Ana Dolinar Horvat: Še vedno je preveč stvari zavitih v sram #Spotkast

V tokratnem Spotkastu je Evo obiskala Ana Dolinar Horvat. Igralka, ki je sicer v zadnjem obdobju igralsko kariero postavila na stranski tir, saj se je posvetila tematikam ženskosti, ustvarjalnosti in materinstva. Tudi pri sebi je v zadnjih letih naredila ogromne transformacije, sploh se ji je ogromna sprememba zgodila z rojstvom sina Luna v varnem domačem okolju, kot ga opisuje sama. To je v njej odprlo nova razmišljanja in dojemanja o ženskosti in vlogi ženske nasploh .

Filmska in gledališka igralka Ana Dolinar Horvat se spominja časov v preteklosti, ko je delovala v povsem moški energiji, hitela in stremela k uspehu, dokazovanju in se zatekala bolj ali manj k delu. Po rojstvu Luna se ji je odprl nov pogled na življenje. Pogled na svojo ženskost, ki je v prvem letu, ko je bila doma na porodniškem dopustu, samo naraščala.

"Bila sem blažena, hormoni te podpirajo, če se ne boriš z njimi. Ko pa sem se začela vklapljati nazaj v vsakdanji sistem, pa sem vedno bolj spet postajala sitna, nezadovoljna, gojila sem neko prikrito jezo do partnerja in pravzaprav sem spet občutila neko nezadovoljstvo, za katerega sploh ne veš, od kod prihaja." Zaradi vseh teh občutkov se je odločila, da bo naredila spremembe.

Po rojstvu Luna se je Ani Dolinar Horvat odprl nov pogled na življenje. Foto: Jan Lukanović

Najprej je začela delati na sebi, se ukvarjala z vsemi mogočimi praksami in jutranjimi ter večernimi rituali, a je kmalu ugotovila, da samo to ne bo dovolj. Kmalu je ugotovila, da to ni njena individualna težava, temveč da gre za kolektivni problem. "Riba, ki plava v vodi, ne ve, da plava v vodi. Ona samo plava v svojem toku in se ne zaveda, da je ta voda zanjo morda škodljiva in toksična in da lahko zboli. Prepričana sem, da smo včasih te ribe ženske. Vsa ta avtoimuna obolenja in druge bolezni so, ker nas okolje ne podpira v tem, da cvetimo. In to toksičnost, to zastrupljanje naslavljam kot patriarhat, kot kapitalizem."

Javno je spregovorila o zlorabah v otroštvu

V Spotkastu je Ana spregovorila tudi o tem, kaj jo je gnalo, da je javno spregovorila o svoji travmi. V otroštvu je bila žrtev spolne zlorabe, ki se je odvijala kar nekaj let in jo močno zaznamovala. "Preprosto sem začutila, da moram to povedati javno, da moram o tem spregovoriti, da to breme, to skrivnost, ki jo leta nosim na svojih ramenih, odvržem. Težko sem iskrena do žensk, če pa sama v sebi nosim temačno in skrivnostno stvar."

V otroštvu je bila žrtev spolne zlorabe, ki se je odvijala kar nekaj let in jo močno zaznamovala. "Preprosto sem začutila, da moram to povedati javno," pravi. Foto: Jan Lukanović

Ko je o tem spregovorila, ji je bilo precej lažje, hkrati pa se ji je oglasilo ogromno žensk s svojimi zgodbami in hitro je ugotovila, da je deljenje lastnih zgodb zelo pomembno in celo zdravilno. In tudi zaradi vsega tega so nastale njene ARTerije. Na socialnih omrežjih opisuje ARTerije kot: "Niso coaching, niso terapija, niso ženski krog, niso plesni tečaj. ARTerije so online članstvo, gibanje za ženske, ki so pripravljene utelesiti spremembe. ARTerije so ustvarjalno igrišče za raziskovanje SEBE – kdo smo, kako se počutimo kot ženske, kakšne so naše sanje, želje, vizije, strahovi." In vse to potrjujejo številne udeleženke njenih srečanj in številni komentarji žensk, ki jo podpirajo.

"Menstruacija je še vedno ovita v sram"

Zaradi vseh teh spoznanj pa igralka priznava, da večkrat občuti frustracije, ker si v resnici želi biti mehkejša in nežnejša, ampak ji to v sistemu v družbi, v kateri živimo, ne uspeva vedno, ker bi moralo okolje ženske podpirati pri tej mehkobi, vendar je ne. Tu po njenem mnenju največkrat pride do frustracij.

"Še vedno je preveč stvari zavitih v sram. Menstruacija je še vedno ovita v sram. In moramo vedeti, da to prihaja do nas na zelo nezavednem nivoju. Mi se ne sramujemo vsake krvi. Kri vidimo po televiziji v filmih brez težav, potem pa pride oglas o tamponih, iz katerega priteče modra voda. Torej je sram menstrualna kri in vse to prihaja zelo nezavedno, na žalost." Zaradi takšnih stvari se je odločila, da se bo s hčerkama iskreno in brez sramu ter nelagodja pogovarjala o ženskih temah. To priporoča tudi vsem mamam.

S hčerkama se iskreno in brez sramu ter nelagodja pogovarja o ženskih temah. To priporoča tudi vsem mamam. Foto: Jan Lukanović

"Ženske ne moremo biti na vseh področjih stoodstotne"

Vse njene transformacije so seveda vplivale na njeno življenje in ob tem poudarja, da je zelo hvaležna, da jo v vsem podpira mož Sebastjan. "Čutim se zelo podprta in brez tega bi težko šla čez vse stvari. Njegova podpora je bila zame skoraj nujna." V pogovoru o tej temi si je igralka vzela malo več časa za razmislek in odkrito spregovorila o njunem odnosu.

"Zdaj bom spet povedala nekaj iskrenega, morda preveč. Sem v obdobju, ko sem začela ceniti prioritete. Zdi se mi, da smo ženske ves čas naravnane za vse, predvsem za otroke, partnerja. Jaz zdaj vsem polagam na srce, da lahko imate prioritete, in to ve tudi moj partner. Trenutno so moje prioritete otroci in delo in je partnerstvo trenutno na stranskem tiru. Ni v fokusu. Mislim, da ženske ne moremo biti na vseh področjih stoodstotne, to ne znese. Morala sem si postaviti prioritete in to ve tudi moj partner." To pa vsekakor ne pomeni, da ne bo spet prišlo obdobje, ko bo partnerstvo v ospredju. Trenutno se veliko pogovarjata, saj to že od nekdaj rada in redno počneta, zmanjka pa energije za partnerstvo. Priznava, da sta v svojem odnosu preživela marsikaj, opiše ga kot vlakec smrti. A kljub vsemu ali pa tudi zato je danes njuna veza trdnejša kot kadarkoli prej.

"Trenutno so moje prioritete otroci in delo in je partnerstvo trenutno na stranskem tiru," je iskrena Ana Dolinar Horvat. Foto: Jan Lukanović

Z Evo sta se v Spotkastu dotaknili tudi teme o lepotnem idealu, o tem, kako kritični smo lahko do žensk, še posebej, ko prideta v ospredje videz in staranje. Sama poudarja naravno lepoto in k njej tudi stremi, zato v njeni kopalnici ne najdemo krem proti gubam in za bolj napet obraz. Kaj vse je še razkrila, pa preverite v najnovejši epizodi Spotkasta.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.