Nogometni zvezdnik Neymar Jr. je še četrtič postal oče. S partnerko Bruno Biancardi, s katero sta se zaradi njegove domnevne nezvestobe v preteklosti že razšla, sta se razveselila rojstva druge skupne hčerke in jo poimenovala Mel. 31-letnica manekenka je fotografije novorojenčice že delila na družbenih omrežjih.

"Naša Mel je prispela, da bo dopolnila in še bolj posladkala naša življenja! Dobrodošla, hči moja! Naj Bog blagoslovi tvoje življenje in te reši vsega zla! Veselimo se, da bomo to novo poglavje živeli s tabo. Radi te imamo," je ob fotografijah v portugalščini zapisala 31-letna Bruna Biancardi, ki se je z nogometnim zvezdnikom Neymarjem Jr. razveselila drugega skupnega otroka.

Par ima od prej še hčerko Mavio, ki se je rodila konec leta 2023. Le nekaj mesecev po njenem rojstvu pa je Neymar po aferi z Amando Kimberly dobil še hčerko Heleno. 33-letni brazilski zvezdnik, ki so ga v zadnjih letih kariere pestile številne poškodbe in trenutno zastopa barve brazilskega kluba Santos, je sicer skupaj oče štirih otrok.

Že leta 2011 se je razveselil rojstva prvorojenca Davija Lucca, ki sta ga dobila s takratno partnerko Carolino Dantas, s katero še naprej ohranjata dober odnos. V zadnjih letih je nogometni velezvednik zaradi številnih afer dvigoval prah predvsem zunaj nogometnih zelenic, a sta nogometaš in vplivnica Biancardi očitno zgladila spore in danes uživata v skupnem življenju.