Rebeka Dremelj: Za odnose sem se v preteklosti preveč razdajala #video

V tokratnem Spotkastu je Eva Cimbola gostila Rebeko Dremelj, za katero nerada uporablja izraz multipraktik, kot ji večina rada reče. Res je, da je uspešna v vsem, česar se loti. Od manekenske, pevske, poslovne in zdaj še igralske kariere. A v vsaki izmed teh vlog jo lahko vidimo in doživimo popolnoma drugače.

Z Evo sta se med drugim dotaknili tega, kakšna najstnica je bila Rebeka in kakšen odnos je imela s svojim bratom. "Mama mi je vedno govorila, da mi iz dna srca želi, da bi tudi sama imela hčerko in predvidevam, da je s tem želela povedati, da z mano ni bilo vedno lahko", se nasmiha pevka.

"Vedno sem se dobro počutila v moški družbi"

V otroštvu sta imela z bratom, ki je pet let starejši, zelo dober odnos. "Ne vem kako so naju vzgajali, ampak midva z bratom se res nikoli nisva kregala," priznava in dodaja, da verjetno tudi zato, ker brat nikoli ni bil zadolžen, da bi jo čuval in pazil na njo. Je pa res, da se je Rebeka od nekdaj raje kot z dekleti, družila s fanti v ulici na Senovem. "Zelo veliko smo robutali in pekli koruzo, veliko sem se igrala kavboje in indijance. Če si mi dal na izbiro, ali bi raje s kolom od paradajza letala naokoli ali se igrala z barbikami, bi v tistem trenutku verjetno izbrala kol."

"Mama mi je vedno govorila, da mi iz dna srca želi, da bi tudi sama imela hčerko," pravi Rebeka Dremelj in domneva, da je bilo to zato, da bi sama videla, kako težko je bilo včasih z njo. Foto: Jan Lukanović

Priznava, da se v moški družbi še danes zelo dobro počuti, to seveda ne pomeni, da nima ženskih prijateljic, pa vendar se ji zdi, da ženske tako zelo kompliciramo. Sploh je zaradi predstave Jamska ženska, s katero gostuje po Sloveniji, še bolj ugotovila, kako zelo pikolovske znamo biti. Kljub vsemu priznava, da doma ni nič manj sitna, ko pride do pospravljanja in reda v hiši, se pa vsakič zaveda, da je.

S Sandijem sta skupaj že pol njegovega življenja

Pevkin mož Sandi Škaler je letos praznoval 50. rojstni dan, to leto pa z Rebeko praznujeta tudi 25 let njune veze. Rebeka se pošali, da je v resnici pol njegovega življenja že ob njem, a da na začetku ni izgledalo, da bo temu tako. Ko je bila Rebeka v srednji šoli, je namreč Sandi veljal za postavnega fanta.

Največ na svetu ji pomeni materinska vloga. Foto: Jan Lukanović

"Veljal je za frajerja", se pošali pevka in doda, da ji je ustavil ob cesti, ko je štopala, a jo samo pozdravil in odpeljal naprej, ne da bi jo odpeljal do šole. Takrat si je mislila svoje in potem prijateljicam razlagala o njem in tej potezi, kako vzvišen je. Kasneje ga je celo poskušala spoprijateljiti s prijateljico, a sta na koncu skupaj pristala prav onadva.

S puncama vedno delim svoja čustva

Kljub temu da je Rebeka vsestranska in uspešna na večih področjih, ji največ na svetu pomeni materinska vloga. Veliko časa so poleti preživeli skupaj na različnih potovanjih ali na domačem bazenu, imajo pa tudi zelo lepo navado, da se o vseh stvareh ogromno pogovarjajo in ne skrivajo čustev. Nikoli namreč ne želi hčerkama govoriti, da je dobro, če je objokana.

Rebeka je Evi zaupala tudi to, da je Sandija najprej skušala povezati s prijateljico, na koncu pa sta skupaj pristala prav onadva. Foto: Jan Lukanović

"Otrok ni neumen, otrok hitro vidi, da nekaj ne štima. Seveda prilagodim razlago o situacijah in čustvih primerno za sedem in dvanajstletnico, a vseeno ne skrivam čustev." Prav zaradi vsega tega opaža, da se ji tudi hčerki veliko bolj zaupata, predvsem ko pride do kakšnih težav v šoli ali med prijateljicami.

Starejša hči ima na primer velikokrat težavo s tem, da ne razume, kako nekateri otroci niso empatični oziroma ne premorejo sočutja do drugih in to jo večkrat zaboli. Takrat se Rebeka in Sandi s hčerkama pogovorita in kot opažata je pogovor velikokrat najboljše zdravilo.

"Za odnose sem se v preteklosti preveč razdajala"

Leta 2015 je Rebeka zbolela za rakom na ščitnici in okrevala, a kot sama priznava jo je takrat bolezen zelo spremenila. "S škarjicami sem prerezala vse niti, ki so me omejevale in utesnjevale in si v nekem trenutku zaprisegla, da bom postala egoistka in da bom gledala samo na sebe, kaj meni paše, kaj je meni prav. Ne pa kaj si drugi mislijo in kako bi drugi. In dejansko sem bila v fazi, ko sem se nehala truditi, da bom ugajala ljudem." S tem je namreč v preteklosti imela veliko težav. Da bo všečna ljudem, da si ne bodo kaj mislili ali rekli.

Bolezen me je zelo spremenila, priznava Rebeka Dremelj. Foto: Jan Lukanović

Kljub temu, da je takrat to zmogla, pa priznava, da te kolesje prehitro potegne nazaj. Vidi namreč, da je na trenutke spet postala stara Rebeka, da si je dovolila, da je šla v neke odnose, ki ji niso prinašali nič dobrega oziroma se v odnosih ni več dobro počutila, a je krivca iskala pri sebi. Da se mora spremenit ona, da je problem v njej. K sreči zna to prepoznati in si potem na neki točki reče, da je dovolj, se skrega sama s sabo in potem spet naredi kakšne spremembe ter gre dalje. "Lagala bi, če bi rekla, da se še vedno držim v življenju tistega, kar sem si zadala po bolezni. Kar nekaj tistih pravih smernic sem že izgubila."

Jamska ženska prinaša nove uspehe

Poleg pevske in poslovne kariere Rebeko Dremelj sedaj lahko spremljamo v komediji Jamska ženska, kjer sama na odru zabava množice po Sloveniji in se v predstavi dotakne pogleda na različnosti, napake in posebnosti tako moških kot žensk skozi sodobno žensko perspektivo. Rebeka pravi, da se sicer malo poheca iz moških, vendar v predstavi ni nesramna ali ponižujoča do nasprotnega spola. V predstavi se lahko najde čisto vsak in se ob njej pošteno nasmeji.

Poleg pevske in poslovne kariere Rebeka nastopa tudi v komediji Jamska ženska. Foto: Jan Lukanović

V preteklosti so se ji med predstavo dogajale različne stvari. Najbolj bizarna je bila, ko ji je nekdo v publiki pokazal sredinca in takrat priznava, ji ni bilo čisto vseeno, zato jo je dogodek za par minut vrgel iz tira, a je potem gladko nadaljevala. Po krajšem premoru spet gostuje po Sloveniji in zagotovo jo boste lahko videli tudi v vašem kraju ali kraju v bližini. Še prej pa poslušajte celoten Spotkast z Evo Cimbola, saj je pevka in igralka v njem razkrila še marsikaj, časar zagotovo niste vedeli.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.