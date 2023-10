Slovenska rapsodija v Stožicah, delirij na tribunah, Euro 2024 še korak bližje!

Že pred srečanjem se je v Stožicah čutila posebna energija. Kot da je to ta večer, na katerem želi Kekova četa dokončno odpraviti vse dvome v njene zmožnosti in s pomočjo polnih tribun dokazati, kako si zasluži druženje z evropsko elito v Nemčiji. In res, kar je sledilo, je spominjalo na pravljico. Slovenija je prikazala rapsodijo, premagala Finsko s 3:0 in storila pomemben korak k uresničitvi sanj, nastopu na Euru 2024. Dvoboj, ki ga je spremljalo skoraj 16 tisoč gledalcev, je zaznamoval dvakratni strelec Benjamin Šeško, strelski prvenec je proslavljal Erik Janža, med vratnicama pa je blestel kapetan Jan Oblak.

Ko so Jan Oblak in druščina malce pred 18. uro zakorakali na zelenico, so imeli kaj za videti. Pozdravilo jih je bučno vzdušje. Toliko strasti, optimizma in tudi navijaških šalov ter zastav ni bilo v Stožicah čutiti že dolgo časa. Združeni navijači Slovenije (ZNS) so se prvič predstavili z uradnim transparentom, izjemno navijaško kuliso pa je dopolnilo še okrog 900 glasnih Fincev.

Na častni tribuni je prvemu možu evropskega nogometa Aleksandru Čeferinu spet delala družbo predsednica države Nataša Pirc Musar. Znova v slovenskem nogometnem dresu. Tako so vsi skupaj pričarali nogometni praznik, ki se je začel v soboto popoldne, kar je za mlade družine več kot prijazen termin, tako da je za Kekove junake stiskalo pesti mlado in staro. Zbralo se je kar 15.823 gledalcev.

Nogometni spektakel v Stožicah sta spremljala tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar. Foto: Reuters

Slovenija začela silovito, kmalu je sledila nagrada

Slovenski selektor je vstopil v dvoboj z najmočnejšo zasedbo. Ni menjal zmagovitega konja, ampak se Fincev lotil z enajsterico, ki je prejšnji mesec v Ljubljani spravila v težave Severno Irsko (4:2).

Finci so ob prihodu v Ljubljano napovedovali, da pričakujejo napadalno igro Slovenije od prve minute. Niso se zmotili. Kekova zasedba je pritisnila na edino reprezentanco, ki jih je premagala v tem ciklusu. Kmalu je zadišalo po prvih priložnostih. V osmi minuti je Petar Stojanović meril mimo vrat, nato je sodnik Daniele Orsato strogo prisodil Eriku Janži rumeni karton za posredovanje, s katerim je razhudil tudi Kekovega pomočnika Boštjana Cesarja, svojčas vajenega trdnejše, brezkompromisne moške borbe. Kakorkoli že, pritisk Slovenije ni pojenjal, igra je na veselje glasnih tribun potekala bolj ali manj na polovici gostov, imeniten začetek pa je kmalu prinesel tudi vodstvo.

Šeško natančen z bele točke ...

Žan Karničnik je v 16. minuti na sredini igrišča prišel do žoge, zaposlil Petra Stojanovića, ki je pobegnil po desni strani, nato pa podal v kazenski prostor, kjer bi se Andraž Šporar lahko dokopal do lepega položaja za neposreden strel na vrata, a ga je nepravilno oviral Leo Vaisanen. Italijanski delivec pravice se ni obotavljal, pokazal je na belo točko, žogo pa je v svoje roke vzel vroči slovenski napadalec Benjamin Šeško, lačen dokazovanja in zadetkov, najbolj pa pomoči svoji domovini v boju za veliki cilj, nastop na Euru 2024.

Benjamin Šeško je najprej zatresel mrežo tekmeca z bele točke ... Foto: www.alesfevzer.com

Finski vratar Lukas Hradecky, ki letos blesti pri Bayerju iz Leverkusna, je resda uganil stran, v katero je streljal napadalec Leipziga, a je bil 20-letni Radečan tako natančen, da se je zatresla mreža Finske. Slovenija je hitro prišla do želenega vodstva, na tribunah je sledil navijaški delirij.

... nato še po mojstrskem protinapadu

V 21. minuti je Šeško krvavo plačal zračni dvoboj za žogo. Dobil ga je, bil je višji od Arttuja Hoskonena, a ga je nato Finec nenamenoma z ostrim podplatom nogometnega čevlja nesrečno zadel v glavo. Slovenski biser je potreboval nekaj časa, da so oskrbeli njegovo rano. Tekmo je nadaljeval s posebno mrežico, pod katero je bila obveza, ki je ustavila krvavitev.

... nato pa še po bliskovitem protinapadu, ko je na glavi zaradi neprijetnega udarca že nosil posebno mrežico. Foto: www.alesfevzer.com

Finci so hoteli zaustaviti nalete Slovenije, zaigrali odločneje, kar je bilo glede na razplet tekme tudi pričakovati. A premoč gostiteljev ni pojenjala. Šeško je bil z mrežico še boljši. V navezi s Šporarjem je znova povzročal težave tekmecu. Po Severnih Ircih so to v Stožicah spoznali še Finci. Izgubili so žogo na sredini, Andraž Šporar pa jo je z izjemnim občutkom podal naprej v globino. Vedel je, da se bo do nje dokopal Benjamin Šeško. Mladi soigralec je bliskovito krenil v protinapad, prehitel finsko obrambo, se nato znašel sam pred vratarjem in ga mojstrsko premagal. Na semaforju se je izpisal rezultat 2:0, zadišalo je po veliki zmagi Slovenije in sanjskem večeru. Razigrani Šeško je proslavljal prvi strelski "dvojček" na reprezentančni tekmi, s štirimi goli pa postal najboljši strelec Slovenije v tem kvalifikacijskem ciklusu. In z devetimi zadetki v šele 23. nastopu tudi 11. najboljši strelec na večni lestvici slovenske reprezentance! Vseh časov. In ne pozabimo, priljubljeni Šeško, znanilec nove, uspešnejše dobe slovenskega nogometa, ima komaj 20 let.

