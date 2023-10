Tiha mravljica Matjaža Keka

Še vsakič, ko je Jan Mlakar v kvalifikacijah za Euro 2024 zaigral v prvi enajsterici, to se je zgodilo na zadnjih štirih tekmah, Slovenija ni izgubila. Na omenjenih tekmah je osvojila kar deset točk. V Stožicah je remizirala z Dansko (1:1), ugnala Severne Irce (4:2), v gosteh San Marino (4:0) in še doma Finsko (3:0).

Še vsakič, ko je Jan Mlakar v kvalifikacijah za Euro 2024 zaigral v prvi enajsterici, to se je zgodilo na zadnjih štirih tekmah, Slovenija ni izgubila. Na omenjenih tekmah je osvojila kar deset točk. V Stožicah je remizirala z Dansko (1:1), ugnala Severne Irce (4:2), v gosteh San Marino (4:0) in še doma Finsko (3:0). Foto: www.alesfevzer.com

Nogometni kruh si po novem služi v Pisi, italijanskem mestu, znanem po poševnem stolpu. Nič kaj poševno pa se ne premikajo možnosti Slovenije za preboj na evropsko prvenstvo, ampak rastejo strmo navzgor. Po veliki zmagi nad Finsko (3:0), enim najlepših nogometnih večerov, odkar slovenska reprezentanca nastopa v Stožicah, je o tem razmišljal Jan Mlakar in umirjal konje: ''Škoda bi bilo, če bi nas to zdaj poneslo. Moramo ostati skromni, z nogami na realnih tleh.''

Postal je član Kekove udarne enajsterice, ki je na zadnjih dveh domačih tekmah ugnala Severno Irsko (4:2) in Finsko (3:0), zdaj pa bi se lahko, težav s kartoni ni, slovenski reprezentanci je naklonjeno tudi zdravje, saj bo – kot kaže – nared za nastop tudi najbolj vroči napadalec Benjamin Šeško, ta zasedba predstavila še v Belfastu. Jan Mlakar bi lahko znova zaigral na levem krilu, kjer bi ga čakala kopica nalog. Tako napadalnih kot obrambnih. Proti Fincem se je izkazal, odigral 80 minut, pustil na igrišču ''srce in pljuča'', nato pa ga je zamenjal Benjamin Verbič.

Selektor Kek z njim zadel v polno

S Piso je v drugi italijanski ligi nastopil sedemkrat, na igrišču prebil 362 minut, a še čaka na prvi zadetek. Njegov klub je 13. na lestvici, veliko nižje, kot je bil na Hrvaškem s Hajdukom, s katerim je osvojil dva pokala. Foto: Guliverimage Na tem igralnem položaju je večkrat igral tudi pri splitskem Hajduku, hrvaškem klubskem velikanu, ki ga je Matjaž Kek v karieri zelo dobro spoznal. Zanj je stiskal pesti v mladosti, kot trener Rijeke pa mu zadal ogromno ran in postal njegov strup na prestižnih jadranskih derbijih. Ko se je 24-letni Mlakar iz Dalmacije konec avgusta preselil v Italijo in začel v dresu Pise okušati kakovost Serie B, v kateri je za zdaj zbral sedem nastopov, a še čaka na prvi zadetek, ga je selektor Kek ohranil na seznamu reprezentantov. Popolnoma mu je zaupal in ga na vseh jesenskih tekmah uporabil v začetni enajsterici na levi strani.

Polno ga je celo igrišče, neprestano gara in se razdaja, tudi v obrambi. Privadil se je takšne delovne vloge, v kateri prihajajo dosti težje do izraza njegove sposobnosti v napadu. Všeč mu je, čuti se koristnega. Postal je tiha mravljica selektorja Keka, rezultati pa sporočajo, da je Mariborčan z njim zadel v polno. Odlično se razume tudi s soigralci, s katerimi pa še noče razpredati o Euru 2024. Hoče iti stopničko po stopničko, začenši s torkovim gostovanjem v Belfastu.

''Euro 2024? Ne, naše misli uhajajo le proti Severni Irski. Moramo se dobro spočiti, a tudi biti veseli za zmago proti Finski, ki smo si jo zaslužili. Kažemo dobre predstave, zdaj smo že v nekem ritmu. Bi bilo pa škoda, če bi nas zdaj to poneslo, češ da smo že naredili vse, kar še moramo narediti. Ne, moramo ostati skromni in delati to, kar delamo zadnje čase,'' je Ljubljančan, ki v zadnjem obdobju uživa v reprezentanci, s katero je doživel že veliko lepih večerov, opozoril, kako mora slovenska reprezentanca ostati zbrana in osredotočena zgolj na naslednje tekme.

