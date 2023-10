Oblakova čarobna mojstrovina, ki v Evropi odmeva še danes

V Belfastu se bosta zvečer za kvalifikacijske točke v boju za Euro 2024 pomerili Severna Irska in Slovenija. Vreme bo oblačno, malce vetrovno. Nad Belfastom bodo torej v času tekme oblaki, eden prav poseben ''oblak'' pa bo na vratih Slovenije.

V Belfastu danes prevladuje oblačno, a suho vreme. Foto: R. P.

Kekovi varovanci bodo lovili že četrto zaporedno zmago v tem ciklusu, s katero bi se povsem približali preboju na Euro 2024. Pri tem jim bo v veliko pomoč kapetan Jan Oblak, brez katerega bi Slovenija v soboto bistveno težje kot je o tem pričal končni rezultat (3:0), premagala Finsko. Gostom se je sredi drugega polčasa ponudila izjemna priložnost za znižanje rezultata, s katerim bi ujeli priključek (1:2) in ponudili še kako zanimivo nadaljevanje srečanje. Na srečo in ponos Slovenije pa je takrat svoje mojstrstvo, neverjeten refleks z roko, pokazal kapetan Oblak.

30-letni Škofjeločan je izjemno ubranil priložnost rezervistu Danielu Hakansu in dokazal, zakaj si že dolgo zasluži članstvo med svetovno vratarsko elito. To je prepoznala tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki bi lahko prihodnje leto prvič po 24 letih spremljala Slovenijo na evropskem prvenstvu. Oblakovo obrambo, ki odmeva še danes, so prek socialnih omrežij izpostavili na dan srečanja v Belfastu, pripisali ''velika Oblakova obramba'' in s tem dali vedeti Severnim Ircem, kako zahtevna ovira jih čaka drevi med slovenskima vratnicama.

Kekova četa je v zmagovitem nizu, v tem ciklusu je zmagala že trikrat zapored. Lahko niz poveča na štiri? Za odgovor na to vprašanje bo poskrbel tudi vroči vratar Jan Oblak. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj se bo začel ob 20.45, sodil bo Romun Istvan Kovacs, Slovenija pa bo skušala v četrtem gostovanju ne le doseči prvi zadetek na Windsor Roadu, ampak tudi prvič premagati Severne Irce v gosteh. In s tem poskrbeti za zgodovinsko zmago, prvo na Otoku, odkar se lahko Slovenija v času državnem samostojnosti pohvali s svojo člansko ekipo.