Poleg Dončića v Ljubljani gradi tudi Dragić

Nepremičninski trg v Ljubljani doživlja razcvet, v prestolnici se gradijo novi, skrbno načrtovani stanovanjski kompleksi na vrhunskih lokacijah. Povpraševanja po prestižnih stanovanjih je vedno več, še posebej takih v bližini mestnega jedra, kjer se prepletata udobje urbanega življenja in sodobna arhitektura z bližino narave. Med najnovejšimi prestižnimi stanovanjskimi projekti v Ljubljani izstopa soseska Bežigrajska petka, ki ponuja popolno ravnovesje med zasebnostjo in vrhunsko infrastrukturo. Soseska je idealna izbira za vse, ki si želijo mirno, luksuzno bivanje s hitrim dostopom do središča mesta, obenem pa cenijo bližino naravnih rekreacijskih površin, kot sta Šmarna gora in Rašica. Bežigrajsko petko izbirajo prestižni kupci in znane osebnosti.

Ponudba novogradenj v Ljubljani postaja vse raznovrstnejša, saj se različni projekti prilagajajo širokemu spektru potreb in želja kupcev. Z gradnjo vse od manjših stanovanjskih kompleksov do luksuznih stanovanjskih stolpnic se mesto hitro razvija in raste. Kljub pestri izbiri pa projekt Bežigrajska petka še posebej izstopa. Ta arhitekturno dovršen objekt ne le sledi sodobnim trendom, temveč jih tudi narekuje. Investicija v to sosesko predstavlja kakovostno in dolgoročno vrednost, saj je soseska na odlični lokaciji, ki ponuja preprost dostop do mestnega jedra Ljubljane, hkrati pa zagotavlja mirno in zeleno okolje. Gradnja poteka po najvišjih standardih kakovosti, z uporabo sodobnih tehnologij in kakovostnih materialov, kar zagotavlja dolgoročno udobje in energetsko učinkovitost. Za uspešno izvedbo projekta skrbi izjemna in izkušena ekipa strokovnjakov, ki vključuje VG5, d. o. o., vodilnega izvajalca gradbenih projektov v Sloveniji, arhitekturni biro Počivašek Petranovič, ki je sinonim za sodobno arhitekturo, ugledno podjetje Gea Consult, d. o. o., za inženiring in svetovanje ter NLB, d. d., eno največjih slovenskih bank, ki zagotavlja finančno stabilnost in podporo celotnemu projektu.

Gradnja soseske Bežigrajska petka potek po pričakovanjih. V februarju so izvedli že prve stene pritličja objekta E5 in ploščo 1.N. Utrinke z delovišča si lahko ogledate v fotogaleriji.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Zoran Dragić izbral Bežigrajsko petko

Bežigrajska petka ni le še ena stanovanjska soseska – gre za simbol prestiža, kakovosti in vrhunskega bivanja, ki pritegne najzahtevnejše kupce, med katerimi so uspešni poslovneži, športniki in drugi premožni posamezniki.

Zaradi vrhunske lokacije, moderne arhitekture in izjemne kakovosti gradnje soseska izstopa kot odlična izbira za vse, ki iščejo luksuzno bivanje ali varno investicijo v prihodnost. Nepremičninski trg v Ljubljani se vse bolj usmerja v visokokakovostne projekte, ki poleg udobja ponujajo dolgoročno vrednost.

Med tistimi, ki so prepoznali edinstvene prednosti Bežigrajske petke, je tudi slovenski košarkarski as Zoran Dragić. Kot športnik svetovnega formata, vajen vrhunskih standardov in brezkompromisne kakovosti, je hitro ugotovil, da mu Bežigrajska petka ponuja idealno okolje za bivanje in sprostitev, obenem pa je odlična investicijska priložnost. "Za zdaj vse poteka tako, kot mora, verjamem, da bo do predvidenih rokov vse končano," je povedal Dragić, ki v tem stanovanjskem projektu vidi tudi priložnost za dolgoročno naložbo.

Arhitekturno dovršen projekt s prestižno gradnjo

Foto: arhiv ponudnika

Investitor tega edinstvenega stanovanjskega kompleksa je poskrbel, da Bežigrajska petka izstopa po vrhunski arhitekturni zasnovi in kakovosti gradnje. Pet vila blokov, ki sestavljajo sosesko, je premišljeno oblikovanih, da omogočajo zasebnost, odprtost in visoko udobje bivanja.

Vsak vhod ima od sedem do osem stanovanj, pri čemer so v enem nadstropju tri enote, na posamezni hodnik pa dve, kar še povečuje občutek intimnosti in ekskluzivnosti. Najprestižnejša stanovanja imajo zaseben vhod neposredno iz dvigala.

Gradnja soseske je izvedena na protipoplavnem območju, kar pomeni, da so stanovalci zavarovani pred morebitnimi naravnimi tveganji. Protipoplavno območje ne zagotavlja le varnosti, temveč tudi dolgoročno stabilnost nepremičnin, kar povečuje vrednost nepremičnin na tem območju.

