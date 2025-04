Lepa Brena prodala luksuzno vilo v Beogradu, kupila jo je ta pevka

Balkanska pevka Lepa Brena, ki z možem že več let živi v srbski prestolnici, se je odločila prodati tamkajšnjo vilo v soseski Bežanijska Kosa. Za dva milijona evrov jo je kupila njena pevska kolegica in snaha Aleksandra Prijović, poroča srbski Telegraf.

Zvezdnica, ki je nedavno nastopila v ljubljanskih Stožicah, za vilo v Beogradu več let ni našla pravega kupca. Zanjo je zahtevala 2,5 milijona evrov in na nižji znesek ni pristala, čeprav so ji agenti svetovali, naj ceno zniža. Za prodajo se je odločila, ker je potem, ko so se njeni otroci odselili, postala prevelika in nanjo ni bila več tako navezana.

Pričakujeta dojenčka

Po poročanju srbskega portala sta se zakonca Živojinović vendarle uspela pogoditi in svoje domovanje prodala pevki Aleksandri Prijović, ki je od leta 2018 poročena s sinom njenega moža.

"Aleksandra in Filip sta se za nakup vile odločila, ker sta nanjo čustveno navezana. Filip je tam odraščal in v njej preživel najlepše dni. Ta vila ima sentimentalno vrednost in je obenem dovolj prostorna za bivanje z dvema otrokoma. Po rojstvu drugega dojenčka bo Aleksandrina mama pogosteje bivala z njima, da jima bo pomagala, zato sta odločena, da se čim prej preselita," je za portal povedal vir blizu družine.

Lepa Brena se je na koncertu Aleksandre Prijović v Zagrebu leta 2023 snahi pridružila na odru. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Srbska pevka, ki s partnerjem pričakuje drugega otroka, je za nepremičnino odštela dva milijona evrov, Brena pa je bila nad idejo, da bo vilo prodala njej, navdušena, še pišejo na portalu.

Lepa Brena in njen mož Slobodan Živojinović naj bi se iz hiše izselila do konca leta. Po tem bosta živela v novozgrajeni stolpnici, ki se nahaja v luksuznem delu Novega Beograda. V bližini živijo tudi njun sin Viktor in številni znani, kot so teniški igralec Novak Đoković ter glasbeniki Milica Pavlović, Milica Todorović, Katarina Grujić, Saša Kovačević in drugi.

