Klemen Bučan: Že celo življenje imam težave s koncentracijo #Spotkast

Klemen Bučan in Eva Cimbola sta sicer sodelavca na radiu Ekspres, a je Eva kljub temu po končanem Spotkastu priznala, da je o njem izvedela marsikaj novega.

Klemen Bučan je bil kot otrok namreč zelo aktiven, težko je bil pri miru in v šoli se je težko osredotočil težko še posebej, če ga vsebina ni zanimala preveč. Priznava, da je bilo včasih to drugače. "Včasih nam niso postavljali diagnoz o hiperaktivnosti in podobno, včasih si bil priden ali pač ne."

V otroštvu so ga umirjale Lego kocke, kasneje marihuana

Od nekdaj je veljal za živahnega fanta, ki se je v srednji šoli umirjal tudi s pomočjo kajenja prepovedanih substanc. O kajenju marihuane govori brez zadržkov, ker pravi, da je bilo to v njegovi mladosti in subkulturi nekaj, kar je spadalo zraven. Kljub temu pa priznava, da je neizmerno vesel, da ga je srečala pamet in je prišel trenutek, ko je ugotovil, da to zanj ni dobro in da mora prenehati. Nikoli pa ni prenehal skejtati in se ukvarjati s športom, ki mu še danes pomeni ogromno.

Klemnova mama je znana novinarka, ki je vrsto let sedela pred radijskim mikrofonom na radiu Kranj, pred tem Jesenice. Klemen ima na to obdobje lepe spomine, ko sta jo z očetom vozila v službo in si je lahko ogledal radijski studio in občudoval vso opremo. Ob tem se je spomnil tudi na otroštvo in na odnos, ki ga je imel z očetom. Za zdaj še ne ve, koliko podobnih stvari bo počel njegov Kasper, saj je še premajhen, ve pa, da že danes ves svoj prosti čas namenja njemu in ženi Lejli.

Tudi njegov oče je z njim preživljal ogromno časa, ko je bil Klemen še otrok, kasneje pa so se njune poti nekoliko razšle. "Imela sva odnos oče - poreden otrok. Ko sem bil majhen, je bil veliko z mano, imel je namreč bolezen trebušne slinavke in je bil veliko časa doma, zato sva lahko ogromno hodila naokoli, smučala v Kranjski Gori in podobno. Pozneje v osnovni šoli pa so se najine poti nekoliko razšle." Priznava, da so bili ti odnosi včasih pač drugačni, očetje so bili po njegovem mnenju strogi in posledično so sinovi postajali uporniki. Želel bi si, da bi bilo to pri njegovem sinu drugače, da bi imela neke vrste prijateljski odnos.

Pri vzgoji je žena bolj stroga

Tudi pri sinu opaža, da rad nasmeji ljudi okoli sebe. Za zdaj sicer z "afnanjem", a je vseeno rad v središču pozornosti, da se mu ljudje smejijo. Priznava pa, da ga je treba vseeno tudi miriti in mu na trenutke dopovedati, da pa vse ni smešno in zabavno. "Pri nas doma je žena Lejla zagotovo bolj stroga, ampak sem seveda, ko so stvari nevarne, strog tudi jaz."

"Mitja Okorn zna biti naporen"

Klemnov zelo dober prijatelj je uspešni režiser Mitja Okorn in zanimivo je, da sta si "porazdelila" sestri Kekić – Mitja je namreč poročen s sestro Klemnove žene Lejle in na začetku je bilo kar čudno, ko so sedeli za skupno mizo. "Mitja zna biti zelo težak prijatelj, je moj najboljši prijatelj in zna biti kar naporen, tako kot režiser kot zasebno in včasih je naporno imeti takšnega v družini, ki te želi zmeraj o nečem prepričevati. Njemu je zabavno, ko človeka želi prepričati o svojem prav. Nekaj, kar je nekomu prerekanje, je njemu v resnici zabavno. In takrat se vedno spomnim na dni, ko sva bila sošolca."

Kako zelo tekmovalen je Mitja Okorn in zakaj je na njihovih družinskih srečanjih kdaj zelo napeto, lahko slišite v Spotkastu, pa tudi o tem, zakaj je Klemen svojim staršem povzročil ogromno sivih las.

