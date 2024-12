Lepa Brena po koncertu v Zagrebu pristala v bolnišnici

Lepa Brena je v ponedeljek odpela še tretji zaporedni koncert v Areni Zagreb, po tem pa je noč preživela na travmatološki kliniki, poroča Jutarnji list. Kaj se je zgodilo? Med nastopom naj bi si zlomila gleženj, zaradi česar so jo takoj po koncu koncerta operirali.

Organizator koncerta je sporočil, da se je nesreča zgodila, ko je član tehnične ekipe padel z odra na spuščen podest, kjer je ravno takrat pevka čakala, da stopi pred občinstvo. Član ekipe se je pri padcu lažje poškodoval, Lepa Brena pa si je poškodovala gleženj, a "kljub hudi bolečini pokazala neverjetno profesionalnost in zahtevni koncert oddelala do konca", je v sporočilu zapisal organizator in dodal, da je bila operacija gležnja uspešna ter da se pevka dobro počuti.

Ponedeljkov koncert je bil tretji v seriji petih, ki naj bi jih Lepa Brena priredila v zagrebški Areni, zaradi poškodbe pa je današnjega in tistega, ki bi moral biti 16. decembra, preložila na poznejše datume.