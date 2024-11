Pevka Tina Marinšek je po razhodu s skupino Tabu pridno ustvarjala in se končno dovolj opolnomočila, da predstavi svoj prvenec Potovalka. Po dveh koncertih jo zdaj v petek, 22. 11., v Siti Teatru čaka še en, na katerem boste lahko slišali 20 pesmi, in to v štirih jezikih. Ob tej priložnosti jo je Eva Cimbola povabila na pogovor v Spotkast, v katerem lahko izveste, kaj se ji je dogajalo v obdobju, ko je ni bilo na sceni, kdaj ji je bilo najtežje in zakaj album nosi naslov Potovalka.

Tina Marinšek je bila prepoznavni obraz in glas skupine Tabu. Skupaj so ustvarjali in nastopali devet let in kot se tega obdobja spominja Tina, je bilo veliko lepega, a hkrati je bilo tudi precej naporno. "Bil je nor tempo in poseben način življenja. Takrat se nimaš časa ustaviti in se vprašati, ali ti je to vse še vedno v redu. In takrat se morda niti ne zavedaš, da se tvoj notranji vrelec izčrpa."

"Operacija glasilk je bila jasen znak"

"In kot ponavadi vsi, sem se ustavila šele, ko me je na to opozorilo moje telo. Pri meni je bil jasen znak, ko sem imela operacijo glasilk," poudarja in ob tem dodaja, da je razhod z bendom zelo podoben razhodu s partnerjem.

"Bil je nor tempo in poseben način življenja," se spomni let, ki jih je preživela kot pevka skupine Tabu. Foto: Jan Lukanović

V svojem primeru je sicer vedela, da se želi še naprej ukvarjati z glasbo, a je hitro prišlo zavedanje, da nima ničesar, kar lahko ponudi publiki. Ni imela svojih pesmi in če je želela nadaljevati kot pevka s svojimi avtorskimi deli, je bilo treba najprej začeti ustvarjati. Na sceni je sicer ni bilo deset let in v tem času se je v njenem zasebnem življenju dogajalo marsikaj.

"Potovalka je moj način življenja"

Med drugim se je morala sama s sabo konkretno pogovoriti, ali si želi ponovne izpostavljenosti in vsega, kar nastopanje prinese s sabo. In očitno je bil pogovor pritrdilen, saj nam Tina v teh dneh predstavlja svoj prvenec z naslovom "Potovalka". In zakaj tak naslov? "Zato, ker je to kar moj način življenja, in tudi način, kako so pesmi nastajale. Na različnih krajih z različnimi ljudmi. Veliko sem sicer ustvarjala sama, a tudi z različnimi ljudmi. Nisem imela stalnega sodelavca ali ekipe. Potovalka pa tudi kot moj način življenja in kot prispodoba kovčka, kjer je veliko vsega, tudi nekaj umazanega perila oziroma stvari, ki sem jih jaz morala zapakirati." In v vsem tem se lahko najde vsak izmed nas.

"Veliko sem ustvarjala sama, a tudi z različnimi ljudmi. Nisem imela stalnega sodelavca ali ekipe," pove Tina Marinšek o novem albumu Potovalka. Foto: Jan Lukanović

Obdobje po skupini Tabu je zaznamovala tragična izguba

V obdobju desetih let, ko je imela glasbeni premor, pa se je tudi v njenem zasebnem življenju dogajalo marsikaj. Na žalost tudi tragična izguba obeh staršev. Ko je mama izvedela, da njena bolezen ni ozdravljiva, je naslednji dan umrl oče. To obdobje Tina opisuje kot "noro".

Evi je v Spotkastu opisala tudi, kakšna je bila družinska dinamika pri njih doma v času njenega nastopanja s skupino Tabu. Oče je bil prisoten na vseh koncertih, včasih še pred tonsko vajo, mama pa je vedno skrbela, da so imeli skupaj kosilo in da je imela Tina pravočasno oprana in zlikana oblačila za naslednje nastope. Ob takšnih prelomnicah, kot so izdaja prvega samostojnega albuma in prvi samostojni koncerti, pa se zagotovo na novo spet odprejo rane izgube.

Priznava, da bi si neizmerno želela, da bi lahko bila ob njej, čeprav – kot poudarja – točno ve, kaj bi ji rekel "fotko" in kaj mama. Veliko njenih občutkov in izpovedi lahko najdemo na albumu. "Vsaka pesem je malo okužena s tem," pravi pevka, saj takšna izguba postane del nas. Z leti je nekoliko bolj oddaljena, a vseeno boleča.

Vsaka pesem je malo okužena z izgubo staršev, pravi pevka, saj takšna izguba postane del nas. Foto: Jan Lukanović

Kako drugačna je Tina za štirimi stenami?

"Tina je včasih to, drugič ono, je spremenljivka, spreminja se kot ženska že vsak teden. Potem pa je odvisno, v kakšnem okolju se znajdem. Ni mi všeč biti v prostoru z ljudmi, kjer je vsa pozornost na meni. To raje prepustim drugim. Je pa res, da hitro zaznam, kaj v prostoru manjka, in lahko hitro dodam ta manjkajoči del."

V smehu je povedala tudi, da je imela kdaj v preteklosti nekoliko negativne izkušnje z drugimi ženskami. Kdaj pa kdaj začuti neko ljubosumje, čeprav se sploh še ne poznajo. To izhaja, po njenem mnenju, ker imajo ljudje že neko svoje mnenje, ki si ga ustvarijo na podlagi videnega iz medijev ali koncertov. Včasih pa je lahko ta predstava popolnoma napačna in takrat ima občutek, da nima enakega izhodišča kot nekdo drug, ki ni medijsko prepoznaven.

"Hitro zaznam, kaj v prostoru manjka, in lahko hitro dodam ta manjkajoči del," pravi pevka, ki v zasebnem življenju sicer ni rada tista oseba, na kateri je vsa pozornost v prostoru. Foto: Jan Lukanović

Ampak kljub vsemu se veseli vsega, kar prihaja v povezavi z glasbo in nastopi. Zdaj se pripravlja na še en koncert v Siti Teatru in preden se odpravite na poslušanje njenega prvenca, prisluhnite pogovoru v celoti, kjer boste izvedeli tudi, kako močno intuicijo ima in kako se je opekla, kadar ji ni prisluhnila.

