritinja skupine in bo na naslednji tekmi na domačem stadionu Parken v Köbenhavnu gostila prav Kekovo četo. Kazahstan, ki bo prihodnji mesec v zadnjem krogu gostoval v Stožicah, pa za vodilnim dvojcem zaostaja le štiri točke, obenem pa se mu tri dni pred dvobojem v Ljubljani obeta še najlažja naloga v tem ciklusu, domača tekma s San Marinom. In prav zato bi se lahko vrstni red pri vrhu še spreminjal.

Za zdaj je jasno le nekaj. Sloveniji za uresničitev sanj zadoščajo že tri točke. Ena zmaga. Tako si lahko prihodnji mesec privoščijo tudi poraz. Proti Danski ali Kazahstanu? Vseeno. Če bodo osvojili tri točke, bodo že udeleženci Eura.

Medsebojne tekme: Slovenija : Danska 1:1 (Ljubljana), 17. november (Köbenhavn)

Slovenija : Kazahstan 20. november (Ljubljana), 2:1 (Astana)

Danska : Kazahstan 3:1 (Köbenhavn), 2:3 (Astana) – boljša Danska

Prva zaključna žogica za Slovenijo že na Danskem

Danska velja za prvega favorita skupine, a dva kroga pred koncem zaostaja za Slovenijo. Foto: Reuters Če se dvoboj med Dansko in Slovenijo 17. novembra ne bo razpletel z neodločenim rezultatom, si bo tisti, ki bo zmagal, že prislužil glavno nagrado. Zmagovalca tako čaka vstopnica za Euro, kar bo izjemna motivacija za obe ekipi. Slovenski nogometaši bodo naskakovali že peto zaporedno zmago. Če bi jo dosegli in prvič v zgodovini osvojili dansko trdnjavo na Parknu, na kateri so v preteklosti dvakrat visoko izgubili, bi se v veličastnem slogu uvrstili na seznam udeležencev Eura 2024.

Podobno pa velja tudi za Dance. Tudi oni bodo računali na zaključno žogico. Če bodo izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Kekove izbrance, se bo ob njihovem imenu, kar zadeva nastop med evropsko elito leta 2024 v Nemčiji, izrisala kljukica še pred zadnjih krogom.

Sloveniji lahko pomaga tudi San Marino

Selektor Matjaž Kek bi lahko prvič po letu 2010 ponovno popeljal Slovenijo na veliko tekmovanje. Foto: Reuters Obstaja pa celo možnost, da se Slovenija 17. novembra vseeno neposredno uvrsti na Euro, tudi če v gosteh ne bi premagala Danske. V tem primeru bi morala računati na senzacionalno pomoč San Marina. Temu v torek po prvem doseženem zadetku v tem ciklusu ni manjkalo veliko, pa bi presenetil Dansko (1:2). Če bi Slovenija remizirala na Danskem, Kazahstan pa doma ne bi osvojil načrtovanih treh točk proti San Marinu, bi bilo s tem že konec neznank o potnikih na Euro 2024. Takrat bi odpirali šampanjce v Slovenji. V Nemčijo bi iz skupine H odpotovali Danska in Slovenija.

Če pa bi San Marino poskrbel za senzacijo – ta bi, kar zadeva kvalifikacije za evropsko prvenstvo, spadala med največje vseh časov – in bi 17. novembra v Astani premagal Kazahstan, bi Slovenija še isti večer napredovala na zaključni turnir, čeprav bi se ji zalomilo na Danskem in bi v Köbehavnu ostala brez točk.

Če Slovenija v predzadnjem krogu ne bo premagala Danske, Kazahstan pa bi vendarle upravičil vlogo favorita v Astani proti San Marinu, najslabši reprezentanci na svetu, bo o potniku na Euro 2024 neposredno odločal dvoboj zadnjega kroga v Stožicah, na katerem se bosta 20. novembra spopadla Slovenija in Kazahstan. Na njem si Kekova četa ne bi smela privoščiti poraza, do uresničitve sanj bi jo na razprodanem stadionu v Ljubljani popeljala že točka.

