Brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo do konca leta igral za Santos, kjer se je tudi začela njegova bogata kariera, je na klubski spletni strani zapisala omenjena brazilska zasedba.

"Santos ni samo moja ekipa, ampak tudi moj dom, tukaj so moje korenine, moja zgodovina in moje življenje," je za klubsko spletno stran po podaljšanju pogodbe med drugim dejal 33-letni nogometni zvezdnik, ki se želi v svojem ljubljenem klubu čim bolje pripraviti za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Neymar se je v Santos vrnil v začetku letošnjega leta iz Al Hilala v Savdski Arabiji, svoje najboljše nogometne predstave pa je prikazal v dresu španske Barcelone in francoskega PSG ter na začetku svoje poklicne kariere v Santosu.

