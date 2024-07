Znani voditelj o svoji poroki: Slovenci ne privoščimo veselja #video

Klemen Bučan je razkril, da so prav posebno vzdušje na lanski poroki z njegovo dolgoletno partnerico Lejlo ustvarili tudi turisti. Več o tem, zakaj sta se odločila za poročno slavje nad Ljubljano, si oglejte v posnetku. Celotnemu pogovoru pa v novi epizodi Spotkasta prisluhnite že v petek.

Televizijski in radijski voditelj ter komik Klemen Bučan je v Spotkastu z Evo Cimbola pojasnil, zakaj sta se z ženo Lejlo odločila svojo poroko organizirati malo drugače kot večina in se namesto v objem idilične slovenske narave podala na ljubljanske ulice, kjer sta po tem, ko sta si pred županom Zoranom Jankovićem obljubila večno zvestobo, postala prava turistična atrakcija.

"Slovensko občinstvo se sprosti šele v temi"

Poroka na vrhuncu poletja, ko so bili na ulicah večinoma turisti, je bila očitno prava odločitev, saj Klemen domneva, da bi bila reakcija Slovencev na ženina in nevesto povsem drugačna.

"Slovenci smo, kakršni smo, ne privoščimo nekomu veselja, tujci pa," pravi voditelj, ki je v Spotkastu veliko zanimivih opažanj povedal tudi o slovenskem občinstvu. Slovenci in Slovenke se namreč po njegovem mnenju najbolje počutimo v zatemnjenih dvoranah. "Najboljše vzdušje je v dvorani, kjer nihče nikogar ne vidi," pravi in dodaja, da se v Sloveniji bojimo tega, da bi nas kdo izpostavil, medtem ko se v tujini nalašč posedejo v prve vrste.

Ženin in nevesta na poročni dan Foto: osebni arhiv

Ob obletnici je presenetil ženo

V Spotkastu je Klemen razkril tudi več o družinskem življenju, pohvalil pa se je tudi s tem, da je "ravno prav romantičen", da še lahko preseneti ženo. Ob obletnici ji je namreč v službo prinesel vrtnico, česar ni pričakovala in je bila res prijetno presenečena. "Če bi bil zelo romantičen, bi to pričakovala," pravi Klemen Bučan in priznava, da ženo doma še vedno nasmeji, pa čeprav je vlogo glavnega komika v njihovem domu prevzel sin Kasper.

Novi epizodi Spotkasta, v kateri Klemen Bučan med drugim pojasni, zakaj je Mitja Okoren naporen, ter spregovori o težavnih v srednješolskih letih, ko se je znalo zgoditi tudi, da je zaradi njega domov poklicala policija, prisluhnite v petek.