Kvalifikacije za Euro 2024 so se prevesile v drugo polovico. Slovenija je v San Marinu upravičila vlogo favorita, najslabšo reprezentanco na svetu je, čeprav zaradi poškodbe ni mogla računati na Benjamina Šeška, odpravila s 4:0 in v skupini H prevzela vodilni položaj. Slovenija je osvojila 13 točk, toliko so jih zbrali tudi prvi favoriti Danci, ki so še drugič v tem ciklusu premagali Finsko (1:0). Blizu vrha je tudi Kazahstan, ki je poglobil krizo Severne Irske (1:0). Srbski strelski rekoder Aleksandar Mitrović je v prvem polčasu dvoboja v Litvi dosegel kar tri zadetke, Albanija pa je spravila v težave Poljsko in njenega selektorja Fernanda Santosa.

Kekova četa je z odliko opravila najlažji izpit v gosteh v tem ciklusu. Čeprav je pogrešala najbolj vročega napadalca Benjamina Šeška, je San Marino, ki na lestvici Fife zaseda zadnje (208.) mesto, nadigrala s 4:0. Kakovostna razlika med Slovenijo, ki je septembra osvojila želenih šest točk in je še korak bližje preboju na Euru 2024, in najslabšo nogometno reprezentanco na svetu je bila zelo velika. Slovenija je ohranila imeniten niz na medsebojnih tekmah s San Marinom. Proti amaterjem iz državice na Apeninskem polotoku je odigrala sedem tekem, sedemkrat zmagala, razlika v zadetkih pa po novem znaša kar 26:0!

Ekspresno vodstvo Slovenije

Žan Vipotnik je dosegel svoj drugi zadetek v državnem dresu. V polno je v San Marinu zadel že v četrti minuti. Foto: Guliverimage Selektor Matjaž Kek se je za razliko od četrtkove tekme odločil za kar nekaj sprememb v začetni enajsterici. V osrčju obrambe je namesto Davida Brekala zaigral Miha Blažič. Žan Karničnik se je z desnega preselil na levi bok, kjer je na zadnjih dveh tekmah igral Erik Janža, ki pa je tokrat zaradi manjših zdravstvenih težav počival. Petar Stojanović se je preselil na "stari" položaj desnega bočnega branilca, višje na desni strani zvezne vrste je dvoboj začel Sandi Lovrić. V napadu je z Andražem Šporarjem moči združil Žan Vipotnik. Benjamin Šeško, ki je v izjemni formi, zaradi bolečin v stegenski mišici ni začel dvoboja, ampak iz preventivnih razlogov obsedel klopi za rezervne igralce.

Dvoboj se je začel imenitno. Žan Vipotnik je prvič ogrozil vrata gostiteljev že v drugi minuti, dve minuti pozneje pa je že zatresel mrežo in Kekovo četo popeljal v vodstvo. Po levi strani je mojstrsko prodrl njegov soimenjak Žan Karničnik, nato pa lepo našel napadalca Bordeauxa, ki je tako dosegel drugi zadetek v tem kvalifikacijskem ciklusu.

Selektor Kek je moral po prvi menjavi poseči že v 13. minuti. Miha Blažič se je poškodoval, tako da je v igro vstopil Vanja Drkušić. V 16. minuti je Slovenija podvojila prednost, znova se je kot podajalec izkazal Žan Karničnik, med strelce pa se je vpisal Jan Mlakar. To je bil njegov drugi zadetek v državnem dresu, a prvi, dosežen na kvalifikacijski tekmi. Strelski prvenec je Ljubljančan dočakal leta 2021 na dvoboju proti Gibraltarju (6:0).

Številni navijači, člani skupine Združenih navijačev Slovenije (ZNS), so se odpravili tudi v San Marino in pričarali imenitno vzdušje. Foto: Guliverimage

San Marino je imel ogromne težave s pokrivanjem slovenskih nogometašev, zaradi umazanih prekrškov so njegovi nogometaši v uvodni tretjini srečanja prejeli tri rumene kartone. Po vodstvu Slovenije z 2:0 je padel ritem srečanja, manj je bilo tudi izrazitih priložnosti. Do konca prvega dela je vrata San Marina še najbolj ogrozil Jan Mlakar, a je v sodnikovem podaljšku meril mimo vrat. Ostalo je pri vodstvu Slovenije z 2:0. Razmerje strelov na gol je bilo 8:0 v korist Slovenije (3:0 v okvir vrat), kapetan Jan Oblak je bil brez dela.

