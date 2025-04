Zvezdnik Santosa Neymar si je med tekmo četrtega kroga brazilskega prvenstva proti Atleticu Mineiru znova poškodoval levo stegno in v solzah zapustil igrišče. V svojem prvem nastopu za Santos v ligi letos je Neymar na igrišču preživel le 34 minut, nato pa ga je moral zapustiti zaradi poškodbe.

Televizijske kamere so ujele igralčeve grimase bolečine. Zdaj že 33-letni brazilski reprezentant je prejel zdravljenje ob igrišču in sprva zeleno luč, da nadaljuje tekmo, a ga je deset minut pozneje zamenjal Argentinec Benjamin Rollheiser. Ko je Neymar v solzah zapuščal soigralce, so mu njegovi navijači glasno ploskali.

É necessário aceitar, de uma vez por todas, que Neymar acabou. São quase 3 anos de um atleta que está com o corpo esfacelado.

Cabe aos fãs aceitarem que ele acabou e não ficar atacando quem sempre disse que ele não era mais confiável fisicamente.



Neymar je že utrpel poškodbo levega stegna 2. marca v četrtfinalu državnega prvenstva v Sao Paulu proti Bragantinu.

Zaradi poškodbe je strelec izpustil polfinale, igral pa ni niti za selecao v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 proti Kolumbiji in Argentini.

Nekdanji igralec Barcelone, PSG in Al-Hilala je nosil dres s številko 100 proti Atletico Mineiru v spomin na svojo 100. domačo tekmo v Vili Belmiro s Santosom.