Brez Eura lahko ostane tudi Danska, ki se je v soboto namučila proti San Marinu za zmago z 2:1. Če bo proti Sloveniji in Severni Irski novembra osvojila največ točko, bi jo lahko prehitela tako Slovenija kot tudi Kazahstan. Foto: Reuters

Obstaja pa tudi možnost, da bi Slovenija in Kazahstan skupinski del kvalifikacij sklenila z enakim številom točk. Ni kaj prida verjetna, a jo glede na nepredvidljivost nogometa velja upoštevati. Kako bi se to sploh lahko zgodilo? Le na en način. Slovenci bi morali na Danskem priznati premoč Skandinavcem, Kazahstan pa bi doma zgolj remiziral proti San Marinu. To bi bilo ogromno presenečenje, a je že zadnji nastop San Marina, ki se je izjemno hrabro upiral Dancem, nakazal, da je žoga pregovorno okrogla in se lahko na zelenici dogaja marsikaj. "Tudi Danska je imela probleme v San Marinu. Danes ni tako enostavno v nogometu. Če ne greš v tekme osredotočen in pravi, te lahko hitro kaznujejo," opozarja Kek.

V tem primeru boljše reprezentance v boju za drugo mesto ne bi odredila skupna razlika v zadetkih, ampak izkupiček z medsebojnih srečanj omenjenih tekmecev. Upošteval bi se vrstni red kriterijev, pri katerih Evropska nogometna zveza (Uefa) ne upošteva več pravila pomembnosti zadetkov v gosteh.

Kriteriji, ki se upoštevajo v primeru dveh ali več ekip z enakim številom točk: 1. Več osvojenih točk na medsebojnih srečanjih.

2. Boljša razlika v zadetkih na medsebojnih srečanjih.

3. Večje število zadetkov na medsebojnih srečanjih.

4. Če sta reprezentanci ob upoštevanju kriterijev od 1 do 3 še vedno izenačeni, se upoštevajo kriteriji od 5 do 11.

5. Boljša skupna razlika v zadetkih na vseh tekmah v skupini.

6. Večje število doseženih zadetkov na vseh tekmah v skupini.

7. Večje število doseženih zadetkov v gosteh na vseh tekmah.

8. Večje število zmag na vseh tekmah.

9. Večje število zmag v gosteh na vseh tekmah.

10. Boljša uvrstitev v točkovanju fair play.

11. Boljša uvrstitev na lestvici lige narodov.

V skupini H pri vrhu ni več mogoč "trikotnik". Danska, Slovenija in Kazahstan v skupini ne morejo več končati z enakim številom točk, lahko pa se to zgodi med dvema ekipama. Slovenija bi lahko tako bila po zadnjem krogu točkovno izenačena s Kazahstanom (oba 19 točk). V tem primeru bi Kazahstan zmagal v Ljubljani, zelo pomembno pa bi bilo, s kakšno razliko bi to storil. Če bi Kekovo četo premagal z višjim rezultatom, kot je proti njej izgubil v Astani (1:2), bi si s tem zagotovil odločilno prednost in se uvrstil na Euro, Slovenija pa bi padla na tretje mesto. Če pa bi Kazahstan ugnal Slovenijo za zadetek razlike, bi odločal kriterij boljše skupne razlike v zadetkih na vseh tekmah. V tem pa je Slovenija v tem trenutku v neprimerno boljšem položaju (+11 proti +3).

Slovenija je v odličnem položaju, kar zadeva možnost uvrstitve na Euro 2024. Foto: Reuters

Če bi bili točkovno izenačeni Danska in Slovenija (obe 20 točk), bi se dvoboj v Köbenhavnu moral končati brez zmagovalca, nato pa bi obe izgubili v zadnjem krogu. Takrat bi bil izkupiček na medsebojnih tekmah enak (dva remija), tako da bi se upoštevala boljša skupna razlika v zadetkih. Ta je v tem trenutku za las na strani Slovenije (+11 proti +10).

Tako je v boju za Euro 2024 mogočih še ogromno kombinacij, slovenske navijače pa lahko pomirja dejstvo, da ima Kekova četa vse v svojih rokah, za nameček pa si lahko novembra privošči tudi en poraz. Če pa bi San Marino povzročal nepričakovane težave Kazahstanu v Astani, bi Sloveniji za nastop na Euru zadoščalo še manj točk. Morda celo nobena. Veliko je različic, selektor Kek pa bo zdaj dober mesec razmišljal le o enem izzivu. O gostovanju na Danskem. O tekmi, na kateri lahko Slovenija izkoristiti prvo zaključno žogico za veliko tekmovanje. S tem bi se tudi pisala zgodovina, saj bi slovenski nogometaši prvič napredovali na veliko tekmovanje po rednem skupinskem delu, ne pa po dodatnih kvalifikacijah, kot se je zgodilo v letih 1999 (Ukrajina), 2001 (Romunija) in 2009 (Rusija).