Oblak v prvem polčasu brez dela

Slovenska nogometna rapsodija je spravila občinstvo na noge. Z osrednje tribune se je pogosto slišala ponarodela poskočnica: "Kdor ne skače, ni Sloven'c, hej, hej, hej!" Stožice so norele od navdušenja, vse je spominjalo na dobra stara obdobja nekdanjih slovenskih nogometnih pravljic.

Slovenci so proti Finski v prvem polčasu dominirali v vseh prvinah nogometne igre. Foto: www.alesfevzer.com

Finski navijači se še zdaleč niso predali, še vedno so glasno navijali, a so bili njihovi ljubljenci nemočni. Slovenija je igrala kot v transu, to je bil njen najboljši polčas, odkar se je selektor Kek vrnil na vroči stolček. Kapetan Jan Oblak, ki je izpustil junijsko tekmo v Helsinkih, je bil praktično brez dela, njegov stanovski kolega, finski kapetan Hradecky, pa se je prepričal v bogato znanje in učinkovitost tekmeca iz nemške bundeslige, Šeška.

Šeško zapustil igro ob stoječih ovacijah

Fince je v drugem polčasu rešil le še čudež. Slovenska obramba je brez večjih težav zaustavljala njihove napade, si prek Andraža Šporarja pripravila še priložnost za povišanje prednosti na 3:0, a je napadalec Panathinaikosa streljal mimo vrat. Finci so še naprej ostajali brez strela na gol, v 60. minuti pa je bil prisiljen zapustiti igrišče junak današnjega srečanja. Šeško, ki je v prvem polčasu dosegel prvi reprezentančni ''doppel-pack'' in bil nerešljiva uganka za finske branilce, ni mogel več nadaljevati srečanja. Igrišče je z ''junaško'' mrežico in obvezo, posledico krutega udarca v teme, zapustil ob stoječih ovacijah, namesto njega je v igro vstopil Žan Vipotnik.

Gostje so prvič ogreli dlani Oblaka šele v 65. minuti, kapetan slovenske reprezentance pa še takrat ni imel težjega dela. Tako kot tudi v 68. minuti, ko se je Fincem ponudila sploh prva izrazitejša priložnost, a je izkušeni Teemu Pukki, ki v zadnjem obdobju blesti v ligi MLS, streljal neposredno v Oblaka. Kmalu za tem pa je sledil nov val navdušenja v Stožicah, saj je rezervist Vipotnik ušel obrambi in nato s topovskim udarcem pod prečko premagal Hradeckega. Veselje napadalca Bordeauxa, ki ga po novem vodi njegov nekdanji tekmec iz 1. SNL Albert Riera, pa ni trajalo dolgo. Zadetek je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, kar je potrdil tudi VAR.

Oblak zaklenil vrata, Janža proslavljal prvenec

Kot da bi razveljavljen zadetek podžgal Fince. Še niso vrgli puške v koruzo, še so verjeli v preobrat, tudi zagospodarili na igrišču in si v 74. minuti priigrali najlepšo priložnost na tekmi. Pred Janom Oblakom se je znašel rezervist Daniel Hakans, a je nato Škofjeločan pokazal mojstrstvo in z refleksno obrambo, iztegnil je roko, preprečil znižanje gostov na 1:2. Če je bil v prvem polčasu veliki slovenski junak Šeško, pa je po njegovem odhodu z igrišča nase opozoril še Oblak. In to kako! Mrežo je zadržal nedotaknjeno na srečanju, na katerem so bile točke vredne zlata, saj sta se neposredno pomerila še kako resna kandidata za preboj na Euro 2024.

V 80. minuti sta svežo energijo v moštvo vnesla Jasmin Kurtić in Benjamin Verbič, ena najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov. Fince je počasi zapuščalo upanje o preobratu, Slovenija je zanesljivo drvela proti zmagi, za piko na i imenitnemu večeru pa je v sodnikovem podaljšku poskrbel še Erik Janža. S strelskim prvencem, finsko mrežo je zatresel z natančnim diagonalnim udarcem, je popeljal Slovenijo do pravljičnega vodstva s 3:0.

S tem si je Slovenija zagotovila tudi prednost v medsebojnih srečanjih s Finsko, če bi slučajno končali skupinski del kvalifikacij z enakim številom točk. Skoraj 16 tisoč gledalcev je na nogah pozdravilo prvovrsten uspeh, eno največjih zmag v zadnjem desetletju. Nogometna vročica je preplavila Slovenijo, ena manjših evropskih držav se je še približala četrtemu nastopu na velikem tekmovanju.

Selektor Matjaž Kek je tako popeljal Slovenijo do zgodovinskega uspeha. Slovenci so v četrti medsebojni tekmi končno premagali Fince, s peto zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu pa se zasidrali na vodilnem položaju in si pred torkovim gostovanjem v Belfastu zagotovili imenitno popotnico. Če bodo pokazali takšno predstavo tudi na Severnem Irskem, bi lahko slovenski navijači že počasi prilagajati poletne počitnice v letu 2024 nogometnemu spektaklu v Nemčiji.