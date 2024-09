Uroš in Tjaša sta pevski par, ki že vrsto let lepša poročne obrede marsikateremu paru, v zadnjih časih pa svoje uspehe beležita tudi s prodajo vstopnic za večje samostojne koncerte, ki jih razprodata v nekaj dneh, včasih celo urah. Trenutno se pripravljata na Babyshower turnejo, saj sta na drugi ponovitvi Steklasike razkrila, da se njuni družini kmalu pridruži dojenček, ki je ogromno presenečenje tudi zanju.

Dejstvo, da je Tjaša drugič noseča, je presenetilo tudi glasbeni par. Tjaša dolgo časa vseh znakov ni pripisovala nosečnosti, saj sta bila prepričana, da bosta imela samo hčerko Lori. Potem pa se je, kot pravita sama, zgodilo življenje. Novo življenje, ki je tudi pri njima marsikaj obrnilo na glavo. Na področju glasbe sta namreč imela tihe želje in cilje, da bi v prihajajočem letu priredila večji samostojen koncert v Križankah, pa tudi poročno sezono sta imela načrtovano.

Novica o nosečnosti je seveda vse načrte spremenila, zato sta potrebovala nekaj časa, da sta o vsem premislila in se lahko začela veseliti. Ker se bosta za kakšno leto poslovila od nastopov, sta na hitro dobila idejo o poslovilni Babyshower turneji, ki je po nekaj dneh že skoraj razprodana. Presenetila ju je tudi novica, da se je vse zgodilo tako hitro.

"Spregledala sva mnogo zelo očitnih znakov," je o nepričakovani nosečnosti in o temu, kako dolgo sta potrebovala, da sta se zavedla, da Tjaša pričakuje otroka, povedal Uroš. Foto: zajem zaslona

Želita si biti prisotna starša

Odločitev, da se za nekaj mesecev poslovita z glasbene scene, je bila težka, a po drugi strani lahka, saj si želita biti prisotna starša. Želita si, da bi kljub glasbeni karieri znali uživati kot družina in bi skupaj preživeli kvaliteten čas. Hčerka Lori se novega družinskega člana neizmerno veseli, čeprav se Uroš in Tjaša zavedata, da verjetno vse ne bo teklo tako zelo gladko, saj je bila Lori do zdaj edinka, ki je imela vso pozornost. A ob tem poudarjata, da sta na to pripravljena in da se vsega, kar prihaja, neizmerno veselita.

V Spotkastu z Evo Cimbola sta zaupala zgodbo o začetku svoje ljubezenske zgodbe, kako so se po nastopih dobivali na bencinskih črpalkah, ker je bilo vse drugo že zaprto, in kako veliko jima je pomenilo, da sta eden drugega razumela, ko sta se sredi noči lahko pogovarjala o glasbi in podobnih izkušnjah. Še zdaj kdaj pride trenutek zavedanja, kako lepo je, ko te nekdo razume tako v glasbi kot tudi zasebno.

"Nimava cenzure, imava pa na srečo bremzo," se pošali Uroš glede svojega humorja, saj meni, da bi lahko šel za marsikoga nekoliko predaleč, a ga tukaj malo "bremza" Tjaša. Foto: zajem zaslona

Sta kot jin in jang

Uroš Steklasa sicer velja za zabavnejšega in duhovitejšega v njuni zvezi in svoje sledilce večkrat nasmeji tudi z različnimi objavami na socialnih omrežjih. "Mislim, da ima vsak od nas v sebi smisel za humor, jaz se morda samo ne oziram preveč na mnenja drugih ljudi oziroma se ne obremenjujem, kaj bodo drugi rekli." Ob tem priznava, da sam ne bi prišel tako daleč, ker bi morda ljudje marsikakšno izjavo vzeli preresno ali si jo razlagali napačno. Zato je tukaj Tjaša, ki vse malo ublaži. Kot poudarjata, sta kot jin in jang.

Na odru je čutiti njuno iskrenost

Zelo enotna in ponosna sta, ko gledata nazaj in ugotavljata, da skozi vsa leta svojega glasbenega ustvarjanja ostajata zvesta sebi. "Seveda je to težko in gre počasneje, zelo počasneje. Težko je z vsemi sanjami in željami čakati na trenutke, ko se bodo vse stvari uskladile, in ob tem gledati druge, ki gredo morda po bližnjici. Zato sva toliko bolj vesela in ponosna, ko je prišel najin trenutek," priznava Tjaša in ob tem poudarja, da je njuno občinstvo zelo zvesto in ga dojemata kot ogromno družino. Zavedata se, da se ljudje lahko poistovetijo z besedili in pod odrom predvsem začutijo njuno iskrenost in preprostost.

Uroš in Tjaša se trenutno pripravljata na Babyshower turnejo, nato pa bo s prihodom novega dojenčka sledil premor od nastopanja. Foto: Jan Lukanović

V Spotkastu so se dotaknili tudi Uroševe čustvenosti in navad iz primarnih družin, kako želi kot oče določene stvari delati drugače in kako se zavedata, da so objemi in izrekanje ljubezni v današnjem času pomembni. Beseda je tekla tudi o vzgoji in njunem reševanju nesoglasij. Vsekakor pa tudi tokrat ni manjkalo smeha, saj sta Uroš in Tjaša vnovič dokazala, da sta ne le odlična glasbenika, temveč tudi nadvse sproščeni osebi, ki življenje zajemata s polno žlico optimizma. Več v Spotkastu …

