Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam kandidatov za bližajoči se kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Finski (14. oktober v Stožicah) in Severni Irski (17. oktober v Belfastu). Na seznamu ni presenečenj, v ospredju bosta kapetan Jan Oblak, ki je bil v nedeljo deležen ogromne časti v Madridu, in vroči napadalec Benjamin Šeško, veseli pa tudi ogromno zanimanje navijačev, saj bodo Stožice polne do zadnjega kotička. Krovna zveza sporoča, kako je stadion uradno razprodan.

🚨 Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Finsko in Severno Irsko 🚨#SrceBije 🇸🇮 #EURO2024 pic.twitter.com/DokI9MuqTD — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 2, 2023

Zdaj gre zares. Slovenija v zadnje štiri kroge skupinskega dela kvalifikacij za Euro 2024 vstopa s prvega mesta, a se tudi zaveda, da je izmed največjih kandidatov za preboj na veliko tekmovanje kot edina že odigrala obe tekmi proti avtsajderju San Marinu. Pred izbranci Matjaža Keka bosta še kako pomembni oktobrski preizkušnji. Najprej se bo skušala maščevati Finski za junijski poraz v Helsinkih, nato pa prvič v zgodovini priti do treh točk še v Belfastu, kjer je v preteklosti doživela kar nekaj razočaranj.

Matjaž Kek ostaja zasprisežen kandidatom, ki so v septembrskem delu kvalifikacij osvojili maksimalnih šest točk in Slovenijo popeljali na vrh lestvice. Podobno kot Slovenija ima 13 točk tudi Danska, Finska in Kazahstan pa sta zbrala le eno manj, tako da se v skupini H obeta zelo razburljiva končnica. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kek: Ni pametno dosti spreminjati sredi ciklusa

Slovenija je v zadnjem nastopu v kvalifikacijah brez težav potrdila vlogo favorita v San Marinu. Foto: Guliverimage "Ni kaj novega za dodati. Sklepna dejanja v tej skupni so pred nami in jasno je, da tako, kot imajo druge reprezentance svoje računice, jih imamo tudi mi. Potrebujemo točke za naše želje in cilje. Že prvi nasprotnik je takšen, da imamo na naši strani velik motiv, željo in prepričanje. Upam, da bo v razprodanih Stožicah to še enkrat dobra in kvalitetna Slovenija," je uvodoma povedal slovenski selektor.

"Smo sredi klubskih sezon in vse tekme, ki jih igrajo fantje, spremljajo kakšen problem. Nam je ostal še en teden do zbora. Ta teden bomo spremljali igralce, ki imajo težave s poškodbami. Ta spisek nosi preverjena imena, saj sredi ciklusa, če v to nisi prisiljen, ni pametno dosti spreminjati. So pa še imena, ki čakajo na klic."

Nekaj skrbi zaradi poškodb, Stožice že razprodane

David Brekalo se je poškodoval na gostovanju pri norveškem prvaku Moldeju (0:4) in moral zapustiti zelenico v 30. minuti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Na seznamu nogometašev, ki bi lahko vskočili v primeru zdravstvenih težav katerega izmed vpoklicanih reprezentantov, prednjači Aljoša Matko. Najboljši slovenski strelec 1. SNL se je prvič s Kekovo četo družil prejšnji mesec, ko v izbrani vrsti zaradi poškodbe ni bilo Mihe Zajca. Zvezni igralec ima še vedno težave, v Fenerbahčeju ni zaigral že dalj časa, tako da ni na seznamu.

Konec prejšnjega tedna se je na Norveškem poškodoval David Brekalo, ki ga čaka podroben pregled z magnetno resonanco. Zaradi zdravstvenih težav je izpustil zadnji dvoboj v Grčiji Andraž Šporar, v Rusiji pa za Soči ni zaigral Vanja Drkušić, a je prejel selektor informacije, da bi lahko bil na voljo prihodnji konec tedna na zahtevnem izpitu proti ruskem prvaku Zenitu.

