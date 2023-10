Šeško in Janža junaka imenitne slovenske zmage v Stožicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so prvič v zgodovini premagali Fince in naredili velik korak proti EP 2024.

Slovenska nogometna reprezentanca je na nadvse pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v razprodanih Stožicah s 3:0 premagala Finsko. Kekova zasedba se je Fincem tako maščevala za junijski poraz v Helsinkih (0:2), ob tem pa naredila pomemben korak k tako želenemu preboju na Euro, ki ga bo naslednje leto gostila Nemčija. Prvi favoriti skupine H Danci bodo zvečer gostili Kazahstan. V skupini G bo v ospredju sosedski derbi med Madžarsko in Srbijo. V slovenski skupini je Severna Irska že premagala San Marino (3:0).

Selekcija Matjaža Keka je v Stožicah vknjižila tri zelo dragocene točke v boju za nastop na velikem tekmovanju, na katerem so slovenski nogometaši nazadnje nastopili leta 2010 (SP v Južni Afriki). Že v prvem polčasu je na krilih izjemnega Benjamina Šeška povedla z 2:0, v drugem polčasu zdržala tudi manjši pritisk gostov, ki jih do danes še ni premagala, nekajkrat se je izkazal tudi kapetan Jan Oblak in mrežo ohranil nedotaknjeno. Piko na i pomembni zmagi je v tretji minuti sodnikovega podaljška pritisnil Erik Janža.

Slovenci tako lahko nadvse opogumljeni potujejo v Belfast, kjer se bodo v torek pomerili s Severno Irsko. Ta je danes s 3:0 ugnala San Marino, ob 20.45 pa se bo začel dvoboj Danske in Kazahstana. Slovenija ima na vrhu lestvice 16 točk, Danska je pri 13, Finska in Kazahstan pa pri 12.

Slovenija : Finska 3:0 (2:0)

Šeško 16./11-m, 28., Janža 93. Konec tekme! Slovenci so prvič v zgodovini premagali Finsko. 93. minuta: Erik Janža je povišal vodstvo domačih na 3:0. 79. minuta: Z igrišča sta odšla Andraž Šporar in Jan Mlakar, Kek pa je v igro postal Benjamina Verbiča in Jasmina Kurtića. 70. minuta: Finsko mrežo je zatresel tudi Vipotnik, a gol ni bil priznan, saj je bil dosežen iz prepovedanega položaja. 60. minuta: Benjamina Šeška je na igrišču zamenjal Žan Vipotnik. Konec prvega polčasa! Slovenci so na odmor odšli z lepo prednostjo. 27. minuta: Finci so pritisnili in Slovence stisnili na njihovo polovico, a po napaki izgubili žogo, kar je izkoristil hitri Šeško in po bliskovitem protinapadu ter natančnem strelu z roba finskega kazenskega prostora podvojil slovensko vodstvo! Foto: www.alesfevzer.com 22. minuta: Strelec prvega gola Šeško je prejel udarec v glavo, zdravniška služba slovenske reprezentance ga je hitro oskrbela, mu povila manjšo rano in mladi napadalec lahko nadaljuje s tekmo. 16. minuta: Andraža Šporarja so Finci zrušili v svojem kazenskem prostoru in glavni sodnik Orsato je Sloveniji dosodil strel z enajstih metrov. Z bele točke je streljal Benjamin Šeško in poskrbel za vodstvo z 1:0. Tekmo v Stožicah spremljata tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: Reuters Začetni enajsterici: Slovenija: Oblak; Karničnik, Blažič, Bijol, Janža; Stojanović, Čerin, Elšnik, Mlakar; Šporar, Šeško Finska: Hradecky; Välsänen, Ivanov, Hoskonen; Uronen, Schüller, Kairinen, Alho; Kamara, Pukki, Källman 🚨Znana je začetna postava Slovenije 🚨 #SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/XGkEXzrvAV — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 14, 2023 Združeni navijači Slovenije ZNS se bližajo Stožicam! Danes bo bučno na "tekmi desetletja" Slovenije @nzs_si! @SiolSPORTAL #srcebije pic.twitter.com/y8Oz4GD7GW — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 14, 2023

Sosedski obračun za prvo mesto v Budimpešti

Srbi niso nastopili na evropskem prvenstvu vse od leta 2000, ko so bili udeleženci tekmovanja še kot ZR Jugoslavija. Foto: Reuters V skupini C je Ukrajina v Pragi ''gostila'' Severno Makedonijo in tekmo, na kateri je pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, dobila z 2:0.

Branilec evropskega naslova Italija bo zvečer velik favorit v dvoboju z Malto, na razprodanem stadionu San Nicola v Bariju, v tem mestu bodo Azzurri nastopili prvič po letu 2016, bo dvoboj spremljalo 53 tisoč navijačev. Anglija, vodilna v tej skupini, danes počiva.

V skupini G se bosta v derbiju vodilnih v Budimpešti udarili Madžarska in Srbija. Srbi, ki niso na evropskem prvenstvu nastopili že vse od leta 2000, so prejšnji mesec v Beogradu nepričakovano izgubili proti Madžarom (1:2), danes pa se želijo prikazati v boljši luči. V boju za vsaj drugo mesto, ki še pelje neposredno na Euro, vztraja tudi tretjeuvrščena Črna gora, ki danes počiva, Bolgarija, veliko razočaranje teh kvalifikacij, in Litva se bosta v derbiju začelja ob 18. uri udarili za prvo zmago.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Belgija, Francija in Portugalska.

