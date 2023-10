"Velika stvar, ki se v Sloveniji že dolgo ni zgodila"

Izbranci Matjaža Keka se pripravljajo na sobotno kvalifikacijsko srečanje za Euro 2024 s Finsko. Na Brdu pri Kranju so opravili tretji trening. Adam Gnezda Čerin dobro ve, kaj je Sloveniji pred štirimi meseci ponagajalo, da je v Helsinkih ostala brez točk (0:2). Prepričan je, da bo tokrat drugače, tudi zaradi izjemne navijaške kulise, saj bodo Stožice polne do zadnjega kotička. Tega se zelo veseli tudi novinec David Zec, saj v karieri ni še nikoli zaigral pred tako velikim številom gledalcev.

V taboru slovenske reprezentance se dobro zavedajo, kakšen vložek predstavlja sobotno srečanje s Finsko. Če bi se Kekova četa v soboto maščevala Fincem za poraz izpred štirih mesecev, to je tudi edini poraz Slovenije v tem kvalifikacijskem ciklusu, bi si slovenski nogometaši še izboljšali možnosti za uvrstitev na veliko tekmovanje.

Storjen bi bil pomemben korak, priigrano bi bilo izjemno izhodišče pred naslednjo kvalifikacijsko nalogo, gostovanjem v tradicionalno neugodnem Belfastu. Tako daleč slovenski reprezentanti še ne razmišljajo. Misli ne uhajajo k Severnim Ircem, ampak zgolj k Fincem.

S člansko nogometno reprezentanco prvič trenira tudi novinec David Zec (tretji z desne). Adam Gnezda Čerin (skrajno desno) je že dolgo standardni član udarne enajsterice. Foto: Aleš Fevžer

Adam Gnezda Čerin se je v njihovo moč dobro prepričal pred štirimi meseci, ko je v Helsinkih izgubil z 0:2. Takrat je dvoboj na Olimpijskem stadionu spremljajo krepko nad 30 tisoč gledalcev, domači navijači so predstavljali finskim nogometašem močan veter v hrbet, zdaj pa se obeta podoben privilegij slovenskim igralcem.

Slovenski reprezentanti vpijajo znanje in nasvete selektorja Matjaža Keka in njegovega pomočnika Boštjana Cesarja. Foto: Aleš Fevžer

Gnezda Čerin: Vse imamo v svojih nogah

Vstopnice za dvoboj so pošle že prejšnji teden, tako da bo v soboto v Stožicah zelo bučno. ''Zelo nas veseli podpora javnosti, navijačev. To, da je bil stadion razprodan že enajst dni pred tekmo, je velika stvar, ki se v Sloveniji že dolgo ni zgodila. Zavedamo se, da imamo za sabo navijače, ampak ob tem čutimo tudi odgovornost, da jim z dobro igro to vrnemo na igrišču,'' sporoča zvezni igralec Panathinaikosa, pri katerem si deli slačilnico z Andražem Šporarjem in Benjaminom Verbičem.

Mladi vratar Parme Martin Turk je vskočil kot zamenjala za poškodovanega Matevža Vidovška. Foto: Aleš Fevžer

V oktobrsko akcijo vstopa z enakim ciljem kot je v prejšnjo. ''Cilj ostaja isti kot septembra. Šest točk. Smo v odlični poziciji, vse imamo v svojih nogah, na nas je, da to izkoristimo,'' je prepričan, da bo Slovenija odigrala bolje kot v Helsinkih. ''Takrat je bil naš slab dan. To se zgodi vsakomur. Vemo, kaj je šlo narobe, naredili smo analizo,'' je reprezentant, ki prihaja iz Idrije, dal vedeti, kako se dobro zavedajo napak, s pomočjo katerih so Fincem v Helsinkih olajšali pot do zmage. Recepta, kako se lotiti Fincev, pričakovano ni razlagal pred kamerami.

Slovensko reprezentanco do sobotnega srečanja s Finsko čakajo še trije treningi na Gorenjskem. Foto: Aleš Fevžer

Odkar trenira nogomet, sanja o tem

O tem, kako dobro je vzdušje v slovenski reprezentanci, se je lahko prepričal tudi novinec David Zec. Selektor Matjaž Kek ga je vpoklical naknadno, saj čutijo nekateri branilci, zlasti David Brekalo in Vanja Drkušić, zdravstvene težave. Branilec Celja, ki bi lahko v kratkem v knežjem mestu dobil novega trenerja, saj se Albert Riera spogleduje z odhodom k francoskemu drugoligašu Bordeauxu, za katerega sicer nastopa slovenski napadalec Žan Vipotnik, je navdušen nad sprejemom v članski izbrani vrsti. ''Občutek ob pozivu je bil super, saj to sanjam, odkar treniram nogomet. Najprej nisem vedel, kaj pričakovati, a so me fantje lepo sprejeli in čutim pozitivno energijo.''

Soimenjaka Benjamin Šeško in Benjamin Verbič na čelu slovenskih nogometašev na današnjem treningu. Foto: Aleš Fevžer

Tudi zanj poln stadion Stožice predstavlja dodatno motivacijo in energijo. ''Še nikoli nisem igral pred takšnim številom ljudi,'' pojasnjuje 23-letni nogometaš, ki je hitro po prihodu začutil pomembnost tekme med Slovenijo in Finsko. ''Upam, da se bomo dobro pripravili, saj verjamemo, da smo boljši od njih. Imamo lepo priložnost, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo,'' je še dodal eden izmed treh članskih reprezentantov, ki nastopajo v domačih klubih.

Če bi Slovenija v soboto ugnala Finsko, bi se utrdila pri vrhu razpredelnice in še izboljšala možnosti za nastop na Euru 2024. Foto: Aleš Fevžer

Preostala sta njegov klubski soigralec Žan Karničnik in pa kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, prav vsi so v torek opravili popoldanski trening na Brdu pri Kranju. Do sobotnega srečanja jih čakajo še trije, nato pa gre v soboto zares. Začelo se bo ob 18. uri.

Na zadnji domači tekmi Slovenije, v Stožicah je padla Severna Irska, je z zadetkom in dvema podajama blestel Benjamin Šeško. Foto: Aleš Fevžer