"Škoda bi bilo, da bi prehitevali dogodke"

Jan Mlakar je za slovensko izbrano vrsto zbral 11 nastopov in dosegel dva zadetka. Zatresel je mreži Gibraltarja in San Marina. Foto: www.alesfevzer.com Nastopa na evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki mu je bližje kot kadarkoli prej, si še ni zagotovila. Z zmago nad Finsko se mu je še približala, a naloga še zdaleč ni končana. Mlakar zato opozarja, da jih trenutni zmagoviti val uspešnosti in navijaške evforije ne sme ponesti, ampak morajo ohraniti stik z resničnostjo. ''S soigralci se ne pogovarjamo o Euru, ampak o tem, da gremo zdaj v Belfast z namenom, da odigramo še eno dobro tekmo. Novembra nas čakata še dve tekmi. Škoda bi bilo, da bi prehitevali dogodke. Seveda imamo cilj, da se uvrstimo na Euro, to je v naših mislih, a z nogami ostajamo na realnih tleh. Smo super,'' je navdušen nad ozračjem v izbrani vrsti, pa tudi predstavami, s katerimi so na zadnjih treh tekmah osvojili maksimalnih devet točk in prevzeli vodilni položaj v skupini H.

Če je kdo mislil, da je Slovenija proti Finski, zelo všečen in prepričljiv je bil zlasti prvi polčas, pokazala vse, kar zmore, se moti. Mlakar namreč pojasnjuje, da zmore Kekova četa zaigrati še bolje. ''Lahko pokažemo še več. Imamo kakovostne posameznike, kot ekipa stojimo zelo dobro, a je vedno še nekaj prostora za izboljšave. Me pa veseli, da smo čvrsti in stabilni. Ta tekma s Finsko je bila prikazana kot tekma 'za biti ali ne biti' v smislu pritiska, a se to ni opazilo v naši igri. To je dobra stvar,'' ga je proti Finski gnala naprej tudi misel, da pokažejo tekmecu, kako je bil junijski poraz (0:2) v Helsinkih posledica zgolj slabega dneva. To jim je tudi uspelo. ''Že skozi celoten ciklus kažemo neko stalnico forme. Smo na pravi poti,'' je zadovoljen, da je usoda v njihovih rokah.

Zahvala vsem navijačem

O tem, da bi lahko poln stadion pričakal Slovenijo tudi na zadnji domači tekmi v teh kvalifikacijah, ko bo prihodnji mesec v Stožicah gostoval Kazahstan, ne gre dvomiti. Slovenijo trese nogometna vročica, ki deloma že spominja na prizore starih dobrih nogometnih pravljic, ob katerih so svojčas noreli ljubitelji nogometa vse od Pirana pa do Lendave. ''Moramo se zahvaliti vsem navijačem, ne vem, kdaj je bil že tako hitro razprodan stadion. Res lepo je čutiti tako energijo. Verjetno so začutili, da delamo nekaj dobrega. Upam, da jim to vračamo na igrišču,'' si želi, da bi tako dobro sodelovali z občinstvom tudi v prihodnje.

Proti Finski je Jan Mlakar odigral 80 minut, nato pa ga je na levi strani zamenjal Benjamin Verbič. Foto: www.alesfevzer.com

Pred domačo tekmo s Kazahstanom pa čakata Kekovo četo dve zahtevni gostovanji. Najprej v Belfastu, nato pa še prihodnji mesec pri prvem favoritu skupine Danski. ''V ekipi je 24 igralcev. Do Belfasta bomo že našli zadnje atome moči. Dokazali smo, da lahko vsak, ki igra, doda neko kakovost ekipi. To je zelo pomembno, da ni samo 11 igralcev, ki začenjajo tekme, in teh 13, ki igrajo. Pomembno je, da smo zdrava sredina. To se tudi vidi,'' je izpostavil eno glavnih prednosti Kekove zasedbe, ki vse glasneje trka na vrata nemškega večtedenskega spektakla.

V Belfastu ne smejo iti na glavo

Bo Matjaž Kek računal na Jana Mlakarja od prve minute tudi na dvoboju v Belfastu? Foto: www.alesfevzer.com Če pa bo Slovenija želela nastopiti na Euru, bi prišel še kako prav tudi pozitiven rezultat proti Severni Irski. ''V Belfastu moramo nastopiti tako kot na zadnjih tekmah. Moramo agresivno začeti, verjeti v svojo kakovost in iti na zmago. Biti pa moramo vseeno dovolj pametni, ne smemo iti na glavo, ampak čakati na priložnosti. In s kakovostjo mislim, da si jih bomo priigrali,'' je prepričan, da bo vratarja Severne Irske v torek v Belfastu zagotovo čakalo nekaj dela.

Sam bo, če mu bo selektor Kek znova namenil priložnost od prve minute, marljivo izpolnjeval vse naloge, tako v napadu kot tudi obrambi, in skušal pomagati reprezentanci do največjega uspeha po letu 2010.