Lovrić naprej zatresel vratnico, malce pozneje pa še mrežo

Selektor Matjaž Kek, ki je v soboto dopolnil 62 let, je bil lahko zadovoljen z izvedbo Sandija Lovrića. Foto: R. P. Na prvo resnejšo priložnost Slovenije v drugem polčasu je bilo treba počakati do 55. minute. Dvakrat zapored se je izkazal vratar San Marina Elia Benedettini. Najprej je ubranil strel Janu Mlakarju, nato pa še Adamu Gnezdi Čerinu. Tri minute pozneje je domačega čuvaja mreže rešila sreča, saj je Sandi Lovrić s prostega strela zatresel vratnico. Kaj kmalu pa je moral Benedettini le po žogo v svojo mrežo, Lovrić je z roba kazenskega prostora meril natančno v desni kot in povišal prednost na 3:0.

Podajo je prispeval Andraž Šporar, ki je bil vpleten tudi pri naslednjem zadetku, ko se je v 67. minuti vpisal med strelce še Žan Karničnik. Iz bližine je pod prečko pospravil odbito žogo po Šporarjevem strelu z glavo. Branilec Celja je tako kronal imenitno predstavo, saj je v prvem polčasu že prispeval dve asistenci. To je bil njegov krstni zadetek za reprezentanco, dočakal ga je v jubilejnem 20. nastopu.

Kaj kmalu bi lahko v domači mreži odmevala petarda. Adam Gnezda Čerin je v 74. minuti po podaji rezervista Luke Zahovića zatresel mrežo in že proslavljal zadetek, a se je vključil VAR. Po nekaj minutah je sodnik razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja podajalca Zahovića.

Tako je ostalo pri zmagi s 4:0, kar pa je zadoščalo, da je Slovenija zaradi večjega števila doseženih zadetkov na lestvici prehitela Dansko. Kekova četa bo tako v oktobrsko kvalifikacijsko akcijo vstopila kot najboljša v skupini H, a bo imela opravka s tremi izrazito neugodnimi tekmeci. Danska ima enako število točk (13), Finska in Kazahstan, oba bosta jeseni še gostovala v Stožicah, zaostajata le eno točko (12).

Selektor Matjaž Kek je septembrsko akcijo končal z želenimi šestimi točkami. Končno razmerje strelov na gol v San Marinu je bilo 19:2 v korist Slovenije, od tega 8:1 v strelih v okvir vrat. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmagi nad Severno Irsko in San Marinom, na katerih je Slovenija dosegla kar osem zadetkov, sta utrdili samozavest Kekovih izbrancev, ki želijo Slovenijo prvič po letu 2010 popeljati na veliko tekmovanje. Najpomembnejše tekme Slovenije v boju za Euro 2024 sledijo oktobra in novembra. V Ljubljano prihajata Finska in Kazahstan, kapetan Jan Oblak pa bo s soigralci gostoval v Belfastu in Köbenhavnu. Jesen bo tako še zelo zanimiva, nogometna evforija, ki se prebuja v Sloveniji, pa je po zmagi v San Marinu še malce zrasla.

Severni Irci praznih rok tudi v Kazahstanu

Nedeljsko dogajanje na zelenicah se je začelo v oddaljeni Astani, kjer sta se spopadla Kazahstan in Severna Irska. Gostitelji so v tem kvalifikacijskem ciklusu že presenetili Dance in jih po velikem preobratu ugnali s 3:2, brez točk pa ostali tako proti Sloveniji kot tudi Finski. Tokrat so imeli opravka s Severno Irsko, ki je v četrtek v Stožicah občutila moč razigranega slovenskega napada (2:4) in si s četrtim zaporednim porazom v tem kvalifikacijskem ciklusu že malodane zaprla vrata Eura 2024.

