Brez Ronaldo devet golov Portugalske, BiH v težavah

V ponedeljek sta bili v kvalifikacijah za Euro 2024 v središču pozornosti Hrvaška in Portugalska, pri katerih izstopata mladostna veterana Luka Modrić in Cristiano Ronaldo. Z reprezentanco želita nastopiti na še enem velikem tekmovanju. Igral je le 38-letni Dalmatinec. In se tudi veselil zmage, Armenijo, ki je že šokirala Wales, je Hrvaška premagala z 1:0. Edini gol je dal Andrej Kramarić. Portugalska pa je brez porumenelega Ronalda Luksemburg premagala z 9:0.

V skupini J odlično kaže Portugalcem. Na prvih petih tekmah so zbrali maksimalnih 15 točk, razlika v golih pa je bila 15:0. Cristiano Ronaldo. 38-letni kapetan, eden največjih nogometnih zvezdnikov, na ponedeljkovi tekmi z Luksemburgom zaradi kazni treh rumenih kartonov ni igral. Zadnjega je prejel v petek po grobem prekršku nad nekdanjim klubskim soigralcem pri Manchestru Unitedu, vratarjem Martinom Dubravko. Ronaldo se je že vrnil k Al Nassru.

Goncalo Ramos Foto: Reuters V začetni enajsterici ga je podobno kot na SP 2022 zamenjal Gonzalo Ramos. Lani je bil še član Benfice, zdaj je novopečeni napadalec PSG-ja. In 22-letnik je že v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo. Dva gola pa je dal član Sportinga Goncalo Inacio. Portugalci so tako večino dela za šesto zmago in nove tri točke naredili že v prvem polčasu. V drugem polčasu pa se je golijada Portugalske samo nadaljevala. Dvakrat je zadel tudi Diogo Jota, po en gol pa so dali Ricardo Horta, Bruno Fernandes in Joao Felix. Gol razlike Portugalcev je torej zdaj že 24:0.

V skupini J pa se je v hude težave spravila Bosna in Hercegovina. Alfred Finnbogason je zadel v sodnikovem dodatku tekme in Bosance je premagala reprezentanca Islandije. BiH tako ostaja pri šestih točkah (šest tekem) in je 12 točk za vodilno Portugalsko (18 točk) in sedem za drugouvrščeno Slovaško. Slednja je s 3:0 premagala Lihtenštajn, pri čemer je vse tri gole zabila v prvih šestih minutah tekme.

Hrvati niso dovolili presenečenja

Luka Modrić je v soboto dopolnil 38 let. Zdaj je za Hrvaško zaigral že na 167. tekmi. Foto: Reuters Nogometna reprezentanca Hrvaške je nova vodilna v kvalifikacijski skupini D. Doslej vodilno Turčijo je spomladi premagala v gosteh, zdaj pa imajo oboji po 10 točk, a so Hrvati odigrali šele štiri tekme (in tretjič zmagali), Turki pa že pet.

Za Luko Modrića, ki je v soboto dopolnil 38 let, je bil nastop na ponedeljkovi tekmi z Armenijo rekordni 167. nastop v državnem dresu. Hrvaška je imela opravka z zahtevnim tekmecem, ki je v odlični formi. Armenija je na zadnjih treh tekmah namreč osvojila sedem točk, navdušila pa predvsem z zmago v gosteh nad Valižani (4:2). Brez poraza je ostala tudi v petek v Turčiji (1:1). A Hrvaška je njen sanjski niz končala. Že v 14. minuti je za zmago zadel Andrej Kramarić. Zmaga naših južnih sosedov bi bila lahko še višja, saj so imeli kar devet strelov znotraj okvira vrat.

Andrej Kramarić je že v 14. minuti zadel za zmago Hrvaške. Foto: Reuters

Wales se je po zmagi nad Latvijo z 2:0 vrnil v igro za uvrstitev na Euro 2024, saj ima zdaj sedem točk kot Armenija in tako tri manj od Hrvaške ter Turčije. Aaron Ramsey je v 29. minuti povedel Valižane v vodstvo s strelom z bele pike, v šesti minuti sodnikovega dodatka je v polno zadel še rezervist David Brooks.

