Neymar presegel legendarnega Peleja

Edson Arantes do Nascimento Pele, ki je preminil 29. decembra lani, je sicer dosegel 95 golov za reprezentanco na 113 tekmah, vendar so v to šteli tudi prijateljske tekme s selekcijami brazilskih zveznih držav, kar pa Mednarodna nogometna zveza ni priznala. Pele, trikratni svetovni prvak z Brazilijo (1958, 1962, 1970), ki ga štejejo za enega najboljših nogometašev vseh časov, je na 92 uradnih tekmah med letoma 1957 in 1971 zbral 77 golov, kar je 0,84 gola na tekmo.

Foto: Guliverimage Neymar, od poletja igra za savdski nogometni klub Al Hilal in je tudi kapetan brazilske reprezentance, ima povprečje 0,63 gola na tekmo. Obenem ima absolutni rekord v brazilskem reprezentančnem nogometu Marta, ki je zbrala 122 golov v 189 nastopih.

Enaintridesetletni Neymar je tekmo proti Boliviji začel izenačen s Pelejem, prehitel pa bi ga lahko že v 17. minuti, ko je streljal enajstmetrovko, vendar je njegov mlačni strel zlahka ubranil vratar Guillermo Viscarra. Tako je moral Neymar počakati na drugi polčas, v katerem je bil uspešen dvakrat, najprej v 61., nato še v 90. minuti. Med strelce se je dvakrat vpisal tudi Rodrygo (24., 53.), na 3:0 pa je povišal Raphinha. Edini gol za Bolivijce je v 78. minuti dosegel Victor Abrego.

Visoka zmaga Urugvaja

Urugvaj je z novim trenerjem, Argentincem Marcelom Bielso, na drugi tekmi večera premagal Čile s 3:1 (2:0). Ob zmagi Urugvajcev je bil junak Nicolas de la Cruz, ki je bil natančen v 38. in 71. minuti. Vmes je vodstvo dvakratnih svetovnih prvakov (1930, 1950) ob koncu prvega polčasa povišal Federico Valverde. Končni izid pa je v 74. minuti postavil Arturo Vidal. Že v petek je Argentina z golom Lionela Messija ugnala Ekvador z 1:0 (0:0), Kolumbija z istim izidom Venezuelo, Paragvaj in Peru pa sta se razšla brez zadetkov.