Maksim Samorodov, ki je svoj strelski prvenec v dresu Kazahstana dosegel spomladi proti Sloveniji (in nato izgubil z 1:2), je zatresel tudi mrežo Severne Irske. Foto: Reuters

Kazahstan je poglobil krizo Severne Irske. Zmago si je zagotovil prek Maksima Samorodova, ki se je vpisal med strelce že spomladi proti Sloveniji. Takrat to ni zadostovalo za uspeh Kazahstana, saj je Kekova četa preobrnila rezultat in zmagala z 2:1, Severni Irci pa niso zmogli vrniti udarca in se tako bolj ali manj že poslovili od boja za Euro 2024.

Danci osvojili Helsinke in skočili na prvo mesto

Finski je šlo v prvi polovici kvalifikacijskega ciklusa imenitno, saj je vodila v skupini H. V nedeljo se je skušala maščevati Danski za letošnji poraz v Köbenhavnu, a se ji namera ni posrečila.

Veselje danskih nogometašev v Helsinkih po pomembni zmagi v boju za Euro 2024. Foto: Reuters

Spomladi so nekdanji evropski prvaki iz leta 1992 premagali Fince na krilih trikratnega strelca Rasmusa Hojlunda s 3:1, tokrat pa v Helsinkih z zadetkom Pierre-Emila Hojbjerga. Danci so bili boljši in nevarnejši tekmec, zmagoviti zadetek pa dosegli v 87. minuti. Nekaj priložnosti so si priigrali tudi Finci, ki pa na srečanju niso usmerili niti enega strela v okvir vrat.

Šov Mitrovića v Litvi, težave Poljakov

V skupini B je Francija v nedeljo počivala. Svetovni podprvaki bodo v torek odigrali prijateljsko tekmo z Nemčijo, ki je v soboto razočarala navijače s skromno igro in visokim porazom proti Japonski (1:4), selektorski stolček pa je izgubil Hansi Flick. V boju za drugo mesto v skupini B je pomembno zmago vknjižila Nizozemska, ki je v Dublinu zaostajala zgolj po štirih minutah, a nato izvedla preobrat in se domov vrnila z dragocenimi tremi točkami (2:1). Zmagovalca je odločil Wout Weghorst. Načrte za drugo mesto ohranja tudi Grčija, ki z Gibraltarjem na domačih tleh ni imela resnejših težav. Zmagala je s 4:0.

Aleksandar Mitrović je v prvem polčasu kar trikrat zatresel litovsko mrežo. Srbski rekorder je v 83. nastopu tako že pri 55 zadetkih. Foto: Reuters

V skupini E je Albanija doma premagala Poljsko (2:0) ter Roberta Lewandowskega in druščino spravila v težave, saj jim je na lestvici ušla na štiri točke prednosti. Pred Poljsko, ki jo vodi portugalski strateg Fernando Santos in je z njo v kvalifikacijah izgubil že trikrat, sta v tej skupini poleg vodilne Albanije tudi Češka in Moldavija. Čehi so v nedeljo odigrali prijateljsko tekmo z Madžarsko (1:1), ki je v četrtek v gosteh spravila v slabo voljo Srbijo.

Orli so v nedeljo zaigrali bolje in se v skupini G vrnili na drugo mesto, ki še vodi na Euro 2024. Stojkovićevi izbranci so v gosteh premagali Litvo, ki letos v kvalifikacijah še ni zmagala. Za zmagovalce je prav vse zadetke dosegel srbski rekorder Aleksandar Mitrović, ki se je pred kratkim iz Anglije preselil v Savdsko Arabijo.

Stevan Jovetić, 33-letni napadalec Olympiacosa, je odločil zmagovalca na dramatični tekmi v Podgorici. Foto: Reuters

Bolgarija je zamudila na enega zadnjih vlakov za priključitev v boj za Euro 2024. V Črni gori je znova razočarala svoje navijače. Izgubila je z 1:2, zmagoviti zadetek za Črnogorce pa je v sedmi minuti sodnikovega podaljška dosegel veteran Stevan Jovetić.

