Neymarjev nakup t. i. batmobila je v javnosti pričakovano sprožil mešane odzive. Na vozilo, ki je Neymarja Jr. stalo kar 1,8 milijona dolarjev (1,5 milijona evrov), je po poročanju brazilskih medijev športnik čakal tri leta. Vozilo, ki je ustvarjeno po navdihu vozila superjunaka Batmana, je opremljeno s 6,2-litrskim motorjem V8, ki premore kar 525 konjskih moči, tega edinstvenega avtomobila pa zakonito (zaradi neustreznih homologacij) ni dovoljeno voziti po javnih cestah.

Batmobil, ki ga je dizajniral Adhemar Cabral, so iz muzeja sanjskih avtomobilov (Dream Car Museum) iz São Roqueja, ki leži približno 60 kilometrov od São Paula, prepeljali v Neymarjevo zasebno garažo. Kot so poročali tuji mediji, je izdelava tega luksuznega in edinstvenega vozila trajala tri leta, ekipa 50 ljudi pa je delala na čim natančnejši poustvaritvi karoserije in značilnosti filmskega Tumblerja, vključno z metalcem plamena na zadku vozila.

Vozi ga lahko le na zasebnem posestvu

Neymar novega jeklenega konjička zaradi neustreznih homologacijskih zadev ne sme voziti po cesti, temveč le na svojem zasebnem posestvu. Kot poročajo nekateri mediji, gre najverjetneje za enega izmed desetih primerkov vozila, ki jih je produkcijsko podjetje Warner Bros. naročilo ob 85. obletnici Batmana. Batmobil v dolžino meri 4,65 metra, v širino pa 2,8 metra.

Tako je avtomobil Neymar razkazal svojemu prijatelju Gabrielu Medini, ki se nad vozilom ni mogel načuditi:

Ni se zgodilo prvič, da je Neymar z nakupom ekstravagantnega vozila pokazal naklonjenost in občudovanje Batmana. Leta 2022 se je tako zvezdnik udeležil pariške premiere filma Batman, kjer je poziral z zvezdnikoma Robertom Pattinsonom in Zoë Kravitz. Pred kratkim pa se je v garderobi Santosa pojavil v tematski Batmanovi preobleki.

The Tumbler oz. batmobile Foto: Guliverimage

Triintridesetletni Brazilec, ki zadnja leta kariere medijske naslovnice polni bolj zaradi nenevadnega življenskega sloga in odločitev kot pa zaradi imenitnih predstav na nogometnih zelenicah, je znan tudi po svoji luksuzni zbirki avtomobilov. Med drugim so ga ujeli med vožnjo prestižnih jeklenih konjičkih, kot so audi R8 spyder V10 plus, ferrari purosangue, v več bentleyjih continental GT, aston martinu DBX in tudi lamborghini huracánu. Veliko izmed teh prestižnih vozil si je Neymar posebej naročil prav v času, ko je še igral pri svojem prejšnjem delodajalcu v Saudi Pro League v Savdski Arabiji.