Združeni slovenski navijači bodo 14. oktobra deležni glasne podpore ostalega dela občinstva, saj bodo Stožice polne do zadnjega kotička. Foto: Aleš Fevžer

Zanimanje za ogled srečanja med Slovenijo in Finsko je ogromno, zadnje vstopnice so pošle v prodaji v torek, tako da bodo Stožice za naslednjo reprezentančno tekmo uradno polne do zadnjega kotička. Slovenska reprezentanca bo še kako potrebovala pomoč s tribun, saj bo imela opravka z zelo zahtevnim tekmecem (Finsko), do zdaj tudi edinem, proti kateremu je v tem ciklusu doživela poraz.

🔥 Tekma s Finsko je 𝗥𝗔𝗭𝗣𝗥𝗢𝗗𝗔𝗡𝗔! 🔥

Si ostal brez karte? Ne ponovi napake na zadnji kvalifikacijski tekmi s Kazahstanom!

🎟️ 👉 https://t.co/O5T8mDIZqR pic.twitter.com/A12ZjsNOae — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 3, 2023

Selektor Kek je poudaril, da se s tem, koliko točk mora še Slovenija osvojiti, če želi potrditi udeležbo na Euru 2024, še ne ukvarja. "Samo vsaka naslednja tekma me zanima. Finska je prevelik izziv, da bi lahko razmišljali o čemerkoli drugem. Vse štiri tekme do konca so najpomembnejše in bodo najpomembnejše. Finska ima ekipo, ki ima svoj 'gard', ampak kot sem rekel, spoštovati tekmeca, a najprej poskrbeti za našo pripravo, da bomo lahko dovolj sproščeni, da dobro odigramo," zelo spoštuje finsko izbrano vrsto.

Kekov seznam za tekmi proti Finski in Severni Irski: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Matevž Vidovšek (Olimpija) Branilci: Petar Stojanović (Sampdoria, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Lech Poznan, Pol), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus), Erik Janža (Gornik Zabrze, Pol) Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (Universitatea Craiova, Rom), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč), Jan Mlakar (Pisa, Ita) Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (RB Leipzig, Nem), Žan Celar (Lugano, Švi), Žan Vipotnik (Bordeaux, Fra)

Slovenija na Finskem izgubila brez Oblaka

Na seznamu slovenske reprezentance tako ni presenečenj. Selektor Kek nerad eksperimentira, saj ima opravka z najbolj odločilnim delom kvalifikacijskega ciklusa, v katerem se lahko Slovenija povsem približa velikemu cilju, preboju na Euro 2024. Slovenski nogometaši niso na velikem tekmovanju zaigrali vse od leta 2010, za nastop v Nemčiji pa bi jim zadostovala uvrstitev na eno izmed dveh najvišjih mest v kvalifikacijski skupini H, v kateri ji bodo skušale prekrižati načrte izbrane vrste Danske, Finske in Kazahstana.

Kekovi izbranci so nazadnje v Ljubljani ugnali Severno Irsko s 4:2. 14. oktobra bodo v skoraj zagotovo razprodanih Stožicah gostovali Finci. Foto: Aleš Fevžer

Severni Irci so po črnem nizu zaporednih porazov, prejšnji mesec so z 2:4 klonili tudi v Ljubljani, že izgubili stik z najboljšimi, na zadnjem mestu pa so ''amaterji'' iz San Marina, pri katerih se je Kekova četa mudila nazadnje in se vrnila domov z visoko zmago s 4:0. Na tisti tekmi je počival lažje poškodovani Benjamin Šeško, ki bo ta mesec še kako pomembno slovensko orožje v boju proti finskim in severnoirskim obrambam.

Za razliko od srečanja v Helsinkih pa bo 14. oktobra v Ljubljani stal med vratnicama kapetan Jan Oblak, ki obrambni vrsti vliva dodatno zaupanje, tako da bo še kako pomemben člen na lovu za zlata vrednimi točkami. Izkušeni Škofjeločan je v nedeljo dočakal jubilejni 400. nastop v dresu Atletica in se zapisal v zgodovino kot tujec z največjim številom nastopov za madridskega velikana!

Jan Oblak je v nedeljo proti Cadizu vpisal svoj 400. nastop v dresu @Atleti in tako tudi postal tujec z največjim številom nastopov za Atletico 🔴⚪️#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/XjluBei0sm — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 2, 2023