Vrhunska lokacija – mesto in narava v enem

Foto: arhiv ponudnika

Iz Bežigrajske petke je hiter dostop do mestnega jedra, hkrati pa je obdana z naravo. Okolica je skrbno urejena z veliko zelenimi površinami in je ograjena, kar zagotavlja varnost in zasebnost stanovalcev.

Je v neposredni bližini šol, vrtcev, trgovin in rekreacijskih površin, kar pomeni, da je logistika za vsakdanje življenje odlično urejena. Le 600 metrov od soseske sta tudi mednarodna Osnovna šola Danile Kumar ter vrtec in osnovna šola Montessori. British International School of Ljubljana pa je oddaljena manj kot dva kilometra. Dva priključka na avtocesto omogočata hitro povezavo s preostalimi deli Slovenije. V bližini sta tudi priljubljeni destinaciji za rekreacijo na prostem, Šmarna gora in Rašica.

Hitra dostopnost ter odlične mestne in medkrajevne povezave: Ljubljanska obvoznica: 0,8 km

Gorenjska avtocesta: 4 km

Letališče Brnik: 28 km

Železniška postaja Ježica: 550 m

Mestna in medkrajevna avtobusna postaja: 100 in 180 m

Postaja Bicikelj: 250 m

Luksuzna stanovanja s pogledom na vse strani neba

Foto: arhiv ponudnika

Soseska bo ponujala le 96 stanovanj, od dvo- do štirisobnih. Stanovanja so zasnovana z mislijo na funkcionalnost in kakovost bivanja. Vsaka enota ponuja izjemno prostornost, premišljene arhitekturne rešitve in pogled na vsaj dve smeri neba, v višjih etažah pa na čudovite okoliške hribe in Kamniško-Savinjske Alpe. Stanovanja so svetla in zasnovana z mislijo na maksimalno udobje. Razporeditev prostorov je do potankosti premišljena, da omogoča maksimalno izrabo prostora.

Pritlična stanovanja imajo priključke za letno kuhinjo in lastne pergole. Stanovanja v terasnih etažah so najbolj prestižna in imajo neposreden vhod iz dvigala, kar zagotavlja popolno diskretnost in luksuzno izkušnjo bivanja.

Popolna harmonija udobja in elegance

Foto: arhiv ponudnika

V Bežigrajski petki je vsak detajl premišljeno načrtovan, da zagotavlja najvišjo raven bivanja in se funkcionalnost prepleta s prestižem. Svetli, odprti bivalni prostori ustvarjajo prijetno in sproščujoče vzdušje, idealno za druženje z družino in prijatelji.

Spalni prostori so umaknjeni, kar stanovalcem omogoča popolno udobje in intimo. Velike steklene površine poskrbijo za veliko naravne svetlobe, medtem ko vrhunski materiali – od elegantnih talnih oblog do skrbno izbrane sanitarne opreme – poudarjajo razkošje vsakega stanovanja.

Foto: arhiv ponudnika

Posebna pozornost je bila namenjena vsakemu arhitekturnemu detajlu, da bi zagotovili harmonično in estetsko dovršeno bivanje. Prestižni dizajn, pametne prostorske rešitve in brezhibna izvedba postavljajo Bežigrajsko petko v sam vrh sodobnih stanovanjskih projektov, kjer se luksuzno bivanje izraža v vsakem kotičku doma.

Ekskluzivnost na vsakem koraku

Foto: arhiv ponudnika

Za dodatno kakovost bivanja bo v soseski poskrbljeno z nadstandardno opremo: trislojna lesena ali ALU-okna z velikimi steklenimi površinami, protivlomna vrata, talno gretje, vrhunski hrastov parket, klimatske naprave in sistemi za individualno prezračevanje.

Podzemna garaža bo povezana s celotno sosesko in ponujala veliko parkirnih mest, vključno s predpripravo za električne polnilnice. Skupne zelene površine med objekti bodo zasajene s skrbno izbranimi drevesi in grmovnicami, soseska pa bo urejena tako, da bo zagotavljala visoko raven zasebnosti in hkrati povezanost med stanovalci.

Poleg stanovanjskega dela bo v objektu E5 urejen tudi poslovni del, ki bo namenjen različnim dejavnostim, med drugim zdravstvenim storitvam. Ti prostori so ločeni od bivalnega dela, kar zagotavlja nemoteno in udobno bivanje stanovalcev, hkrati pa jim omogočajo hiter dostop do pomembnih storitev. Poslovni prostori bodo na voljo za najem.

Stanovanja za vse želje in potrebe

Foto: arhiv ponudnika

Ne glede na to, ali iščete udoben dom za posameznika, par, družino ali večji bivalni prostor, boste v Bežigrajski petki našli stanovanje zase. S ponudbo dvo-, tri- in štirisobnih stanovanj je soseska idealna tako za mlade poslovneže kot za družine, ki potrebujejo več prostora za kakovostno bivanje.