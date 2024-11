Ob začetku pomladi, 21. marca prihodnje leto, bo v ljubljanskih Stožicah koncert skupine Plavi orkestar, ki pa bo nekaj posebnega. Tam se bo namreč zbrala izvirna, prva zasedba skupine. Saši Lošiću - Loši ter bratoma Admirju in Samirju Ćeremida se bo pridružil originalni kitarist Mladen Pavičić - Pava, soavtor uspešnice Suada.

Vojna v BiH je člane skupine ločila, Mladen se je preselil v Kanado in od takrat z njimi ni igral nikdar več. V Stožicah bodo tako na oder skupaj stopili prvič po 35 letih.

Pavičića (drugi z desne) so zaradi pobeljene pričeske primerjali z Billyjem Idolom. Foto: Arhiv organizatorja "Tudi meni ni jasno, kako so vsa ta leta tako hitro minila, sem pa za to veliko pavzo kriv izključno jaz. Loša in brata Ćere so me velikokrat povabili, da se jim pridružim na velikih koncertih, pa sem vedno odgovoril: 'Morda ne zdaj, kdaj drugič pa z velikim veseljem, saj je še čas,'" je povedal Pavičić, "potem pa sem v času pandemije ugotovil, da ni tako veliko časa. Ko sem preboleval covid in ležal z visoko vročino, se mi je zdelo, kot da slišim glas, ki mi pravi: 'Pava, saj ne boš živel 500 let.' In takrat sem začel sestavljati seznam stvari, ki bi jih želel narediti v življenju, od obiska svetovnega prvenstva v nogometu, Havajev in Japonske, polarne svetlobe, spuščanja na dno vulkana in sprehoda po puščavi, na samem vrhu seznama pa je bila želja, da spet zaigram z Orkestrom."

40 let najbolj prodajanega debitantskega albuma na območju nekdanje Jugoslavije

Prav marca prihodnje leto bo minilo 40 let, odkar je skupina izdala prvenec Soldatski bal, ki je še vedno najbolj prodajan debitantski album na območju nekdanje Jugoslavije. Uspešnice, kot so Bolje biti pijan nego star, Suada in Goodbye teens, so prevzele najstnike takratne Jugoslavije, mediji so o fenomenu Plavega orkestra pisali kot o "zadnji množični histeriji v Jugoslaviji", tuji mediji pa so jih označili za vzhodnoevropske Beatle.

"Zvok, ki so ga ustvarili štirje dvajsetletniki iz Sarajeva v začetku osemdesetih, je pustil večen pečat na naših prostorih. Da lahko to vzdušje ponovno doživimo v originalni zasedbi Plavega orkestra, je velik privilegij," je ob tem dejal Samir Ćeremida, Saša Lošić pa dodal: "Včasih se mi zdi, da smo zmagali v bitki s časom. Zamenjale so se države, sistemi, mesta, nosilci zvoka, razdelila nas je vojna, živeli smo na štirih straneh sveta, doživeli smo uspehe, vendar tudi občutili poraze, utrujenost in obup … In vse smo to preživeli. In zdaj smo tu. Časa ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa danes damo vse od sebe, da bi naredili lepši jutri."