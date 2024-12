Guns N' Roses prihajajo v Evropo: poglejte, kje jih lahko ujamete

Guns N' Roses se prihodnje poletje odpravljajo na koncertno turnejo, ki jo bodo 23. maja začeli v Riadu – to bo njihov prvi nastop v Savdski Arabiji – in končali 31. julija na heavy metal festivalu v kraju Wacken v Nemčiji.

Skupno so v okviru turneje napovedali 24 koncertov, med lokacijami pa bodo zagotovo tudi takšne, ki so zanimive za njihove slovenske oboževalce. 12. junija bodo na primer nastopili v Firencah, 20. junija v Münchnu, 15. julija v Budimpešti, 18. julija v Beogradu in 24. julija na Dunaju.

Na odru z Rival Sons, Public Enemy in Sex Pistols

Gunsi z Axlom Rosom in Slashem na čelu bodo na turnejo odpeljali tudi zanimive spremljevalne skupine. V prvem delu turneje vključno s Firencami in Münchnom jih bodo spremljali rockerji Rival Sons, nato se jim bodo pridružili legendarni hiphoperji Public Enemy, s katerimi bodo med drugim nastopili v Budimpešti in Beogradu. Na zadnjih nekaj koncertov, tudi dunajskega, pa z Guns N' Roses pridejo Sex Pistols v sestavi Steva Jonesa, Paula Cooka in Glena Matlocka, medtem ko kot vokalist namesto Johna Lydona nastopa Frank Carter.

