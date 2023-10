Matjažu Keku lahko uspe nekaj, kar ni Sloveniji še nikoli

Najboljše nogometaše, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija, čaka danes zahteven izziv. V kvalifikacijah za Euro 2024 se bodo pomerili s Finsko, reprezentanco, s katero so se pomerili že trikrat, a vselej ostali brez zmage. Slovenija je edini zadetek proti njej dosegla v prejšnjem stoletju. Če želi danes osvojiti tri točke, bo morala zatresti mrežo Lukaša Hradeckega. Slovenski selektor dobro ve, kaj morajo prikazati njegovi varovanci, če želijo priti do tako želene zmage. Svoje načrte pa imajo tudi Finci.

"Na eni strani razigranost ter individualna kakovost v službi kolektiva, na drugi pa pragmatičnost, disciplina, odgovornost in nepopustljivost. Pričakujem takšno Slovenijo,'' je selektor Matjaž Kek pojasnil, kaj potrebujejo njegovi izbranci, če želijo danes premagati Fince in jim vrniti za junijski poraz v Helsinkih (0:2). Če bi slovenski reprezentanci uspelo danes izkoristiti prednost domačega igrišča in razprodanih Stožic, bi prvič v zgodovini premagali Finsko.

Edini, ki je zadel v polno, je bil Zlatko Zahović

Zlatko Zahović je leta 1999 zatresel finsko mrežo. Danes bo za dvoboj proti Fincem kandidiral tudi njegov sin Luka Zahović. Foto: Aleš Fevžer Slovenci se bodo s Finci pomerili četrtič. Pred 24 leti se je dvoboj v Ljubljani (1:1) končal brez zmagovalca. Igralo se je na stadionu ŽAK, z bele točke pa je bil za takratno četo Srečko Katanca uspešen Zlatko Zahović. V tem stoletju se je nato Slovenija s Finsko pomerila še dvakrat, obakrat v Helsinkih, vselej pa ostala praznih rok. Dvakrat zapored je izgubila z 0:2. Najprej pod vodstvom Katanca na prijateljski tekmi leta 2013, nato pa še letos, 16. junija, ko sta se Finska in Slovenija prvič spopadli na tekmi, ki je štela za točke. Zmaga je ostala na Finskem, tako da Slovenija v današnji spopad vstopa z zelo skromnim izkupičkom na dozdajšnjih tekmah. Tri tekme, en remi in dva poraza, razlika v zadetkih pa znaša 1:5. Tako velikega vložka, kot ga predstavlja današnji spopad, dvoboj med Slovenijo in Finsko še ni imel.

Zmagovalec bi si zagotovil izjemno izhodišče v boju za evropsko prvenstvo. Slovenci na nastop na Euru čakajo vse od leta 2000, nazadnje so na velikem tekmovanju nastopili leta 2010, Finci pa so svojo nogometno pravljico začeli pisati pred leti, ko so se prvič uvrstili na Euro 2020. To želijo ponoviti in ohraniti stik z evropsko elito, njihov selektor Markku Kanerva pa je po prihodu v Ljubljano izpostavil, kako prihajajo po zmago.

Vse medsebojne tekme med Slovenijo in Finsko: Slovenija : Finska 1:1, 28. april 1999 – prijateljska tekma

Finska : Slovenija 2:0, 14. avgust 2013 – prijateljska tekma

Finska : Slovenija 2:0, 16. junij 2023 – kvalifikacije za EP 2024

Spoštljivost do tekmeca, ki je že ugnal Slovenijo

Finska je edina reprezentanca, ki je v kvalifikacijski skupini H premagala Slovenijo. Foto: Reuters Danes bo v Stožicah zelo glasno. ''Vsa ta nogometna evforija, razprodane Stožice in velika pričakovanja nam morajo ob zavedanju svoje kakovosti prinesti mirnost, privilegij in odločnost, pa tudi spoštljivost do tekmeca, s katerim smo že igrali,'' vstopa slovenski selektor v dvoboj optimistično naravnan, takšen spopad pred polnimi tribunami doživlja kot spektakel, dodaten razlog za zadovoljstvo pa mu ponuja še pogled na seznam poškodovanih igralcev, ki je z izjemo rezervnega vratarja Matevža Vidovška prazen.

''Finska je močna, kakovostna, oblikovana, ampak mislim, da je taka tudi Slovenija. Ob pozitivnem navdihu lahko zbiramo točke proti vsakomur v skupini," je poudaril Kek in opozoril, da bi bilo zviška gledati na kogarkoli napaka.

Finski selektor pričakuje napad Slovenije od prve minute

V finskem taboru so prepričani, da bo Slovenija nastopila v postavitvi 4-4-2. ''Ne verjamem, da bodo kaj pretirano menjali postavitve. Slovenija ima odlično ekipo, ki je zelo nevarna v protinapadih. Verjetno nas bodo na začetku skušali napasti na naši polovici in pritisniti na nas. Doma igrajo zelo dobro in napadalno,'' pričakuje finski selektor napadalno igro Kekove čete od prve minute.

Finci prihajajo v Stožice po zmago, s katero bi na lestvici prehiteli Slovenijo in jo pahnili v nehvaležen položaj. Foto: Guliverimage

Njegovi varovanci so v petek opravili uradni trening v Stožicah, Fince pa je zaskrbelo malce slabše stanje travnate površine, ki je na nekaterih delih igrišča kar načeto.

Dvoboj 7. kroga kvalifikacij za Euro 2024 se bo v Ljubljani začel ob 18. uri.