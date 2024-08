Urša Trebušak, je bila nekoč novinarka pred kamero, danes pa se ukvarja s posebno metodo v hipnozi. V pogovoru z Evo Cimbola je razkrila, zakaj je zapustila novinarske vode, kako je ljubezen na delovnem mestu vplivala na njeno delovno okolje, kakšne so zmote o hipnozi in kako z njo pomaga ljudem. Odgovori tudi na vprašanje, kako lahko že pri majhnih otrocih naredimo korake v pravo smer.

Urše Trebušak se marsikdo spominja še iz časov, ko je kot novinarka delala za oddajo Svet na kanalu A. Tam je spoznala tudi svojega moža Gregorja in kar nekaj časa sta uspešno krmarila med zasebnim in poslovnim. Ves čas je svojo službo dojemala kot privilegij, saj je precej dinamična, veliko ljudi srečaš, vse se zelo hitro dogaja. Nivo stresa pa se je vsak dan močno dvigoval. Po nekaj letih se ji je zgodilo, da je bilo preveč vsega oziroma je sama pri sebi ugotovila, da pa vendarle to ni tisto, kar si želi početi v življenju, da takšna zaposlitev vendarle za njo ni najbolj primerna in zaradi tega se je poglobila v metodo Marise Peer, Rapid transformational therapy, s pomočjo katere je najprej odkrila svoje stare vzorce, danes pa pomaga številnim drugim.

Mož Gregor Trebušak je bil nekoč njen urednik in kar nekaj časa sta uspešno krmarila med zasebnim in poslovnim. Foto: Jan Lukanović

Zaradi ljubezni v službi je prišlo do nezaupanja sodelavcev

Gregor Trebušak in Urša Trebušak sta se spoznala na delovnem mestu in kar nekaj časa sta bila povezana tako zasebno kot poslovno. Urša priznava, da s tem nista imela večjih težav, kljub temu da je bila v podrejenem položaju, saj je bil Gregor njen urednik. "Delati z njim meni ni bilo težko, jaz sem se ob njem zelo dobro počutila. Zelo sva spoštovala en drugega. Jaz sem na njega gledala kot na nekoga, ki je urednik in ima službo, ki jo mora opraviti, moja služba je bila delo novinarke in se nisem počutila podrejene. Ob njem sem se počutila varno, lahko sem mu zaupala."

Tisto, kar je zanjo bil v tem položaju izziv, je bilo sodelovanje s sodelavci. "Takoj, ko se je zgodila ta ljubezen med nama, je prišlo do nezaupanja s strani sodelavcev, v smislu, kaj se to zdaj dogaja in zato sem imela dolgo časa občutek, da se moram ves čas dokazovati, da sem pridna, da znam."

Rojstvo hčere je Urši Trebušak prineslo tudi zavedanje, da si ne želi več svojega starega načina življenja. Foto: Jan Lukanović

Od novinarstva do hipnoze

Zasebno sta z Gregorjem po štirih letih truda z zanositvijo ugotovila, da potrebujeta medicinsko pomoč in po treh postopkih sta dočakala svojo prvo hčer. Rojstvo otroka je Urši prineslo tudi zavedanje, da si ne želi več svojega starega načina življenja in da bi rada imela več časa, ki ga bo namenila družini. To je bil dovolj velik razlog, da v sebi je utišala vse dvome, ki jih je imela, da prične s svojo novo potjo, potjo hipnoze. Vedno jo je zanimala človeška psiha, odnosi in vse v povezavi s tem. "Kako lahko s svojim umom narediš svoje življenje lepše, boljše in kako si ga lahko tudi zelo omejiš."

Po nekaterih naključjih je našla Marise Peer, britansko terapevtko, ki se ukvarja s hipnozo in je postavila posebno metodo v hipnozi. "Ko sem jo poslušala, sem vedela, da to želim početi tudi jaz." In tako se je začela Uršina nova pot, na kateri pomaga številnim ljudem, ob tem pa se ves čas izobražuje in dopolnjuje.

"Vsaka misel, ki jo pomislimo, sproža v našem telesu občutek. In ta občutek bo določil, kakšno bo naše vedenje," pravi Urša Trebušak. Foto: Jan Lukanović

Velik poudarek daje osebnostni rasti

Urša Trebušak tudi na svojih socialnih omrežjih velik poudarek daje osebnostni rasti in deli veliko nasvetov, kako si lahko vsak od nas pomaga, da bi bilo naše življenje lahkotnejše in da stopi iz vloge žrtve ter spremeni svoj pogled na položaje. "Vsaka misel, ki jo pomislimo, sproža v našem telesu občutek. In ta občutek bo določil, kakšno bo naše vedenje." Urša ob tem dodaja, da vsekakor je pomembno, kakšno prepričanje imamo o sebi. Če na sebe gledamo negativno, da nismo dovolj vredni, da nas nihče ne posluša, bodo v nas zagotovo negativni občutki strahu, jeze, žalosti, nesamozavesti in z vsem temi občutki gremo med ljudi.

Kako se to potem kaže v vsakdanjem življenju in kakšne vse nasvete je Urša sporočila v pogovoru z Evo Cimbola, preverite v posnetku. Med drugim boste lahko izvedeli tudi, kako lahko že pri majhnih otrocih naredimo korake v pravo smer, kaj je tisto, kar bi jim kot starši lahko dali, da bi se kasneje v življenju počutili drugače. Kako že majhni otroci znajo prepričati svoj um v pozitivo, da zmorejo, da jim bo uspelo. In Urša ob koncu priznava, da bi si želela, da bi imeli otroci v osnovni šoli več poudarka tudi na teh stvareh.

