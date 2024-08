Jasna Žaler Culiberg, ustanoviteljica Minicityja, se je pred več kot enim letom z možem in tremi otroki preselila na drug konec sveta. Salvador je majhna vulkanska država v Latinski Ameriki, po velikosti skoraj enako velika kot Slovenija, obkrožena s Hondurasom, Gvatemalo in Pacifiškim oceanom. V preteklosti so z družino že ogromno prepotovali, zato Jasna priznava, da se ji ni zdelo tako zelo daleč, vseeno pa je tam življenje precej drugačno kot pri nas. Kakšno je, kaj so prednosti in slabosti, pa lahko slišite v tokratnem Spotkastu z Evo Cimbola.

Oba z možem Miho Culibergom sta, že preden sta imela otroke, zelo rada in veliko potovala, zato sta tudi kasneje s tremi otroki nadaljevala to družinsko dinamiko. Prepotovali so ogromno; Jasna je obiskala že sto držav in več kot očitno je, da so potovanja njena strast. Vedno jo je zanimalo, kaj je za vogalom. "Otroci niso bili nikoli ovira. Res je potovanje nekoliko drugačno, a vseeno nama to nikoli ni predstavljalo dodatnega napora," pravi.

A vendarle selitev v Salvador ni bila na vrhu seznama večjih odločitev za prihodnost. Prva ideja je bila, da kot družina prepotujejo svet. V ta namen sta si z možem vtetovirala družino s pogledom na globus, simbolično kot obljubo, da ta "projekt" nekoč izpeljeta. Ko je bilo organizacijsko vse načrtovano in urejeno, pa je prišel klic s ponudbo o selitvi v Salvador. Miha je namreč dobil priložnost in vabilo, da tam nadaljuje svoj posel oziroma ga začne.

Otroci niso bili nikoli ovira, pravi popotnica in podjetnica Jasna Žaler Culiberg. Foto: Ana Kovač

"Prva reakcija je bila: nikakor ne!"

"Prva reakcija v avtu, ko sem poslušala na zvočniku, kaj mu ponujajo, je bila: nikakor NE." Ni si predstavljala, da zavržejo leto priprav na potovanje in predvsem dejstva, da so se vsega skupaj že zelo veselili. Potem pa sta tudi tokrat, tako kot to naredita vedno, ko ne vesta, kako bi se odločila, naredila doma tabelo s plusi in minusi. In ker so prevladali plusi, je padla odločitev: "Selimo se v Salvador!"

Kljub temu da se vse skupaj bere zelo enostavno, pa seveda le ni bilo tako zelo lahko. Prav zaradi tega je šel obiskat državo najprej Miha, ki je temeljito preveril vse pomembne stvari v državi. Od načina življenja, šolanja, nastanitve, varnosti in še marsičesa drugega.

Z možem skupaj vodita šest podjetij. Foto: Ana Kovač

Salvador je bil pred še štirimi leti ena od bolj nevarnih držav, a so se stvari popolnoma spremenile, ko je na oblast prišel Nayib Bukele, ki je naredil revolucionarno stvar. "V državi je zgradil najbolj grozovit ali neprijazen zapor, kjer veljajo zelo striktna pravila. Določene so kalorije zaužite hrane na dan, spijo na trdih tleh, zelo strogo torej. V teh treh letih mu je tudi zaradi tega uspelo narediti popolnoma drugačno državo. Salvador je šel iz črne zgodbe v eno povsem novo."

K temu je pripomoglo tudi večje zaupanje v policijo, saj je pred leti veljala za skorumpirano, danes so stvari tam popolnoma drugačne in Jasna priznava, da se kdaj počuti celo bolj varno, kot bi se ponoči v centru Ljubljane. Morda tudi zaradi dejstva, da so na vsakem koraku vojaki, ki dajejo še večji občutek varnosti.

"Ljudje v Salvadorju izžarevajo srečo"

Zaradi vseh stvari, ki so se jim dogajale v preteklosti in zgodovini, Jasna opaža, da se pri ljudeh, ki tam živijo, čuti neko zadovoljstvo, olajšanje in sreča. In to kljub temu, da živijo v večjem pomanjkanju, kot ga sicer poznamo v Sloveniji. "Zavedam pa se, da bo verjetno tudi v Salvadorju zgodba čez 20 let drugačna, saj te sistem in dobrine potegnejo v neki začaran krog, ko se težko upreš. Redki so tisti frajerji, ki so tako duhovni in drugačni, se preselijo v gozd in ohranijo to miselnost."

Kljub temu, da ljudje v El Salvadorju živijo v večjem pomanjkanju, kot ga poznamo v Sloveniji, Jasna opaža, da se pri ljudeh tam čuti neko zadovoljstvo. Foto: Ana Kovač

Zaradi vseh stvari, ki so se jim dogajale v preteklosti in zgodovini, Jasna opaža, da se pri ljudeh, ki tam živijo, čuti neko zadovoljstvo, olajšanje in sreča. In to kljub temu da živijo v večjem pomanjkanju, kot ga sicer poznamo v Sloveniji.

Ker sta oba z možem zelo uspešna podjetnika, skupaj vodita šest podjetij. Nekaj jih na novo ustanavljata celo v državi, ki je trenutno njun dom. Kljub temu da sta uspešna in finančno dobro situirana, pa njun vzgib pri ustanavljanju podjetij nikoli ni bil pohlep, zato da bi si omogočala drage avtomobile ali oblačila.

"Najine sanje niso bile nikoli, da bi imela Porscheja"

"Ne bi bila iskrena, če bi rekla, da je bilo najino vodilo zaslužek. Morda to zelo malo ljudi ve, ker o tem morda ne govoriva. Menim, da zelo uspešne podjetnike, ki so morali začeti na ničli, ki niso podedovali ničesar od svojih prednikov, žene naprej nekaj drugega kot pohlep. Najine sanje niso bile nikoli, da bi imela Porscheja, ladjo, helikopter, na meni ni nobene drage znamke oblačil, v najini hiši ni umetnin, kljub temu da bi si jih lahko privoščila. Ampak raje denar nameniva potovanjem in dolgoročni stabilnosti. Konec koncev tudi šolanju otrok. Naju v resnici žene strah. Strah, kaj bo, ko ne bo, če ne bo."

"Najine sanje niso bile nikoli, da bi imela Porscheja, denar nameniva potovanjem in dolgoročni stabilnosti," pravi Jasna Žaler Culiberg. Foto: Ana Kovač

Oba prihajata z družin, kjer je bilo pomanjkanje oziroma si niso mogli veliko privoščiti in je bilo zaradi tega marsikdaj napeto. "Spomnim se bolečin, ko ne moreš plačati položnic. Spomnim se prepira in otroškega strahu, ki je to opazoval. Kljub temu da sta se starša trudila v najboljši meri, se tega spominjam. In jaz do tega ne bi rada nikoli prišla."

Kakšno je življenju v Salvadorju, kako se šolajo otroci, zakaj z njimi živi domačinka in kako se je bilo na počitnice vrniti v Slovenijo, pa preverite v posnetku.