Modna oblikovala Maja Ferme: Uresničila se mi je želja iz otroštva!

V novi epizodi Spotkasta je Eva Cimbola gostila uspešno modno oblikovalko Majo Ferme, ki je med drugim razkrila podrobnosti o sodelovanju z Goranom Dragićem in njegovo Greice Murphy. Delila je svojo zgodbo o potovanju okoli sveta, predvsem, kako pomembna je bila ta pot za njeno zdaj sedemletno hčerko. V pogovoru smo izvedeli tudi to, da je Maja že od otroštva sanjala, da bo postala oblikovalka, svoje sanje je uresničila in danes ustvarja vrhunske modne kreacije.

Lahko bi rekli, da Maja Ferme živi svoje sanje. Njen oče je zelo rad potoval in posledično z njim tudi Maja in tako se je spomnila, kako je kot majhna deklica z njim obiskala Italijo. Tam je v vodnjak želja vrgla kovanec in si zaželela: "Zdaj, ko se je to uresničilo, lahko povem. Zaželela sem si, da bi postala modna oblikovalka!"

Tudi sicer je Maja prepričana, da je zelo pomembno, v kaj ljudje verjamemo in kakšne misli imamo. "Vse dobre misli in vse dobro, kar imaš v glavi, se uresniči, pa tudi vse negativno, zato je zelo pomembno, kaj razmišljamo in kaj si govorimo," poudarja oblikovalka in se, čeprav že ima uspešno kariero, veseli vsega, kar ji življenje še prinaša.

Maja Ferme je ena najprepoznavnejših in najuspešnejših modnih oblikovalk. Foto: Jan Lukanović

Navdušena nad Greice Murphy, izbranko Gorana Dragića

Sodelovanje s košarkarjem Goranom Dragićem in njegovo Greice Murphy se je zgodilo precej spontano. "Organizatorji dogodka Noč zmaja, na kateri se je košarkar poslovil, so me poklicali in vprašali, ali bi želela sodelovati, v kar sem takoj privolila. Vedno sem namreč za sodelovanje, verjamem, da je v povezovanju moč," priznava oblikovalka in dodaja, da sta se z Greice takoj ujeli.

Pravzaprav Maja ne skriva navdušenja nad izjemno in poslovno žensko, ki ve, kaj hoče. "Polna je poslovnih uspehov, ki jih brez težav deli z drugimi," zato se Maji zdi, da bo morda tudi Goran v nadaljevanju svoje poti lahko dobro poslovno usmerjen. Maja namreč vidi ogromno podrobnosti med športnimi trenerji in poslovneži, saj je mnenja, da so prav vsi v resnici dobri poslovni ljudje. Prav tako pa poudarja, da poslovni ali zasebni uspeh ni pogojen samo s talentom. "Talent je en odstotek tega, kar iz nekoga naredi zvezdo. Energija in osebnost sta ključni, in ne talent!"

Pri oblikovanju Greiceine večerne obleke je upoštevala dejstvo, da je Greice Brazilka. Kakšna je kultura, kakšna je moda in kakšna je ona kot osebnost. Vrsto let pa živi v Ameriki, česar pri oblikovanju prav tako ni zanemarila.

Maja poudarja tudi trajnostno modo

Pri kreacijah in oblačilih Maje Ferme so zelo pomembni kakovostni materiali in natančen izbor barv. Prav tako bi si Maja želela, da bi ljudje razmišljali bolj trajnostno in bi si raje kupili manj res kakovostnih oblačil, ki bi jih potem dejansko lahko nosili pet ali več let in ne le eno sezono.

V Spotkastu je izpostavila problematiko zavrženih oblačil in okoljskemu problemu. Prav tako pa opaža, da si marsikatera ženska kupuje kratkotrajno srečo z obiskom nakupovalnih centrov. Želela bi si, da bi bolj skrbeli za naš planet, bi kupovali odgovorno in izbirali trajnostne materiale. S tem bi prispevali k boljši prihodnosti za vse nas.

Marsikatera ženska kupuje kratkotrajno srečo z nakupovanjem oblek, opaža Maja Ferme. Foto: Jan Lukanović

Pot okoli sveta je največ prinesla hčerki Paris Noah

Vedno si je želela, da bi nekoč prepotovala svet. Ko je bila hčerka stara pet let, sta se s partnerjem zavedala, da je zdaj najprimernejši trenutek, saj še ne obiskuje šole. Naredili so konkreten načrt, prodali avto, oddali stanovanje in odšli na pot. "Imeli smo zgolj tri cilje na svoji poti: da bi trajala vsaj šest mesecev, želeli smo obiskati šest celin, se pravi vse z izjemo Antarktike, in vsak med nami je izbral svojo najljubšo destinacijo, ki smo jo morali obiskati."

Najprej je bilo potovanje noro naporno, saj so želeli videti vse, hiteli so in bili v resnici kmalu utrujeni od vsega skakanja naokoli. Nato sta se s partnerjem pogovorila in dogovorila, da vendarle mora biti potovanje prilagojeno petletnici, predvsem pa, da bo prijetno in ne naporno. Potem so bili bolj sproščeni, na sami poti pa so doživeli ogromno stvari, spoznavali različne kulture in navade, bili očarani nad naravnimi lepotami in kulinariko.

V Spotkastu boste lahko slišali tudi, kakšno mnenje ima Maja o vplivnežih in zakaj je treba uporabljati zdravo pamet ob gledanju socialnih omrežij. Glede na to, da se tudi sama uvršča med vplivneže, je opozorila na pomembno stvar. Zavedati se moramo, da je Instagram zgolj še ena oblika oglaševanja in so objave plačane. Pri objavah pa Maja vedno sledi sama sebi. Nikoli ne bi sprejela sodelovanja, ki ne bi bilo v skladu z njenim načinom življenja. Več pa v Spotkastu z Evo Cimbola.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.