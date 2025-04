To so avtomobili, ki sestavljajo Dončićev luksuzni vozni park

Po zadnjih podatkih naj bi imel najboljši slovenski košarkar Luka Dončić, ki od februarskega prestopa iz Dallasa prvič tudi v končnici lige NBA brani barve Los Angeles Lakers, v svojih garažah parkiranih 13 ali 14 vozil. Dončićev sanjski avtomobil je bugatti, njegov najverjetnejši naslednji nakup pa lamborghini.

Med pogovorom za Overtime je med obiskom Kitajske kot ambasador znamke Jordan povedal, da ima v lasti 13 avtomobilov. "Moram prešteti," je Dončić v času, ko je igral še za Dallas Mavericks, odgovoril na vprašanje, koliko avtomobilov ima. "Mislim, da 13. Mislim, nekaj (jih) imam v Sloveniji, nekaj v Dallasu," je takrat povedal Dončić.

Brabus rocket je njegovo najljubše vozilo

Najljubše vozilo 26-letnika, ki ga ima v lasti, je avtomobil brabus rocket 1000, ki ga je Dončić na kratko predstavil v videu uradne strani lige NBA. V njem je povedal, da je najverjetneje na svetu izdelanih le 25 takih vozil, ob tem pa še enkrat poudaril, da gre za njegovo najlubše vozilo. Avtomobil ima pod pokrovom tisoč "konjev", Dončić pa je omenil, da mu je všeč njegov izgled, posebej notranji rdeči detajli na armaturi. "Všeč mi je tudi, kako se (avtomobil) vozi," je povedal zvezdnik Lakersov. Omenil je tudi, da se je že kot otrok navduševal nad dvema stvarema: prva je bila seveda košarka, druga pa avtomobil(čk)i.

Brabus rocket 1000 je sicer predelana različica vozila mercedes-AMG GT 63 S E performance. Omejena izdaja vozila pospeši od nič do sto kilometrov na uro v samo 2,6 sekunde in lahko doseže največjo hitrost 316 kilometrov na uro (196 mph). Njegova cena se giblje pri okoli 450 evrskih tisočakih.

Prvo vozilo, ki si ga je Dončić kupil, je bil fičo (Zastava 750). Poglejmo si celoten seznam vseh Dončićevih vozil.

Dončićeva zbirka vozil med drugim poleg omenjenega fiča in brabusa rocket 1000 vsebuje še naslednje avtomobile:

Apocalypse hellfire 6x6 Foto: Apocalypse

apocalypse hellfire 6x6 (215 tisoč evrov),

koenigsegg regera (1,67 milijona evrov),

mercedes AMG G63 brabus 800 (od 333 do 400 tisoč evrov),

lamborghini urus mansory (okoli 202 tisoč evrov),

ferrari 812 superfast (370 tisoč evrov),

porsche 911 turbo S (do okoli 228 tisoč evrov),

porsche panamera 4 (okoli 105 tisoč evrov),

porsche electric panamera (do 140 tisoč evrov),

audi A7 (okoli 65 tisoč evrov),

ford bronco (1967) (od 40 tisoč evrov naprej),

chevrolet camaro (1968) (374 tisoč evrov).

Čeprav bo Dončić v sezoni 2024/25 samo s plačo zaslužil okoli 38 milijonov evrov (43 milijonov dolarjev), pa je Slovenec previdnejši pri prekomernem razmetavanju z denarjem. Čeprav je njegova skrita želja nakup bugattija, katerih cene se gibljejo od 1,5 do 16,5 milijona evrov, pa za zdaj meni, da si ga ne more privoščiti. "To je bugatti, ampak je predrag. Tako da bomo to še videli," je o svojem sanjskem avtomobilu povedal največji slovenski ambasador košarke.

Ferrari 812 superfast, avtomobil, ki ga ima v lasti tudi Luka Dončić Foto: Guliverimage

Tako se je Dončić še kot član Dallasa na tekmo pripeljal s chevrolet camarom (letnik 1968):

Last night, Luka Dončić pulled up to the Mavs’ game in this custom ’68 Camaro.



Jordan Brand wrapped it to match the new “Midnight Racer” Luka 3s.

pic.twitter.com/366go8X1K1 — Front Office Sports (@FOS) April 27, 2024

Branilec Jezernikov s številko 77 na hrbtu naj bi bil tudi lastnik mcLarna 750S spiderja, kar pomeni, da ima v lasti vsaj 14 vozil, zagotovo pa bo svojo zbirko jeklenih konjičkov v prihodnje še obogatil.

Oh. He also owns

McLaren 750S Spider.

So he's at atleast 14 now. pic.twitter.com/uyP66Qe6ee — Luka Updates (@LukaUpdates) February 17, 2025

